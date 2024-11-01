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    Anlık Bildirim

    Intel’in Gaudi çipi Nvidia ve AMD’nin çok gerisinde!

    Intel için bugünlerde sadece kötü haber var. CEO Pat Gelsinger, firmanın yapay zeka çipi Gauidi için kritik bir açıklama yaparak bu yıl için hedeflerine ulaşamayacaklarını bildirdi.
    Intel’in Gaudi çipi Nvidia ve AMD’nin çok gerisinde! Tam Boyutta Gör
    Intel’in büyük umutlarla piyasaya sürdüğü Gaudi AI çipleri, Nvidia ve AMD'nin gölgesinde kaldı. 2024 yılı için Gaudi AI çiplerinden 500 milyon dolar gelir hedefleyen Intel, bu hedefini tutturamayacağını açıkladı. Nvidia, yapay zeka alanında dev adımlar atarken ve onlarca milyar dolar kazanırken; AMD, AI çipleriyle bir çeyrekte 1 milyar dolarlık gelir elde ederek tarihindeki en hızlı ürün büyümesini yaşadı. Ancak Intel için bunların hiçbiri geçerli değil.

    Intel, AI çiplerinde aradığını bulamadı

    Firma, 2024 yılında yapay zeka sayesinde 1 milyar dolar, hatta 2 milyar dolar kazanacağını öne sürmüştü. Ancak Gaudi yapay zeka hızlandırıcısı için bu yıl 500 milyon dolarlık çok daha mütevazı hedefe bile ulaşmak mümkün olmayacak. CEO Pat Gelsinger şirketin 3. Çeyrek 2024 kazanç çağrısında “2024 yılında Gaudi için 500 milyon dolar gelir hedefimize ulaşamayacağız” dedi.

    Gelsinger, Gaudi 2’den Gaudi 3’e geçişte yaşanan ürün geçiş sürecinin ve yazılım kullanım kolaylığının bu düşük benimseme oranlarını etkilediğini vurguladı. Gaudi 3 hızlandırıcısı geçtiğimiz çeyrekte piyasaya sürülmüştü. Yine de Gelsinger, gelecekte bu pazarda kendilerine yer bulabileceklerine dair olumlu düşündüklerini belirtti. “Açık standartlara dayalı daha iyi toplam sahip olma maliyeti sunan çözümlere net bir ihtiyaç var ve Gaudi’nin değer önerisini geliştirmeye devam ediyoruz,” diye ekledi.

    Yeniden yapılanma şirketi zorluyor

    Gelsinger, AI çiplerinin bulutta yoğunlaşan kullanımına eleştiride bulunarak, uzun vadede yapay zekanın sadece bulut tabanlı modellerde değil, tüm çiplerde yer almasının daha önemli olabileceğine işaret etti.

    Intel, 2024 üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 6 düşüşle 13.3 milyar dolarlık gelir açıkladı. Bununla birlikte, şirketin yeniden yapılandırma maliyetleri de dahil olmak üzere, 16.6 milyar dolarlık bir zarar ortaya çıktı. Bu kayıplar, şirketin gelecekte daha karlı bir yapıya kavuşmak için aldığı maliyet düşürme kararlarının etkisini gösteriyor. Intel geçtiğimiz çeyrekte 10 milyar dolarlık maliyet düşürme planı açıklamış ve 15.000’den fazla işten çıkarma sürecini başlatmıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 2 saat önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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