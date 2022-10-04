Nvidia, Rusya'dan çekiliyor: Tüm faaliyetler durdurulacak

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Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim, teknoloji şirketlerini de etkisi altına almaya devam ediyor. ABD merkezli teknoloji şirketi Nvidia, pazartesi günü yaptığı açıklamayla Rusya'daki tüm faaliyetlerini tamamen durdurduğunu duyurdu.

Çalışanlar başka ülkelere aktarılacak

Nvidia yaptığı açıklamada, Rusya’ya olan sevkiyatların zaten askıya alındığını ancak çalışanlar ve aileler için faaliyetlerine devam ettiğini söyledi. Açıklamalarının devamında ise ''son gelişmeler sonucunda Rusya’da etkin bir şekilde varlık gösteremediğini'' belirten şirket, ''Tüm çalışanlara diğer ülkelerdeki işlerine devam etme seçeneği verilecek'' sözlerini dile getirdi.

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Bilindiği üzere teknoloji devi, Ukrayna işgalinin Şubat ayında başlamasından kısa bir süre sonra Rusya'ya olan sevkiyatlarını durduran diğer teknoloji şirketlerine katılmıştı. Günümüzde Rusya'da 240 çalışana ev sahipliği yapan şirket, artık tüm faaliyetlerini sona erdirecek. Öte yandan Rusya ile bağlarını kesen tek şirket Nvidia değil. Geçtiğimiz Haziran ayında IBM, Rusya'da bulunan personelleri ile yollarını ayırırken, Microsoft ise ekonomik koşulları suçlayarak Rusya'da 400'den fazla çalışanını işten çıkardı.

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