1080P'de işler kızışacak: Intel Arc A770M ve A730M'in performansı ortaya çıktı

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Giriş seviyesi Arc Alchemist ekran kartlarını Çin pazarına sunmaya başlayan Intel, yakında serinin üst seviye çözümlerini tanıtacak. Tom's Hardware bugün, şirketin ACM-G10 yongasını temel alan Arc A730M ve A770M mobil ekran kartlarının ilk resmi performans testlerini paylaştı.

RTX 3050 Ti ve RTX 3060'a rakip olacak

Paylaşılan testlere bakıldığında RTX 3050 Ti ve RTX 3060 modellerinin karşısına konumlandırılan Arc A730M ve Arc A770M, 1080P çözünürlüğünde test edilen 17 oyunda rakiplerinden yüzde 12 ila yüzde 13 arasında daha yüksek bir performans sunmayı başarıyor.

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Intel Arc A730M (TGP 80 - 120W) : Core i7-12700H, 16GB DDR5-4800

: Core i7-12700H, 16GB DDR5-4800 Intel Arc A770M (TGP 120 - 150W) : Core i9-12900HK, 16GB DDR5-4800

: Core i9-12900HK, 16GB DDR5-4800 NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti (TGP 60W) (ROG Zephyrus M16): Core i7-11800H, 16GB DDR4-3200

(ROG Zephyrus M16): Core i7-11800H, 16GB DDR4-3200 NVIDIA GeForce RTX 3060 (TGP 85W) (MSI Pulse GL66): Core i9-12900HK, DDR5-4800

Bununla birlikte her iki kartın, geçmiş iddialarda yer alan Nvidia RTX 3070'in aksine RTX 30 serisinin orta seviye modellerine rakip olacağını söyleyebiliriz.

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Ayrıca yeni ekran kartları testlerde başarılı sonuçlar sergilese de, rakip modellerin Max-P'mi yoksa Max-Q versiyonu mu olduğu henüz doğrulanmadı. Bu durum sebebiyle bahsedilen performans değerlerinde farklılıklar görülebilir.

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Intel Arc A770M ve A730M'in performans testleri paylaşıldı