Intel’in Gaudi çipi Nvidia ve AMD’nin çok gerisinde!

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Tam Boyutta Gör Intel’in büyük umutlarla piyasaya sürdüğü Gaudi AI çipleri, Nvidia ve AMD'nin gölgesinde kaldı. 2024 yılı için Gaudi AI çiplerinden 500 milyon dolar gelir hedefleyen Intel, bu hedefini tutturamayacağını açıkladı. Nvidia, yapay zeka alanında dev adımlar atarken ve onlarca milyar dolar kazanırken; AMD, AI çipleriyle bir çeyrekte 1 milyar dolarlık gelir elde ederek tarihindeki en hızlı ürün büyümesini yaşadı. Ancak Intel için bunların hiçbiri geçerli değil.

Intel, AI çiplerinde aradığını bulamadı

Firma, 2024 yılında yapay zeka sayesinde 1 milyar dolar, hatta 2 milyar dolar kazanacağını öne sürmüştü. Ancak Gaudi yapay zeka hızlandırıcısı için bu yıl 500 milyon dolarlık çok daha mütevazı hedefe bile ulaşmak mümkün olmayacak. CEO Pat Gelsinger şirketin 3. Çeyrek 2024 kazanç çağrısında “2024 yılında Gaudi için 500 milyon dolar gelir hedefimize ulaşamayacağız” dedi.

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Gelsinger, Gaudi 2’den Gaudi 3’e geçişte yaşanan ürün geçiş sürecinin ve yazılım kullanım kolaylığının bu düşük benimseme oranlarını etkilediğini vurguladı. Gaudi 3 hızlandırıcısı geçtiğimiz çeyrekte piyasaya sürülmüştü. Yine de Gelsinger, gelecekte bu pazarda kendilerine yer bulabileceklerine dair olumlu düşündüklerini belirtti. “Açık standartlara dayalı daha iyi toplam sahip olma maliyeti sunan çözümlere net bir ihtiyaç var ve Gaudi’nin değer önerisini geliştirmeye devam ediyoruz,” diye ekledi.

Yeniden yapılanma şirketi zorluyor

Gelsinger, AI çiplerinin bulutta yoğunlaşan kullanımına eleştiride bulunarak, uzun vadede yapay zekanın sadece bulut tabanlı modellerde değil, tüm çiplerde yer almasının daha önemli olabileceğine işaret etti.

Intel, 2024 üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 6 düşüşle 13.3 milyar dolarlık gelir açıkladı. Bununla birlikte, şirketin yeniden yapılandırma maliyetleri de dahil olmak üzere, 16.6 milyar dolarlık bir zarar ortaya çıktı. Bu kayıplar, şirketin gelecekte daha karlı bir yapıya kavuşmak için aldığı maliyet düşürme kararlarının etkisini gösteriyor. Intel geçtiğimiz çeyrekte 10 milyar dolarlık maliyet düşürme planı açıklamış ve 15.000’den fazla işten çıkarma sürecini başlatmıştı.

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