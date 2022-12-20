Intel Battlemage ekran kartı RTX 4070 ile kapışacak

Intel Battlemage nedir?
Intel Arc ekran kartları 2048-4096 akış işlemcisi barındıran G10 ve 512-1024 akış işlemcisi barındıran G11 grafik çekirdeklerini temel alıyor. GeForce RTX 3060 Ti seviyesine kadar çıkacak Intel Arc ekran kartlarının amiral gemisi ise gelecek yılı bekliyor.
Kaynaklar Intel Battlemage adlı bir ekran kartından bahsediyor. Raja Khoduri tarafından da ipuçları verilen ekran kartı 225W enerji tüketecek ve GeForce RTX 4070 ile mücadele edecek. Bununla birlikte Intel sürücü ve optimizasyon katmanlarını mükemmel hale getirdiğinde bu karta yol verecek yani öncelik yazılım. Bu bakımdan kaynaklar 2023 sonu veya 2024 başı gibi bir zaman dilimine işaret ediyor.
Intel yeni amiral gemisinde pek acele etmezken mevcut kartlara bir güncelleme de gelebilir. Yine bazı kaynaklar güncellenmiş bir Intel Arc serisinin daha yaygın bir satış ağı ile gelecek yıl piyasada olabileceğini belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Aspiratör kullanırsınız olur biter :)
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...