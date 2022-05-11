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    Intel Arc mimarisinden kötü haber: Gecikecek

    Intel’in yazılım tarafında ortaya çıkan optimizasyon sorunlarını gidermek amacıyla Intel Arc ekran kartlarının çıkışını bir miktar daha ertelediği gündeme geldi. 
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    Intel Arc
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    Intel’in geçtiğimiz haftalarda mobil versiyonlarını duyurduğu ve ilk dizüstü modellerinde kendisine yer bulan Intel Arc grafik mimarisinden kötü haberler var. Tüm çözümler ertelenmiş durumda. 

    Intel Arc gecikiyor

    Intel tarafından yapılan açıklamaya göre Intel Arc grafik mimarisi ertelendi. Yazılım optimizasyonlarının henüz tam anlamıyla oturmaması ve pandemi kısıtlamalarının Çin’de üretimi aksatması neden olarak gösterildi. Ertelemeye mobil versiyonlar da dahil. 

    Firmanın ilk etapta kontrollü bir şekilde ortaklara kart tedarik edeceği belirtiliyor. Böylece yazılım uyumu sağlanmış olacak. Intel Arc A360 ve Intel Arc A370 ekran kartları belirli müşterilere tedariğe başladı. Yaz aylarında ise Arc A750 ve Arc A770 ekran kartları tedarik edilecek. 

    Yeni gelişmeler ışığında Intel Arc ekran kartı barındıran dizüstü ve masaüstü sistemlerin yaz aylarında artış göstereceği söylenebilir. Sonbahar aylarında ise kutulu olarak Intel Arc ekran kartlarının raflara çıkışı başlayacak. Bu ihtimaller elbette yazılım ve üretim tarafındaki gelişmelere doğrudan bağlantılı.
     

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    Bloodin 2 gün önce

    Aynı Gökdeniz Karadeniz gibi attığını vuruyor :)

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    daysleeperxp 3 gün önce

    Sınıra lazım bundan

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    MaDMaxiBo 5 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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