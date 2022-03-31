Intel Arc mobil ekran kartları tanıtıldı: İşte detaylar

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Teknoloji dünyasının büyük bir merakla beklediği Intel Arc ekran kartları nihayet resmiyet kazandı. Intel Arc serisi mobil ekran kartları geniş bir yelpazeye hitape derken firmanın destekleyici yazılımları da büyük iş başarıyor.

Intel Arc mobil ekran kartları

Intel Arc serisi beklendiği gibi 3 farklı kategoride müşterilere sunulacak. Intel Arc 3 kategorisi giriş seviyesindeki dizüstüleri hedefliyor ve kısa süre içerisinde piyasaya çıkacak. Intel Arc 5 serisi orta seviyeye odaklanırken Intel Arc 7 ise üst düzey sistemleri hedefliyor.

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İlk piyasaya çıkacak ekran kartlarından Intel Arc A350M modelinde 6 adet Xe çekirdeği yer alıyor. Tahminler her çekirdekte 16 işlem kümesi ve her kümede 8 birim olduğu yönünde. 6 RT hattının yanında 4GB GDDR6 bellek konumlandırılmış. 1150MHz temel hız 25W-35W arasında enerji çekiyor.

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Intel Arc 370M ise 8 işlem kümesi ve 8 RT çekirdeği ile geliyor. 1550MHz temel frekans 35W-50W enerji harcıyor. Bu iki ekran kartını 899$ ile başlayan dizüstü modellerinde göreceğiz. Full HD 60fps oyunlara odaklanan kartlar entegre grafiklere göre iki kata varan performans artışı sunuyor.

Intel Arc 5 serisinde şimdilik A550M ekran kartı konumlanıyor. 16 küme ve 16RT çekirdeği yanında 8GB GDDR6 bellek mevcut. Intel ARC 7 serisinde ise 24 ve 32 Xe çekirdekleri

görüyoruz. Bu cephede RTX 3070 ve RTX 3080 gibi üst seviye kartlarla rekabet edecek oyuncular yer alıyor. Bu modeller yıl sonuna doğru piyasada olacak.

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Diğer taraftan yapay zekâ işlemlerini üstlenen XMX AI motoru, Nvidia DLSS benzeri ölçeklendirme yapan Intel XeSS teknolojisi, sektörün ilk tam AV1 hızlandırması, CPU ve GPU arasında verimli kaynak paylaştırması yapan Deep Link ve yapay zekâ işlemlerini hızlandıran Hyper Compute ile Hyper Encode yıl içerisinde Arc serisi ekran kartlarına sunulmuş olacak. Ayrıca daha kullanışlı Intel Arc kontrol paneli de geliyor.

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