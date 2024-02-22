Intel, baş rakibi AMD için işlemci üretmeyi umuyor

Tam Boyutta Gör Intel, IFS Direct Connect etkinliğinde şirket için son derece önemli açıklamalar da bulundu. Bu etkinlikte düzenlenen bir soru-cevap oturumunda Intel CEO'su Pat Gelsinger’a sorular yöneltildi. Gelsinger, bir süredir söylediği ve üzerinde durduğu gibi Intel’in artık bir değişim yaşadığını aktarıyor. Bu değişim neticesinde Intel’in ana rakibi AMD için işlemci veya yongalar üretmeye istekli olduğu belirtiliyor.

Intel, AMD dahil tüm rakiplerine üretim yapacak

Tomshardware’in bir sorunu yanıtlayan Pat Gelsinger, Intel’in artık işlem süreçlerini bazı rakiplerine sunacağını doğruladı. Intel artık sadece kendisine değil, başkaları için de üretim yapacak. Microsoft ile yapılan anlaşma da bunun bir örneği. Gelsinger, Intel Foundry (üretim birimi) için bu yıl içinde tüzel kişilik kurulacağını söyledi. Bu birim hem Intel’e hem de rakiplerine üretim gerçekleştirecek. “Umarız buna Jensen (Nvidia), Christiano (Qualcomm) ve Sundar (Google) da dahildir. Bugün duyduğunuz gibi Satya (Microsoft) da sürece dahil ve hatta umarım ileride Lisa (AMD) da dahil olur. Demek istediğim, dünyanın dökümhanesi olmak istiyoruz ve büyük ölçekte Batı dökümhanesi olacaksak, buna kimin katılacağı konusunda ayrımcılık yapamayız. Dolayısıyla, açık ve net bir şekilde, dünya için dökümhane olmak istiyoruz.” ifadelerini kullanıyor Intel CEO’su.

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Intel Foundry ayrıca şirketin en büyük rakiplerinden birisi olan Arm'ı şirketin en önemli müşterisi olarak görüyor. Intel Foundry başkanı Stu Pann, Arm CEO'su Rene Haas'ı IFS Direct Connect kapsamında ortak bir sunum için sahneye davet etti. Intel açıkça Arm Neoverse işlemcileri üretmek için çalışıyor gibi görünüyor.

Bununla birlikte Gelsinger ve diğer Intel yetkililerin söylemlerinden anlaşılacağı üzere Intel, herkes için üretim yapmayı istiyor. Ve bunu esnek bir şekilde ilerletmek istiyor. Öte yandan Intel, bir dökümhane olarak müşterilerinin de güvenini kazanmak zorunda. Bu konudaki gelişmeleri de ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Intel’in hedefleri ise radikal seviyede ancak göründüğü kadarıyla imkansız değil. Intel, 4 yıl içinde 5 üretim sürecini tamamlamak istiyor ve 2025’te TSMC'ye karşı süreç liderliğini yeniden kazanmayı hedefliyor. Intel 18A yani 1.8nm sürecinin 2025’te hazır olması bekleniyor.

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Intel, baş rakibi AMD için işlemci üretmeyi umuyor