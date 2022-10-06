Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel Arc ekran kartlarının sistem gereksinimleri belli oldu

    Teknoloji devi Intel, Arc ekran kartlarının önerilen sistem gereksinimlerini paylaştı. Kullanıcıların yeni GPU'ları kullanabilmek için modern bir sisteme ihtiyacı olacak. 
    1
    Intel Arc ekran kartlarının sistem gereksinimleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Arc Alchemist ekran kartları ile GPU pazarına giriş yapmaya hazırlanan Intel, serinin orta ve üst seviye modelleri Arc A750 ve A770’i yakında piyasaya sürecek. Merakla beklenen modellerin çıkış tarihi yaklaşırken, Arc serisinin önerilen sistem gereksinimleri ortaya çıktı.

    ResizableBar desteğine ihtiyaç duyacak

    Yakın zamanda Intel, Arc A serisinin çalışması için bir ResizableBAR özelliğine ihtiyaç duyacağını onaylamıştı. Bunun anlamı yeni ekran kartı serisinin nispeten modern bir işlemci gerektireceğine işaret ediyor. Intel tarafından paylaşılan ilsteye baktığımızda ise Arc A serisi, minimum Ryzen 3000 veya Intel 10. Nesil işlemcilere destek sunacak gibi görünüyor. Ancak ResizableBar desteğine sahip daha eski sistemler için hâlen bir şans olduğunu söyleyebiliriz.

    Intel Arc ekran kartlarının sistem gereksinimleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Intel, yeni ekran kartı serisin ReBAR'sız sistemler için optimize edileceğini söylese de önerilen sistem gereksinimlerinin yakın zamanda değişmesi pek olası görünmüyor. Zira Intel Arc A7 modelleri önümüzdeki hafta 12 Ekim tarihinde kullanıcılar ile buluşacak. Ayrıca Intel Arc serisinin, yalnızca Windows 11 ve Windows 10 20H2 üzeri Windows sürümlerine destek sunması bekleniyor.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 1 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP14 Diz&#252;st&#252; Bilgisayar
    HP14 Dizüstü Bilgisayar
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız