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    Intel Lunar Lake, Apple M3 ve M2 ile karşılaştırıldı: İşte erken sonuçlar

    Intel Intel Core Ultra 7 258V "Lunar Lake" işlemcili Yoga Slim 7i Aura Edition, rakibi Apple M3 ve M2 ile karşılaştırıldı: İşte erken sonuçlar                  
    Intel Lunar Lake, Apple M3 ve M2 ile karşılaştırıldı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Intel Lunar Lake "Core Ultra 200V" işlemcilerin, çok yakında Lenovo, Dell, Acer, MSI ve HP markalı hafif dizüstü sistemlerde satışa çıkması bekleniyor. Şimdi bu bekleyiş sürerken, Intel Core Ultra 7 258V, rakibi Apple M3 ve M2 ile karşılaştırıldı. Peki Lunar Lake pil ömründe neler sunuyor? Gelin hep birlikte sonuçlara göz atalım...

    Intel Lunar Lake, Apple M3 ve M2 ile karşılaştırıldı

    Kaçıranlar için Intel Core Ultra 200V "Lunar Lake" işlemciler, performans odaklı Lion Cove P-Core'ları ve verimlilik odaklı Skymont E-Core'ları bir araya getiriyor. Diğer tarafta Intel, büyük IPC (Instructions Per Cycle) artışları getiren yeni nesil mimariyi kullanırken LP-E çekirdek sayısını 4'e çıkarıp önbelleği de 4 MB'a (paylaşılan L2) yükseltti. Bu sayede Qualcomm ve Meteor Lake modellerine kıyasla watt başına performansta 2.29 kat iyileşme hedefleniyor.

    Intel Lunar Lake, Apple M3 ve M2 ile karşılaştırıldı Tam Boyutta Gör
    Kıyaslamaya gelirsek, testlerde Apple MacBook M2 (8 GB) ve M3 (24 GB) sürümlerininIntel Core Ultra 7 258V ile desteklenen Yoga Slim 7i Aura Edition ile karşılaştırıldığını görüyoruz. İşlemci, 4 adet 4,8 GHz'e kadar performans ve 4 adet 3,7 GHz'e verimlilik çekirdeğine sahip. Bellek ve depolama alanında ise 32 GB'a kadar LPDDR5x-8533 bellek ve 1 TB'a kadar depolama alanı sunuyor. 

    Paylaşılan görüntülere göre Intel Lunar Lake CPU, 150 nit parlaklıkla yerel video oynatma yeteneklerine odaklanan testte 23 saat 54 dakikaya kadar pil ömrü sunuyor. M3 çipli Apple MacBook serisi ise benzer kıyaslamayı 18 saat 32 dakikada, M2 ise 18 saat 19 dakikalık süreyle tamamlıyor. Bu da Intel'in yüzde 30'a kadar daha iyi pil süresi sunduğunu bizlere gösteriyor. Keza arada yaklaşık 5,5 saatlik bir fark bulunuyor.

    Bu kulağa harika geliyor olsa da, pil sonuçlarının aynı seviyede olup olmadığını veya iş yükünden iş yüküne ne kadar değiştiğini görmek için kıyaslamanın farklı testlerde de değerlendirilmesi gerekiyor. Aynı zamanda bu testlerin mühendislik örneklerini temel aldığını ve nihai sonuçların değişebileceğini unutmamak gerek. 

    Intel Core Ultra 200V "Lunar Lake" işlemcilerin, 24 Eylül itibarıyla dünya genelinde 20’den fazla üretici tarafından kullanılması bekleniyor. Bu cihazlar için ön siparişler halihazırda başladı ve Copilot+ PC özellikleri, Kasım ayında ücretsiz bir güncelleme ile kullanıcılara sunulacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 2 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 1 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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