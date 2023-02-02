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    Anlık Bildirim

    Intel Arc ikinci nesilde iki farklı versiyonla gelecek

    İkinci nesil Intel Arc yani Battlemage mimarisinde Intel performansı arttırmanın yanında oyunculara daha yaygın bir şekilde ulaşabilmenin yollarını arayacak.    
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    Intel Arc Battlemage Tam Boyutta Gör
    Beklentileri karşılamaktan çok uzak kalan ancak yine de yol haritasına bağlı kalmayı başaran Intel Arc grafik teknolojileri ikinci nesle hazırlanıyor. Intel Arc Battlemage çok daha erişilebilir olacak.

    Intel Arc Battlemage neler sunacak?

    Intel Arc Alchemist ilk nesilden sonra Intel Arc Battlemage olarak adlandırılacak ikinci nesil için GeForce RTX 4070 ile kapışacak düzeyde olduğu iddiaları gündeme gelmişti. Intel ilk adımından dersler çıkarıyor.

    Intel Arc Battlemage ya da Intel Xe2 olarak adlandırılacak yeni nesil iki versiyona ayrılacak. Masaüstü kartlar için Xe2-HPG, entegre sistemler için Xe2-LPG mimarisi kullanılacak. Ayrıca ekran kartlarının kullanıcılara daha yaygın bir şekilde ulaşması sağlanacak.

    Firma ikinci nesilde üretim verimliliği ve dağıtım kanalları konusuna ağırlık vermek istiyor. Bu konularda ne kadar kendisini geliştirirse üçüncü nesil Intel Arc Celesital mimarisinin başarılı olması da o kadar kolay olacak. Yani pazarın beklediği tam bir rekabet üçüncü nesilde mümkün olacak gibi görünüyor. Intel Arc Battlemage ile ilgili yaz aylarına doğru daha fazla detay verilecek.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 20 saat önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 6 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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