Intel en güçlü mobil işlemcilerini duyurdu

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Bir süredir kendisi ortada olmasa da bazı markaların performans odaklı yeni dizüstü modellerinde kendisini göstermeye başlayan on ikinci nesil Intel Core HX işlemci serisi nihayet tanıtıldı.

On ikinci nesil Intel Core HX işlemciler

Intel Core X olarak bildiğimiz performans odaklı işlemci serisine son veren firma yeni mimariler ile birlikte bunları biraz daha mobile entegre etmeye karar vermişti. Intel Alder Lake HX bunun ilk örneği oldu.

Intel Core i9-12950HX ve Intel Core i9-12900HX daha önce sızdırılmıştı. Amiral gemisi seviyesindeki bu işlemciler 8 performans ve 8 verimlilik çekirdeği barındırıyor. Oldukça kaslı olan işlemcilerde 1.55GHz hızında çalışan 32 kümeli Intel Xe grafik birimleri bulunuyor. Taban enerji tüketimi ise 55W. Farklı olarak Intel Core i9-12950HX işlemcisinde Intel vPro desteği ile ECC yani hata düzeltme kodu yer alıyor.

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Masa üstü performansını sunmayı amaçlayan seride Intel Core i7-12850HX ve Intel Core i7-12800HX işlemciler yine aynı çekirdek dizilimi ile geliyor. Saat frekanslar ve grafik performansı biraz azaltılırken Seviye 3 ön bellek de yine biraz kısılmış. Burada da vPro ve ECC desteği görüyoruz. Kalan 3 işlemci daha düşük çekirdek ölçeklendirmesi ve frekanslarla biraz daha maliyete odaklanıyor.

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PCI-Express 5.0 x16 PEG bağlantısı ekran kartlarına ayrılırken 128GB kapasiteye kadar DDR5/LPDDR5 (4800 MHz/5200 MHz) ve DDR4 (3200 MHz/LPDDR4 4267 MHz) desteği sunuluyor. 4x4 PCIe Gen 4.0 ise atanmış bir platform kontrol merkezinden (PCH) elde edilebiliyor.

İki adet M.2 NVMe Gen 4 slotu, 1 adet işlemciden gelen Gen 4 slotu, iki adede kadar Thunderbolt 4 kontrolcüsü, ECC hata düzeltme desteği gibi özellikleri olan Alder Lake HX işlemciler için şimdiden 10 farklı iş istasyonu ve oyuncu dizüstü bilgisayarı hazırlanmış durumda.



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Intel Alder Lake HX işlemciler tanıtıldı