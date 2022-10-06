Intel Arc ekran kartlarının sistem gereksinimleri belli oldu

ResizableBar desteğine ihtiyaç duyacak
Yakın zamanda Intel, Arc A serisinin çalışması için bir ResizableBAR özelliğine ihtiyaç duyacağını onaylamıştı. Bunun anlamı yeni ekran kartı serisinin nispeten modern bir işlemci gerektireceğine işaret ediyor. Intel tarafından paylaşılan ilsteye baktığımızda ise Arc A serisi, minimum Ryzen 3000 veya Intel 10. Nesil işlemcilere destek sunacak gibi görünüyor. Ancak ResizableBar desteğine sahip daha eski sistemler için hâlen bir şans olduğunu söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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