Intel Arc mimarisinden kötü haber: Gecikecek

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Intel’in geçtiğimiz haftalarda mobil versiyonlarını duyurduğu ve ilk dizüstü modellerinde kendisine yer bulan Intel Arc grafik mimarisinden kötü haberler var. Tüm çözümler ertelenmiş durumda.

Intel Arc gecikiyor

Intel tarafından yapılan açıklamaya göre Intel Arc grafik mimarisi ertelendi. Yazılım optimizasyonlarının henüz tam anlamıyla oturmaması ve pandemi kısıtlamalarının Çin’de üretimi aksatması neden olarak gösterildi. Ertelemeye mobil versiyonlar da dahil.

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Firmanın ilk etapta kontrollü bir şekilde ortaklara kart tedarik edeceği belirtiliyor. Böylece yazılım uyumu sağlanmış olacak. Intel Arc A360 ve Intel Arc A370 ekran kartları belirli müşterilere tedariğe başladı. Yaz aylarında ise Arc A750 ve Arc A770 ekran kartları tedarik edilecek.

Yeni gelişmeler ışığında Intel Arc ekran kartı barındıran dizüstü ve masaüstü sistemlerin yaz aylarında artış göstereceği söylenebilir. Sonbahar aylarında ise kutulu olarak Intel Arc ekran kartlarının raflara çıkışı başlayacak. Bu ihtimaller elbette yazılım ve üretim tarafındaki gelişmelere doğrudan bağlantılı.



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