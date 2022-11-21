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    ARM işlemcilerin 2026’da pazarın yüzde 30’una ulaşması bekleniyor

    Artan mobilite ve verimlilik ihtiyacı çip endüstrisini yakından ilgilendiriyor. Bu bağlamda endüstri analizleri ARM çiplerinin yakında ciddi pazar paylarına sahip olacağını gösteriyor.
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    ARM işlemcilerin 2026’da pazarın yüzde 30’una ulaşması bekleniyor Tam Boyutta Gör
    Pazar analisti firması Canalys'e göre, neredeyse her üç bilgisayardan biri 2026 yılına kadar bir ARM işlemci üzerinde çalışacak. Ek olarak firma aynı yıl bulut işlemcilerinin yarısının ARM destekli olacağını tahmin ediyor.

    ARM tabanlı yongalar uzunca bir süredir akıllı telefon pazarının hakimi konumunda ancak Apple kendi ARM tabanlı işlemcilerini geliştirene kadar PC alanında önemli bir kitleye ulaşamadılar. ARM üzerinde Windows bir süredir ortalıkta dolaşıyor ancak bu yıla kadar henüz büyük bir ivme kazanmaya başlamadı.

    2026'da her üç bilgisayardan biri ARM kullanacak

    ARM işlemcilerin 2026’da pazarın yüzde 30’una ulaşması bekleniyor Tam Boyutta Gör
    Canalys Başkanı ve CEO'su Steve Brazier, "2050'de değil, 2026'da, yani bundan dört yıl sonra, bulut işlemcilerinin yarısı ARM tabanlı olacak, bilgisayarların ise yüzde 30'u ARM tabanlı olacak" dedi.

    Yapılan endüstri analizinin bu arada tüm kişisel bilgisayarları kapsadığını belirtelim. Yani yalnızca Windows işletim sistemli değil Mac’ler ve hatta ChromeBook PC’ler de tahminde kapsanıyor. Öte yandan 2026 yılına kadar yüzde 30 PC pazar payına ulaşmak için ARM işlemcilerin Windows cihazlarında, Mac'lerde ve Chromebook'larda kullanımının artması gerekecek. Apple hali hazırda ARM tabanlı yongalarını kullanıyor ve görünen o ki bu yongaları geliştirerek kullanmaya devam edecek. Apple’ın PC pazarındaki payının yüzde 13,5 olduğu düşünüldüğünde ARM’ın özellikle Windows cihazlarda da yayılmasının gerektiği görülüyor.

    Ek olarak Microsoft da ARM tabanlı işlemcileri hem Windows 11 tanıtımında vurguladı hem de Surface Pro 9’da kullandı. Tüm bunların yanında Qualcomm'un bu hafta "Oryon" adı altında duyurulan Nuvia tabanlı PC işlemcilerinin yakında çıkacak olması da önemli bir gelişme.

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