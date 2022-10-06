Tam Boyutta Gör Arc Alchemist ekran kartları ile GPU pazarına giriş yapmaya hazırlanan Intel, serinin orta ve üst seviye modelleri Arc A750 ve A770’i yakında piyasaya sürecek. Merakla beklenen modellerin çıkış tarihi yaklaşırken, Arc serisinin önerilen sistem gereksinimleri ortaya çıktı.

ResizableBar desteğine ihtiyaç duyacak

Yakın zamanda Intel, Arc A serisinin çalışması için bir ResizableBAR özelliğine ihtiyaç duyacağını onaylamıştı. Bunun anlamı yeni ekran kartı serisinin nispeten modern bir işlemci gerektireceğine işaret ediyor. Intel tarafından paylaşılan ilsteye baktığımızda ise Arc A serisi, minimum Ryzen 3000 veya Intel 10. Nesil işlemcilere destek sunacak gibi görünüyor. Ancak ResizableBar desteğine sahip daha eski sistemler için hâlen bir şans olduğunu söyleyebiliriz.

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Tam Boyutta Gör Intel, yeni ekran kartı serisin ReBAR'sız sistemler için optimize edileceğini söylese de önerilen sistem gereksinimlerinin yakın zamanda değişmesi pek olası görünmüyor. Zira Intel Arc A7 modelleri önümüzdeki hafta 12 Ekim tarihinde kullanıcılar ile buluşacak. Ayrıca Intel Arc serisinin, yalnızca Windows 11 ve Windows 10 20H2 üzeri Windows sürümlerine destek sunması bekleniyor.

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Intel Arc ekran kartlarının sistem gereksinimleri belli oldu