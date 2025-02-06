Intel yeni Battlemage ekran kartları hazırlıyor: RTX 5070'e rakip olacak

Intel Arc B770 mi geliyor?
Kaçıranlar için Intel'in Battlemage serisi, şu an içinArc B580 ve Arc B570 modelleriyle sınırlı. Bu kartların her ikisi de BMG G21 GPU'suna dayanıyor. Sürücü kodlarına eklenen yeni PCI ID'leri ise, daha üst seviye bir ekran kartının sinyallerini veriyor. Hatırlayanlar olacaktır, daha önce Intel'in 24 GB bellekli bir Battlemage GPU üzerinde çalıştığından sizlere bahsetmiştik. Ancak bunun iş istasyonlarını hedeflemesi muhtemel.
Eklenen PCI ID'ler, Mesa’nın 25.1-devel geliştirme dalına dahil edilirken, geriye dönük olarak Mesa 24.3 ve 2.50 sürümlerine de eklenecek. Ancak Intel, bu değişikliklerin ne anlama geldiğine dair henüz resmi bir açıklama yapmış değil. Keza yeni ID'lerin sadece test amacıyla eklenmiş olma ihtimali de var.
Şirketin, Battlemage serisini genişletme planları doğrultusunda masaüstü oyuncularına yönelik daha yüksek performanslı çözümler sunup sunmayacağı merak konusu. Bu arada, Battlemage serisinin ardından Celestial kod adlı yeni nesil ekran kartları için hazırlıkların devam ettiği biliniyor. Intel’in 2025 yılı içinde daha fazla detay paylaşması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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