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    Intel yeni Battlemage ekran kartları hazırlıyor: RTX 5070'e rakip olacak

    Intel, Battlemage serisini genişletmeye devam ediyor. Mesa 3D sürücüsüne eklenen yeni PCI ID’ler, daha güçlü Xe2 tabanlı GPU'ların yolda olabileceğine işaret ediyor.
    Intel'den RTX 5070'e rakip geliyor: Arc B770 doğrulanmış olabilir Tam Boyutta Gör
    Intel, ekran kartı pazarında ikinci nesil Arc Battlemage serisini genişletmeye devam ediyor. Daha önceki Arc B770 sızıntılarının ardından şimdi de yeni Battlemage ekran kartlarını doğrulayan bazı detaylar keşfedildi. Üstelik yeni sızıntı, Intel'in açık kaynaklı Mesa 3D grafik sürücüsünden geliyor.

    Intel Arc B770 mi geliyor?

    Kaçıranlar için Intel'in Battlemage serisi, şu an içinArc B580 ve Arc B570 modelleriyle sınırlı. Bu kartların her ikisi de BMG G21 GPU'suna dayanıyor. Sürücü kodlarına eklenen yeni PCI ID'leri ise, daha üst seviye bir ekran kartının sinyallerini veriyor. Hatırlayanlar olacaktır, daha önce Intel'in 24 GB bellekli bir Battlemage GPU üzerinde çalıştığından sizlere bahsetmiştik. Ancak bunun iş istasyonlarını hedeflemesi muhtemel.

    Intel'den RTX 5070'e rakip geliyor: Arc B770 doğrulanmış olabilir Tam Boyutta Gör
    Dolayısıyla yeni sızıntıda Arc B770 modeline bakıyor olabiliriz. Bununla birlikte, henüz resmi olarak duyurulmasa da, GPU'nun RTX 5070 veya RX 9070 gibi modellere rakip olacağı öne sürülüyor. 

    Eklenen PCI ID'ler, Mesa’nın 25.1-devel geliştirme dalına dahil edilirken, geriye dönük olarak Mesa 24.3 ve 2.50 sürümlerine de eklenecek. Ancak Intel, bu değişikliklerin ne anlama geldiğine dair henüz resmi bir açıklama yapmış değil. Keza yeni ID'lerin sadece test amacıyla eklenmiş olma ihtimali de var.

    Şirketin, Battlemage serisini genişletme planları doğrultusunda masaüstü oyuncularına yönelik daha yüksek performanslı çözümler sunup sunmayacağı merak konusu. Bu arada, Battlemage serisinin ardından Celestial kod adlı yeni nesil ekran kartları için hazırlıkların devam ettiği biliniyor. Intel’in 2025 yılı içinde daha fazla detay paylaşması bekleniyor. 

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