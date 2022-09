Intel Arc A750 ekran kartı tanıtıldı: Hedef yine RTX 3060

Intel, 13. nesil Core serisi işlemcilerle birlikte yeni ekran kartlarını duyuruyor. Yeni Intel Arc A750 GPU, Nvidia GeForce RTX 3060 ile yakın fiyata sahip ancak Intel’e göre çok daha performanslı bir kart. Şirket, yaptığı benchmark (kıyaslama) testlerine dayanarak bunu söylüyor.

Intel: RTX 3060'dan daha performanslı

Teknik özelliklere gelince, Intel Arc A750 ekran kartı, 28 Xe çekirdeği, 28 ışın izleme birimi, 2050 MHz saat hızı, 8GB bellek, 512Gb/s bellek bant genişliği ve 225w toplam güce sahip.

Intel, RTX 3060’a kıyasla kendi kartının DirectX 11’de açık ara, DirectX 12 ve Vulkan’da daha iyi performans gösterdiğini iddia ediyor. Nvidia’nın ekran kartına karşı özellikle iyi performans gösterdiği oyunlar arasında, Call of Duty: Warzone, PUBG, Apex Legends, Read Dead Redemption 2 yer alıyor. Ancak League of Legends, God of War ve Destiny’s A750, daha düşük performans sergiliyor.

12 Ekim'de satışta

Nvidia GeForce RTX 3060, hatırlayacağınız üzere 329 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu. Intel Arc A750, 40 dolar daha ucuza satışa sunulacak. 12 Ekim’de satın alınabilir olacak. Intel, kendi GPU’larını çok övüyor; performansından emin olmak gerçek incelemeleri beklememiz gerekecek. Öte yandan yeni Arc ekran kartlarını Intel dışında hangi kart üreticilerinin üreteceği henüz bilinmiyor.

