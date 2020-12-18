Intel Avengers Edition işlemcilerinin üretimini durdurdu

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Yarıiletken üreticisi yaptığı duyuruyla özel işlemci serisinin üretimine devam etmeyeceğini açıkladı.

Comet Lake Marvel's Avengers Collector's Edition

Intel Comet Lake Marvel Avengers Edition serisi filmin hayranları tarafından özellikle beklenmiş ve ardından satın alınmıştı. Avengers oyununun oyuncular arasında tutmaması ise işlemcilerin sonunu hızlı getirdi.

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10. nesil Comet Lake işlemcileriyle Avengers Edition modellerinin arasındaki tek farksa kutu tasarımıydı. Zira kutuyla birlikte oyun hediye edilmediği gibi işlemcilerin de frekans avantajı gibi bir farkı dahi yoktu. Mevcut Avengers Edition çözümlerinin önümüzdeki tanıtılacak 500 serisi anakartlarla uyumlu olacağını da ekleyelim.

https://videocardz.com/newz/intel-discontinues-10th-gen-core-avengers-edition-cpus

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