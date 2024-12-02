Intel Arc B570 "Battlemage" ekran kartının özellikleri sızdırıldı

- Intel Arc B570 ekran kartı beklenen özellikleri ve fiyatı
- Intel Arc Battlemage serisi ekran kartları
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Intel Arc B570 ekran kartı beklenen özellikleri ve fiyatı
ASRock Arc B570 Challenger OC'nin teknik özelliklerine göre, kart 18 Xe2-Çekirdek içerecek. B580 modeline kıyasla 2 çekirdek daha az. Daha da önemlisi, 160 bitlik bellek veri yolunda 10 GB GDDR6 olarak listelenen bellek özellikleri. Bu, kartın B580'den yüzde 16,7 daha düşük olan 380 GB/sn maksimum bant genişliği (teoride) sunacağı anlamına geliyor. Ekran kartında ayrıca 8 pimli PCIe güç konektörü bulunuyor. Bu, beklenenden daha düşük bant genişliği. Ancak iyi haber şu ki, PCIe 5.0 desteği olmayan sistemlerde performans sınırlaması olmayacak.
Hem B580 hem de B570, DisplayPort 2.1 ve HDMI 2.1’i destekleyecek. DisplayPort 2.1’in sürümü henüz belli değil.
|-
|Intel Arc B580
|Intel Arc B570
|GPU
|Battlemage BGM-G21
|Battlemage BGM-G21
|Xe-Çekirdek sayısı
|20 Xe2
|18 Xe2
|GPU Clock
|~2.8 GHz
|~2.6 GHz
|Bellek
|12GB GDDR6
|10GB GDDR6
|Bellek veri yolu
|192-bit
|160-bit
|Bellek hızı
|19 Gbps
|19 Gbps
|Maks. bellek bant genişliği
|456 GB/s
|380 GB/s
|PCIe arayüzü
|PCIe 4.0x8
|PCIe 4.0x8
|Çıkış tarihi
|12 Aralık 2024
|12 Aralık 2024
|Beklenen fiyatı
|250 dolar
|-
Intel'in Battlemage ekran kartları Nvidia’nın RTX 4060 Ti ve AMD’nin Radeon RX 7600 gibi daha uygun fiyatlı ekran kartlarıyla rekabet edecek düzeyde tasarlanmış gibi görünüyor. Intel Arc B570 ekran kartının fiyatının 250 dolar civarında olacağı söyleniyor.Kaynakça https://videocardz.com/newz/intel-arc-b570-specs-leaked-18-xe2-cores-10gb-memory-and-pcie-4-0x8 https://www.theverge.com/2024/12/1/24310104/intel-arc-b570-battlemage-gpu-leaked-specs Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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