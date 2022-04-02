Intel'in yeni ekran kartı A370M'e AMD'den yanıt geldi: RX 6500M ile karşılaştırıldı

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Geçtiğimiz günlerde ilk Arc serisi mobil ekran kartlarını tanıtan ve ekran kartı pazarında yeni bir rakip olmayı hedefleyen Intel’e, AMD’den hızlı bir yanıt geldi. Twitter üzerinden Kırmızı ekip, Intel’in yeni A370M ekran kartı ile RX 6500M’in karşı karşıya geldiği bir performans tablosu paylaştı.

RX6500M'in gerisinde kaldı

Paylaşılan tabloda 1080P çözünürlükte test edilen 5 adet oyuna yer veren AMD, RX6500M çözümünün A370M’den çok daha iyi bir performans sunduğunu iddia ediyor. Bununla birlikte A370M birçok oyunda minimum 60, maksimum 71 FPS alırken RX6500M’in minimum 88, maksimum ise 135 FPS’e ulaştığı görülmekte.

Intel Arc ekran kartları karşınızda 2 gün önce eklendi

Tabloyu bir kenara bıraktığımızda teknik özellikler bakımından iki kartında birbirine oldukça yakın olduğunu söyleyebiliriz. TSMC’nin N6 işlem teknolojisi ile üretilen iki GPU’nun da 4GB 64-bit GDDR6 bellek özellikleri, 1024 FP çekirdeği ve 35W ila 50W arasında bir TDP değeri bulunuyor.

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Intel Arc A370M, AMD RX6500M'in gerisinde kaldı