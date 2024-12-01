Intel Arc Battlemage ekran kartlarını tanıtmaya başladı
Intel'in paylaştığı resmi duyuruya göre, Arc Battlemage ekran kartları, 3 Aralık'ta yani önümüzdeki hafta içerisinde tanıtılacak. Bu lansmanda ise şirketin iki modeli duyurması bekleniyor. Bunlar Intel Arc B580 ve B570. Ayrıca videoda, Intel'in referans tasarımı olarak bilinen Limited Edition versiyonunun da yolda olduğunu görüyoruz.
Son bilgilere göre Arc Battlemage B580, 12GB GDDR6 bellek, 192-bit bellek veri yolu ve 20 Xe çekirdeğiyle geliyor. 2850 MHz boost saat hızına sahip kart, Intel Xe Super Sampling (XeSS) ve Xe Matrix Extensions (XMX) teknolojilerini destekliyor. Fiyat aralığı ise 250-260 dolar seviyesinde olacak. B570 modeliyle ilgili detaylar ise şu an için netleşmemiş durumda.
Öte yandan B580’e göre kırpılmış bir seçenek olacağı kesin. Yeni GPU'ların inceleme ambargosu 12-13 Aralık'ta kalkacak ve kullanıcılar hem Intel'in kendi modellerini hem de iş ortaklarının tasarımlarını görebilecek. Ayrıca Intel’in daha üst seviye Battlemage modellerinin 2024 yılı içinde duyurulabileceği gündemde. Ancak bu modellerle ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
Arc Battlemage lansman takvimi:
- 3 Aralık: Duyuru
- 12 Aralık: Lansman ve İncelemeler (Intel Limited Edition)
- 13 Aralık: Yönetim Kurulu Ortakları kart incelemeleri
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Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.