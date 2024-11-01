Intel’in Gaudi çipi Nvidia ve AMD’nin çok gerisinde!

Intel, AI çiplerinde aradığını bulamadı
Firma, 2024 yılında yapay zeka sayesinde 1 milyar dolar, hatta 2 milyar dolar kazanacağını öne sürmüştü. Ancak Gaudi yapay zeka hızlandırıcısı için bu yıl 500 milyon dolarlık çok daha mütevazı hedefe bile ulaşmak mümkün olmayacak. CEO Pat Gelsinger şirketin 3. Çeyrek 2024 kazanç çağrısında “2024 yılında Gaudi için 500 milyon dolar gelir hedefimize ulaşamayacağız” dedi.
Gelsinger, Gaudi 2’den Gaudi 3’e geçişte yaşanan ürün geçiş sürecinin ve yazılım kullanım kolaylığının bu düşük benimseme oranlarını etkilediğini vurguladı. Gaudi 3 hızlandırıcısı geçtiğimiz çeyrekte piyasaya sürülmüştü. Yine de Gelsinger, gelecekte bu pazarda kendilerine yer bulabileceklerine dair olumlu düşündüklerini belirtti. “Açık standartlara dayalı daha iyi toplam sahip olma maliyeti sunan çözümlere net bir ihtiyaç var ve Gaudi’nin değer önerisini geliştirmeye devam ediyoruz,” diye ekledi.
Yeniden yapılanma şirketi zorluyor
Gelsinger, AI çiplerinin bulutta yoğunlaşan kullanımına eleştiride bulunarak, uzun vadede yapay zekanın sadece bulut tabanlı modellerde değil, tüm çiplerde yer almasının daha önemli olabileceğine işaret etti.
Intel, 2024 üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 6 düşüşle 13.3 milyar dolarlık gelir açıkladı. Bununla birlikte, şirketin yeniden yapılandırma maliyetleri de dahil olmak üzere, 16.6 milyar dolarlık bir zarar ortaya çıktı. Bu kayıplar, şirketin gelecekte daha karlı bir yapıya kavuşmak için aldığı maliyet düşürme kararlarının etkisini gösteriyor. Intel geçtiğimiz çeyrekte 10 milyar dolarlık maliyet düşürme planı açıklamış ve 15.000’den fazla işten çıkarma sürecini başlatmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über