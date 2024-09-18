Intel Lunar Lake, Apple M3 ve M2 ile karşılaştırıldı: İşte erken sonuçlar

Intel Lunar Lake, Apple M3 ve M2 ile karşılaştırıldı
Kaçıranlar için Intel Core Ultra 200V "Lunar Lake" işlemciler, performans odaklı Lion Cove P-Core'ları ve verimlilik odaklı Skymont E-Core'ları bir araya getiriyor. Diğer tarafta Intel, büyük IPC (Instructions Per Cycle) artışları getiren yeni nesil mimariyi kullanırken LP-E çekirdek sayısını 4'e çıkarıp önbelleği de 4 MB'a (paylaşılan L2) yükseltti. Bu sayede Qualcomm ve Meteor Lake modellerine kıyasla watt başına performansta 2.29 kat iyileşme hedefleniyor.
Paylaşılan görüntülere göre Intel Lunar Lake CPU, 150 nit parlaklıkla yerel video oynatma yeteneklerine odaklanan testte 23 saat 54 dakikaya kadar pil ömrü sunuyor. M3 çipli Apple MacBook serisi ise benzer kıyaslamayı 18 saat 32 dakikada, M2 ise 18 saat 19 dakikalık süreyle tamamlıyor. Bu da Intel'in yüzde 30'a kadar daha iyi pil süresi sunduğunu bizlere gösteriyor. Keza arada yaklaşık 5,5 saatlik bir fark bulunuyor.
Bu kulağa harika geliyor olsa da, pil sonuçlarının aynı seviyede olup olmadığını veya iş yükünden iş yüküne ne kadar değiştiğini görmek için kıyaslamanın farklı testlerde de değerlendirilmesi gerekiyor. Aynı zamanda bu testlerin mühendislik örneklerini temel aldığını ve nihai sonuçların değişebileceğini unutmamak gerek.
Intel Core Ultra 200V "Lunar Lake" işlemcilerin, 24 Eylül itibarıyla dünya genelinde 20’den fazla üretici tarafından kullanılması bekleniyor. Bu cihazlar için ön siparişler halihazırda başladı ve Copilot+ PC özellikleri, Kasım ayında ücretsiz bir güncelleme ile kullanıcılara sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...