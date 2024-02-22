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    Anlık Bildirim

    Intel, baş rakibi AMD için işlemci üretmeyi umuyor

    Intel, önemli bir eşiğin üzerinde duruyor ve çip üretiminde yeniden dev olmayı istiyor. Bu bağlamda Intel CEO'su Pat Gelsinger, AMD için çip üretmeyi umduğunu söyledi.
    Intel, baş rakibi AMD için işlemci üretmeyi umuyor Tam Boyutta Gör
    Intel, IFS Direct Connect etkinliğinde şirket için son derece önemli açıklamalar da bulundu. Bu etkinlikte düzenlenen bir soru-cevap oturumunda Intel CEO'su Pat Gelsinger’a sorular yöneltildi. Gelsinger, bir süredir söylediği ve üzerinde durduğu gibi Intel’in artık bir değişim yaşadığını aktarıyor. Bu değişim neticesinde Intel’in ana rakibi AMD için işlemci veya yongalar üretmeye istekli olduğu belirtiliyor.

    Intel, AMD dahil tüm rakiplerine üretim yapacak

    Tomshardware’in bir sorunu yanıtlayan Pat Gelsinger, Intel’in artık işlem süreçlerini bazı rakiplerine sunacağını doğruladı. Intel artık sadece kendisine değil, başkaları için de üretim yapacak. Microsoft ile yapılan anlaşma da bunun bir örneği. Gelsinger, Intel Foundry (üretim birimi) için bu yıl içinde tüzel kişilik kurulacağını söyledi. Bu birim hem Intel’e hem de rakiplerine üretim gerçekleştirecek. “Umarız buna Jensen (Nvidia), Christiano (Qualcomm) ve Sundar (Google) da dahildir. Bugün duyduğunuz gibi Satya (Microsoft) da sürece dahil ve hatta umarım ileride Lisa (AMD) da dahil olur. Demek istediğim, dünyanın dökümhanesi olmak istiyoruz ve büyük ölçekte Batı dökümhanesi olacaksak, buna kimin katılacağı konusunda ayrımcılık yapamayız. Dolayısıyla, açık ve net bir şekilde, dünya için dökümhane olmak istiyoruz.” ifadelerini kullanıyor Intel CEO’su.

    Intel Foundry ayrıca şirketin en büyük rakiplerinden birisi olan Arm'ı şirketin en önemli müşterisi olarak görüyor. Intel Foundry başkanı Stu Pann, Arm CEO'su Rene Haas'ı IFS Direct Connect kapsamında ortak bir sunum için sahneye davet etti. Intel açıkça Arm Neoverse işlemcileri üretmek için çalışıyor gibi görünüyor.

    Bununla birlikte Gelsinger ve diğer Intel yetkililerin söylemlerinden anlaşılacağı üzere Intel, herkes için üretim yapmayı istiyor. Ve bunu esnek bir şekilde ilerletmek istiyor. Öte yandan Intel, bir dökümhane olarak müşterilerinin de güvenini kazanmak zorunda. Bu konudaki gelişmeleri de ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Intel’in hedefleri ise radikal seviyede ancak göründüğü kadarıyla imkansız değil. Intel, 4 yıl içinde 5 üretim sürecini tamamlamak istiyor ve 2025’te TSMC'ye karşı süreç liderliğini yeniden kazanmayı hedefliyor. Intel 18A yani 1.8nm sürecinin 2025’te hazır olması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 18 saat önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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