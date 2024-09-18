Intel Lunar Lake, Apple M3 ve M2 ile karşılaştırıldı: İşte erken sonuçlar

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Intel Lunar Lake "Core Ultra 200V" işlemcilerin, çok yakında Lenovo, Dell, Acer, MSI ve HP markalı hafif dizüstü sistemlerde satışa çıkması bekleniyor. Şimdi bu bekleyiş sürerken, Intel Core Ultra 7 258V, rakibi Apple M3 ve M2 ile karşılaştırıldı. Peki Lunar Lake pil ömründe neler sunuyor? Gelin hep birlikte sonuçlara göz atalım...

Intel Lunar Lake, Apple M3 ve M2 ile karşılaştırıldı

Kaçıranlar için Intel Core Ultra 200V "Lunar Lake" işlemciler, performans odaklı Lion Cove P-Core'ları ve verimlilik odaklı Skymont E-Core'ları bir araya getiriyor. Diğer tarafta Intel, büyük IPC (Instructions Per Cycle) artışları getiren yeni nesil mimariyi kullanırken LP-E çekirdek sayısını 4'e çıkarıp önbelleği de 4 MB'a (paylaşılan L2) yükseltti. Bu sayede Qualcomm ve Meteor Lake modellerine kıyasla watt başına performansta 2.29 kat iyileşme hedefleniyor.

Tam Boyutta Gör Kıyaslamaya gelirsek, testlerde Apple MacBook M2 (8 GB) ve M3 (24 GB) sürümlerininIntel Core Ultra 7 258V ile desteklenen Yoga Slim 7i Aura Edition ile karşılaştırıldığını görüyoruz. İşlemci, 4 adet 4,8 GHz'e kadar performans ve 4 adet 3,7 GHz'e verimlilik çekirdeğine sahip. Bellek ve depolama alanında ise 32 GB'a kadar LPDDR5x-8533 bellek ve 1 TB'a kadar depolama alanı sunuyor.

Beklenen Intel Core Ultra 200V işlemciler tanıtıldı 2 hf. önce eklendi

Paylaşılan görüntülere göre Intel Lunar Lake CPU, 150 nit parlaklıkla yerel video oynatma yeteneklerine odaklanan testte 23 saat 54 dakikaya kadar pil ömrü sunuyor. M3 çipli Apple MacBook serisi ise benzer kıyaslamayı 18 saat 32 dakikada, M2 ise 18 saat 19 dakikalık süreyle tamamlıyor. Bu da Intel'in yüzde 30'a kadar daha iyi pil süresi sunduğunu bizlere gösteriyor. Keza arada yaklaşık 5,5 saatlik bir fark bulunuyor.

Bu kulağa harika geliyor olsa da, pil sonuçlarının aynı seviyede olup olmadığını veya iş yükünden iş yüküne ne kadar değiştiğini görmek için kıyaslamanın farklı testlerde de değerlendirilmesi gerekiyor. Aynı zamanda bu testlerin mühendislik örneklerini temel aldığını ve nihai sonuçların değişebileceğini unutmamak gerek.

Intel Core Ultra 200V "Lunar Lake" işlemcilerin, 24 Eylül itibarıyla dünya genelinde 20’den fazla üretici tarafından kullanılması bekleniyor. Bu cihazlar için ön siparişler halihazırda başladı ve Copilot+ PC özellikleri, Kasım ayında ücretsiz bir güncelleme ile kullanıcılara sunulacak.

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Intel Lunar Lake, Apple M3 ve M2 ile karşılaştırıldı