Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel Arc B570 "Battlemage" ekran kartının özellikleri sızdırıldı

    Intel'in bu hafta yeni nesil Battlemage ekran kartlarını tanıtması bekleniyor. Lansmana sayılı günler kala, Intel Arc B570 modelinin özellikleri sızdırıldı.     
    intel arc b570 battlemage ekran kartı özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Intel Arc Battlemage serisinin iki üyesi B580 ve B570, bu hafta resmi olarak tanıtılacak. Intel Arc B580’den sonra diğer modelin de özellikleri sızdırıldı. Çift fanlı ASRock Arc B570 Challenger OC GPU için detayları gösteren görselde, yeni ekran kartının 160 bit bellek veri yolunda 18 Xe2 çekirdeği ve 10 GB GDDR6 VRAM içerdiği yazıyor.

    Intel Arc B570 ekran kartı beklenen özellikleri ve fiyatı

    ASRock Arc B570 Challenger OC'nin teknik özelliklerine göre, kart 18 Xe2-Çekirdek içerecek. B580 modeline kıyasla 2 çekirdek daha az. Daha da önemlisi, 160 bitlik bellek veri yolunda 10 GB GDDR6 olarak listelenen bellek özellikleri. Bu, kartın B580'den yüzde 16,7 daha düşük olan 380 GB/sn maksimum bant genişliği (teoride) sunacağı anlamına geliyor. Ekran kartında ayrıca 8 pimli PCIe güç konektörü bulunuyor. Bu, beklenenden daha düşük bant genişliği. Ancak iyi haber şu ki, PCIe 5.0 desteği olmayan sistemlerde performans sınırlaması olmayacak.

    Hem B580 hem de B570, DisplayPort 2.1 ve HDMI 2.1’i destekleyecek. DisplayPort 2.1’in sürümü henüz belli değil.

    Intel Arc Battlemage serisi ekran kartları
    - Intel Arc B580 Intel Arc B570
    GPU Battlemage BGM-G21 Battlemage BGM-G21
    Xe-Çekirdek sayısı 20 Xe2  18 Xe2
    GPU Clock ~2.8 GHz  ~2.6 GHz
    Bellek 12GB GDDR6 10GB GDDR6
    Bellek veri yolu 192-bit 160-bit
    Bellek hızı 19 Gbps 19 Gbps
    Maks. bellek bant genişliği 456 GB/s 380 GB/s
    PCIe arayüzü PCIe 4.0x8 PCIe 4.0x8
    Çıkış tarihi 12 Aralık 2024 12 Aralık 2024
    Beklenen fiyatı 250 dolar -

    Intel'in Battlemage ekran kartları Nvidia’nın RTX 4060 Ti ve AMD’nin Radeon RX 7600 gibi daha uygun fiyatlı ekran kartlarıyla rekabet edecek düzeyde tasarlanmış gibi görünüyor. Intel Arc B570 ekran kartının fiyatının 250 dolar civarında olacağı söyleniyor.

    Kaynakça https://videocardz.com/newz/intel-arc-b570-specs-leaked-18-xe2-cores-10gb-memory-and-pcie-4-0x8 https://www.theverge.com/2024/12/1/24310104/intel-arc-b570-battlemage-gpu-leaked-specs
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    185 65 r15 hava basıncı monster monitör alınır mı 8 km kaç dk taahhüt bitimine kaç gün kala numara taşınır direksiyonda boşluk nasıl anlaşılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Xiaomi Redmi 13
    Xiaomi Redmi 13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP Laptop 15
    HP Laptop 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız