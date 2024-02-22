Intel, baş rakibi AMD için işlemci üretmeyi umuyor

Intel, AMD dahil tüm rakiplerine üretim yapacak
Tomshardware’in bir sorunu yanıtlayan Pat Gelsinger, Intel’in artık işlem süreçlerini bazı rakiplerine sunacağını doğruladı. Intel artık sadece kendisine değil, başkaları için de üretim yapacak. Microsoft ile yapılan anlaşma da bunun bir örneği. Gelsinger, Intel Foundry (üretim birimi) için bu yıl içinde tüzel kişilik kurulacağını söyledi. Bu birim hem Intel’e hem de rakiplerine üretim gerçekleştirecek. “Umarız buna Jensen (Nvidia), Christiano (Qualcomm) ve Sundar (Google) da dahildir. Bugün duyduğunuz gibi Satya (Microsoft) da sürece dahil ve hatta umarım ileride Lisa (AMD) da dahil olur. Demek istediğim, dünyanın dökümhanesi olmak istiyoruz ve büyük ölçekte Batı dökümhanesi olacaksak, buna kimin katılacağı konusunda ayrımcılık yapamayız. Dolayısıyla, açık ve net bir şekilde, dünya için dökümhane olmak istiyoruz.” ifadelerini kullanıyor Intel CEO’su.
Intel Foundry ayrıca şirketin en büyük rakiplerinden birisi olan Arm'ı şirketin en önemli müşterisi olarak görüyor. Intel Foundry başkanı Stu Pann, Arm CEO'su Rene Haas'ı IFS Direct Connect kapsamında ortak bir sunum için sahneye davet etti. Intel açıkça Arm Neoverse işlemcileri üretmek için çalışıyor gibi görünüyor.
Bununla birlikte Gelsinger ve diğer Intel yetkililerin söylemlerinden anlaşılacağı üzere Intel, herkes için üretim yapmayı istiyor. Ve bunu esnek bir şekilde ilerletmek istiyor. Öte yandan Intel, bir dökümhane olarak müşterilerinin de güvenini kazanmak zorunda. Bu konudaki gelişmeleri de ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Intel’in hedefleri ise radikal seviyede ancak göründüğü kadarıyla imkansız değil. Intel, 4 yıl içinde 5 üretim sürecini tamamlamak istiyor ve 2025’te TSMC'ye karşı süreç liderliğini yeniden kazanmayı hedefliyor. Intel 18A yani 1.8nm sürecinin 2025’te hazır olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.