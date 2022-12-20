Intel Battlemage ekran kartı RTX 4070 ile kapışacak

Pek çok olumsuz haber ve dedikodulara rağmen Intel Arc ekran kartı bölümü istikrarlı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Kısıtlı da olsa ekran kartlarını piyasaya süren Intel Arc bölümü asıl sürprizi sona saklıyor.

Intel Battlemage nedir?

Intel Arc ekran kartları 2048-4096 akış işlemcisi barındıran G10 ve 512-1024 akış işlemcisi barındıran G11 grafik çekirdeklerini temel alıyor. GeForce RTX 3060 Ti seviyesine kadar çıkacak Intel Arc ekran kartlarının amiral gemisi ise gelecek yılı bekliyor.

Intel Arc ekran kartlarının sistem gereksinimleri belli oldu 2 ay önce eklendi

Kaynaklar Intel Battlemage adlı bir ekran kartından bahsediyor. Raja Khoduri tarafından da ipuçları verilen ekran kartı 225W enerji tüketecek ve GeForce RTX 4070 ile mücadele edecek. Bununla birlikte Intel sürücü ve optimizasyon katmanlarını mükemmel hale getirdiğinde bu karta yol verecek yani öncelik yazılım. Bu bakımdan kaynaklar 2023 sonu veya 2024 başı gibi bir zaman dilimine işaret ediyor.

Intel yeni amiral gemisinde pek acele etmezken mevcut kartlara bir güncelleme de gelebilir. Yine bazı kaynaklar güncellenmiş bir Intel Arc serisinin daha yaygın bir satış ağı ile gelecek yıl piyasada olabileceğini belirtiyor.

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