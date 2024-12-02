Tam Boyutta Gör Intel Arc Battlemage serisinin iki üyesi B580 ve B570, bu hafta resmi olarak tanıtılacak. Intel Arc B580’den sonra diğer modelin de özellikleri sızdırıldı. Çift fanlı ASRock Arc B570 Challenger OC GPU için detayları gösteren görselde, yeni ekran kartının 160 bit bellek veri yolunda 18 Xe2 çekirdeği ve 10 GB GDDR6 VRAM içerdiği yazıyor.

Intel Arc Battlemage ekran kartlarını tanıtmaya başladı 1 gün önce eklendi

Intel Arc B570 ekran kartı beklenen özellikleri ve fiyatı

ASRock Arc B570 Challenger OC'nin teknik özelliklerine göre, kart 18 Xe2-Çekirdek içerecek. B580 modeline kıyasla 2 çekirdek daha az. Daha da önemlisi, 160 bitlik bellek veri yolunda 10 GB GDDR6 olarak listelenen bellek özellikleri. Bu, kartın B580'den yüzde 16,7 daha düşük olan 380 GB/sn maksimum bant genişliği (teoride) sunacağı anlamına geliyor. Ekran kartında ayrıca 8 pimli PCIe güç konektörü bulunuyor. Bu, beklenenden daha düşük bant genişliği. Ancak iyi haber şu ki, PCIe 5.0 desteği olmayan sistemlerde performans sınırlaması olmayacak.

Hem B580 hem de B570, DisplayPort 2.1 ve HDMI 2.1’i destekleyecek. DisplayPort 2.1’in sürümü henüz belli değil.

Intel Arc Battlemage serisi ekran kartları - Intel Arc B580 Intel Arc B570 GPU Battlemage BGM-G21 Battlemage BGM-G21 Xe-Çekirdek sayısı 20 Xe2 18 Xe2 GPU Clock ~2.8 GHz ~2.6 GHz Bellek 12GB GDDR6 10GB GDDR6 Bellek veri yolu 192-bit 160-bit Bellek hızı 19 Gbps 19 Gbps Maks. bellek bant genişliği 456 GB/s 380 GB/s PCIe arayüzü PCIe 4.0x8 PCIe 4.0x8 Çıkış tarihi 12 Aralık 2024 12 Aralık 2024 Beklenen fiyatı 250 dolar -

Intel'in Battlemage ekran kartları Nvidia’nın RTX 4060 Ti ve AMD’nin Radeon RX 7600 gibi daha uygun fiyatlı ekran kartlarıyla rekabet edecek düzeyde tasarlanmış gibi görünüyor. Intel Arc B570 ekran kartının fiyatının 250 dolar civarında olacağı söyleniyor.

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Intel Arc B570 "Battlemage" ekran kartının özellikleri sızdırıldı