Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel Avengers Edition işlemcilerinin üretimini durdurdu

    Mavi ekip sadece kutusuyla farklılaşan işlemci serisinin üretimini durdurduğunu açıkladı. Modeller pek beğenilmeyen oyuna özel tasarlanan kutusuyla farklılaşıyordu.
    3 gün
    1,8b
    1
    5
    İşlemci
    Abone ol
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Intel Avengers Edition işlemcilerinin üretimini durdurdu
    Tam Boyutta Gör

    Yarıiletken üreticisi yaptığı duyuruyla özel işlemci serisinin üretimine devam etmeyeceğini açıkladı.

    Comet Lake Marvel's Avengers Collector's Edition

    Intel Comet Lake Marvel Avengers Edition serisi filmin hayranları tarafından özellikle beklenmiş ve ardından satın alınmıştı. Avengers oyununun oyuncular arasında tutmaması ise işlemcilerin sonunu hızlı getirdi.

    Ayrıca Bkz. "Intel’in 128 EU içeren harici ekran kartı gün yüzüne çıktı"

    Intel Avengers Edition işlemcilerinin üretimini durdurdu
    Tam Boyutta Gör

    10. nesil Comet Lake işlemcileriyle Avengers Edition modellerinin arasındaki tek farksa kutu tasarımıydı. Zira kutuyla birlikte oyun hediye edilmediği gibi işlemcilerin de frekans avantajı gibi bir farkı dahi yoktu. Mevcut Avengers Edition çözümlerinin önümüzdeki tanıtılacak 500 serisi anakartlarla uyumlu olacağını da ekleyelim.



    https://videocardz.com/newz/intel-discontinues-10th-gen-core-avengers-edition-cpus Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    eskibirkurt 3 gün ( Mesaj Silindi )
    cintelin cinlikleri
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Feyzuli 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    "marketing" kendi üstüne toprak atıyor. İşlemciyi bakkaldan çocuklar alacak sanki.
    2 Yanıt Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Çünkü Yenildiler.....
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Feyzuli 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    "marketing" kendi üstüne toprak atıyor. İşlemciyi bakkaldan çocuklar alacak sanki.
    2 Yanıt Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Romeo84 3 gün ( Mesaj Silindi ) Feyzuli
    bunların manyak fanları var, sadece biz almıyoruz. o da para yok diye
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BekirHan (Bekir Han) 2 gün ( Mesaj Silindi ) Feyzuli
    içinden turbo sakız da çıkıyor muymuş o kutunun.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    eskibirkurt 3 gün ( Mesaj Silindi )
    cintelin cinlikleri
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 gün 2020'nin en iyi PlayStation oyunları belli oldu 2 gün iPhone 13 veri aktarım hızını artıran Wi-Fi 6E desteğiyle gelebilir 2 gün Forumdaki şikayetlere göre e-ticaret sitelerine ceza kesilecek 2 gün Microsoft Edge daha hızlı açılacak: 88. sürümle gelecek yeni özellikler 2 gün Cyberpunk 2077 geliştiricileri yönetime sinirli: "Neden oyun bitmeden bitti dediniz?" 3 gün Sony 4K 120Hz X900H/XH90 TV’sinin bulanıklık sorununu keskinleştirme filtresiyle ‘’çözdü’’ 3 gün Kadrosunda Mads Mikkelsen ve Tom Holland'ın olduğu bilim kurgu filmi Chaos Walking'ten yeni görüntüler paylaşıldı 3 gün DJI şokta: ABD kara listeye aldı 3 gün ASUS tüm B450 anakartlarına SAM desteği getirdi: İlk nesil Ryzen’larda bile çalışıyor! 3 gün Microsoft da kendi ARM işlemcilerini geliştirmek istiyor 3 gün İki kişi ile oynanan oyun SplitFire! Android için yayınlandı 3 gün AirPods Max ilginç güç tasarrufuyla dikkat çekiyor 3 gün Zack Snyder's Justice League, orijinal filmin aksine +18 olacak 3 gün Control, ışın izleme özelliği ile yeni nesil konsollara geliyor 3 gün Spotify, şarkı yazarlarını öne çıkaran yeni bir özellik başlattı 3 gün TikTok, Walmart ile canlı yayında alışverişi test edecek: TikTok için bir ilk 3 gün Yabancı menşeili hackerler, ABD Enerji Bakanlığı ile Ulusal Nükleer Güvenlik Ajansına sızdı 3 gün Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, mobil cihazlar için çıktı 3 gün MIT, şimdiye kadarki en hassas atom saatini yaptı 3 gün PUBG ile aynı evrende geçen The Callisto Protocol'ün yaratıcısı: "Dünyanın en korkunç oyununu yapmak istiyoruz" 3 gün GÖRÜNTÜLENEN Intel Avengers Edition işlemcilerinin üretimini durdurdu Sonraki Mcdodo ve DH iş birliği ile 20 kişiye mobil aksesuar hediye! 3 gün PlayStation'ın ardından Xbox'ta da isteyen herkese Cyberpunk 2077 iadesi başladı 3 gün Blower fanlı RTX 3090'lar çoğalıyor: MSI da listeye eklendi 3 gün Yeni Game of Thrones dizisi 'House of the Dragon' 2022'de geliyor 3 gün Left 4 Dead benzeri oyun Back 4 Blood ön siparişe açıldı; oyun Türkçe dil desteği ile geliyor 3 gün BDDK'dan taşıt kredilerine yönelik düzenleme: Vade sınırı düşürüldü 3 gün Haftalık Film Önerisi 06: The Devil All The Time 3 gün Epic Games'in 2. gün hediyesi belli oldu: Oddworld: New 'n' Tasty 3 gün Twitter canlı sohbet özelliği testlere başladı 3 gün Amazon’da Oppo telefonlarda indirim 3 gün The Mandalorian'ın final bölümünde yeni bir Star Wars dizisi duyuruldu 3 gün Anlaşmaya varıldı: Hyundai Assan'ın tek kontrolü Koreli üreticiye geçiyor 3 gün Microsoft da sunucularında zararlı kodlar buldu 3 gün Bu telefon çok hızlı | Huawei Mate 40 Pro ilk izlenimler 3 gün Yeni bilgisayarlar artık daha hisli olacak 3 gün Bugatti imzalı ses sistemi geliyor 3 gün Epic Games mağazası uygulamalara da yer vermeye başladı 3 gün Teknoloji devleri Kazakistan’ın vatandaşlarını izlemesini istemiyor 3 gün Twitter mavi tik başvuruları gelecek yıl başlıyor 3 gün D vitamini eksikliği ile prenatal otizm riski arasındaki ilişki incelendi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız