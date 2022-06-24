Intel'den kullanıcı dostu karar: Yeni Z790 anakartlar DDR4 belleklere destek sunacak

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12.Nesil işlemciler ile kullanıma sunulan LGA1700 soketini iki nesil boyunca destekleyeceğini söyleyen Intel, yakında aynı mimariye dayanan 13.Nesil Raptor Lake işlemcilerini tanıtacak. Yeni işlemcilerin çıkışına az bir süre kala 700 serisi anakartların yeni detayları ortaya çıktı.

Üst seviye anakartlar DDR4 desteğini koruyacak

VideoCardz tarafından bildirilenlere göre Raptor Lake destekli Asrock anakart modellerinin bir listesine ulaşmayı başaran Computerbase, 600 serisi anakartlarda görülen ve DDR4 bellek desteğine işaret eden 'D4' ekinin üst seviye Z790 ve orta seviye H770 serisi anakartta da yer aldığını keşfetti. Bununla birlikte şu ana kadar Z790 anakartların DDR4 desteği ile gelip gelmeyeceği bilinmezlik içerisindeydi ancak yeni sızıntı ile doğrudan onaylandı diyebiliriz.

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Ayrıca Asrock'a benzer şekilde birçok markanın, DDR4 ve DDR5'i destekleyen farklı anakart modellerine imza atması bekleniyor. Görünüşe göre Intel, yakında DDR5 bellekler için iddialı hız aşırtma yetenekleri ile gelecek AMD Zen 4 işlemcilere kıyasla kullanıcı dostu bir avantaj sağlamayı planlıyor.

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Yeni Intel Z790 anakartlar DDR4 desteğini sürdürecek