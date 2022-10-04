Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia, Rusya'dan çekiliyor: Tüm faaliyetler durdurulacak

    Yarı iletken sektörünün dev isimlerinden Nvidia, Ukrayna işgali sebebiyle Rusya'daki faaliyetlerine son veriyor. Çalışanlar diğer bölgelerde işlerine devam edebilecek. 
    Oy Ver

    Nvidia, Rusya'dan çekiliyor: Tüm faaliyetler durdurulacak Tam Boyutta Gör

    Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim, teknoloji şirketlerini de etkisi altına almaya devam ediyor. ABD merkezli teknoloji şirketi Nvidia, pazartesi günü yaptığı açıklamayla Rusya'daki tüm faaliyetlerini tamamen durdurduğunu duyurdu. 

    Çalışanlar başka ülkelere aktarılacak

    Nvidia yaptığı açıklamada, Rusya’ya olan sevkiyatların zaten askıya alındığını ancak çalışanlar ve aileler için faaliyetlerine devam ettiğini söyledi. Açıklamalarının devamında ise ''son gelişmeler sonucunda Rusya’da etkin bir şekilde varlık gösteremediğini'' belirten şirket, ''Tüm çalışanlara diğer ülkelerdeki işlerine devam etme seçeneği verilecek'' sözlerini dile getirdi.

    Bilindiği üzere teknoloji devi, Ukrayna işgalinin Şubat ayında başlamasından kısa bir süre sonra Rusya'ya olan sevkiyatlarını durduran diğer teknoloji şirketlerine katılmıştı. Günümüzde Rusya'da 240 çalışana ev sahipliği yapan şirket, artık tüm faaliyetlerini sona erdirecek. Öte yandan Rusya ile bağlarını kesen tek şirket Nvidia değil. Geçtiğimiz Haziran ayında IBM, Rusya'da bulunan personelleri ile yollarını ayırırken, Microsoft ise ekonomik koşulları suçlayarak Rusya'da 400'den fazla çalışanını işten çıkardı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 6 saat önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Realme C3i
    Realme C3i
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız