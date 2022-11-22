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    Intel B760 anakartlar ve 13. Nesil K’sız işlemciler Ocak’ta geliyor

    Intel’in 13. Nesil K’sız Raptor Lake işlemcilerinin ve B760 çipsetli anakartlarının önümüzdeki yılın başında piyasaya girmesi bekleniyor. Intel, B760 ile AMD’nin B650 anakartlarını hedefliyor.
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    Intel B760 anakart ve 13. Nesil K’sız işlemciler Ocak’ta geliyor Tam Boyutta Gör
    Intel 13. Nesil Raptor Lake işlemcilerinin K’sız versiyonları artık bir sır değil. Bu işlemciler hem birkaç kez sızdırıldı hem de birkaç hafta önce Microsoft ve Gigabyte tarafından resmi dokümanlarda onaylandı.

    Yeni işlemciler 3 Ocak'ta tanıtılabilir

    Gelen bilgilerde Intel’in en az 20 işlemci üzerinde çalıştığını biliyoruz. Bunlar, 65W TDP değerine sahip entegre GPU’su olmayan “F” modelleri ve 35W düşük termal bütçeli “T” modellerini kapsıyor. Aktarılanlara göre Intel'in yeni işlemcileri ve yongasını 3 Ocak 2023'te CES 2023 civarında tanıtması bekleniyor. Intel’in 13. Nesil işlemcilerinin set başına ürün versiyon miktarı ise şu şekilde olacak:

    Intel B760 anakart ve 13. Nesil K’sız işlemciler Ocak’ta geliyor Tam Boyutta Gör

    • i3-13100 = 3
    • i5-13400 = 3
    • i5-13500 = 2
    • i5-13600 = 4
    • i7-13700 = 5
    • i9-13900 = 5

    Bu işlemcilerin standart modelleri, K, F, KF ve T varyantları olacak ve hepsi mevcut Intel'in Z790, Z690, H670, B660 ve H610 serisi anakartlarıyla uyumlu olacak. Öte yandan Intel bu çipsetlere bir yenisini daha ekleyecek. B760 olarak bilinen yeni yonga tüketicileri bir dizi yeni özellik ve ek I/O desteği sunacak. Intel’in yeni anakart platformu AMD’nin B650 yonga seti ile rekabet edecek.

    Ancak Intel B760 ve AMD B650 yonga seti arasındaki savaş tek taraflı olabilir çünkü B650 anakartları pahalı ve bu da Intel'e büyük bir avantaj sağlayabilir. Intel hızlı bir şekilde ürün gamını artırmaya çalışırken benzer hamle AMD tarafından da geliyor. AMD’de X takısı olmayan işlemcileri yakında piyasaya sürerek fiyat noktasında daha fazla seçenek sunmak istiyor. Fiyat konusunda AMD’nin işi bu nesilde biraz zor zira yeni Ryzen 7000 serisi işlemciler AM5 platformunu ve DDR5 bellek gereksinimini beraberinde getiriyor. Ancak uzun vadeli yatırım için fiyat bağımsız, AMD halen daha bir adım önde görünüyor.

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    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    M
    mito13 13 saat önce

    yapay zeka değil.makine öğrenmesi.

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