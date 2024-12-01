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Tam Boyutta Gör Arc Alchemist ekran kartları ile pazarda beklentilerin altında kalan Intel, bir süredir ikinci nesil Arc Battlemage GPU'lar üzerinde çalışıyor. Daha önce ise yeni nesil AMD ve Nvidia ekran kartları nedeniyle bu lansmanın Aralık ayında olacağı iddia edilmişti.. Şimdi Intel, Arc Battlemage ekran kartlarının tanıtım tarihini resmen paylaştı.

Intel Arc Battlemage ekran kartlarını tanıtmaya başladı

Intel'in paylaştığı resmi duyuruya göre, Arc Battlemage ekran kartları, 3 Aralık'ta yani önümüzdeki hafta içerisinde tanıtılacak. Bu lansmanda ise şirketin iki modeli duyurması bekleniyor. Bunlar Intel Arc B580 ve B570. Ayrıca videoda, Intel'in referans tasarımı olarak bilinen Limited Edition versiyonunun da yolda olduğunu görüyoruz.

Son bilgilere göre Arc Battlemage B580, 12GB GDDR6 bellek, 192-bit bellek veri yolu ve 20 Xe çekirdeğiyle geliyor. 2850 MHz boost saat hızına sahip kart, Intel Xe Super Sampling (XeSS) ve Xe Matrix Extensions (XMX) teknolojilerini destekliyor. Fiyat aralığı ise 250-260 dolar seviyesinde olacak. B570 modeliyle ilgili detaylar ise şu an için netleşmemiş durumda.

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Öte yandan B580’e göre kırpılmış bir seçenek olacağı kesin. Yeni GPU'ların inceleme ambargosu 12-13 Aralık'ta kalkacak ve kullanıcılar hem Intel'in kendi modellerini hem de iş ortaklarının tasarımlarını görebilecek. Ayrıca Intel’in daha üst seviye Battlemage modellerinin 2024 yılı içinde duyurulabileceği gündemde. Ancak bu modellerle ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Arc Battlemage lansman takvimi:

3 Aralık: Duyuru

12 Aralık: Lansman ve İncelemeler (Intel Limited Edition)

13 Aralık: Yönetim Kurulu Ortakları kart incelemeleri

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Intel Arc Battlemage ekran kartlarını tanıtmaya başladı