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Intel benchmark testleriyle mi oynuyor?

İşlemci alanında AMD’nin hamle yapmasını engellemek isteyen Intel dokuzuncu nesil Core işlemcilerini lanse etmişti. Atılan adımlar bununla sınırlı değil gibi görünüyor.
7 ay
5,8b
1
28
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Hafta başında dokuzuncu nesil Core işlemcilerini, yeni Core-X serisini ve 28 çekirdekli Xeon işlemcisini tanıtan Intel’in performans olarak da AMD işlemciler ile benchmark testlerini paylaştığını görmüştük.

Testler doğru mu?
Principled Technologies adındaki bir firma tarafından yapılan benchmark testleri pek çok işlemciyi bir araya getirerek performans farklarını listelemişti. Listede AMD Ryzen ve Threadripper işlemciler hep altlarda kalıyordu. Intel hatta buna göre Core i9-9900K işlemcisini en iyi oyun işlemcisi ilan etmişti.


Ayrıca Bkz. "Yeni canavar Intel Core i9-9900K tanıtıldı"
Principled Technologies’in yayınladığı uzun benchmark testleri ile ilgili PDF dosyasını inceleyen bazı kaynaklar, optimizasyonların ya farkında olmadan yanlış yapıldığını veya kasıtlı bir şekilde oynandığını düşünüyor.

Örneğin AMD Ryzen işlemcilerde XMP teknolojisi kapatılarak testler yapılmış. Bu da yüzde 5-15 arasında performans kaybına neden oluyor. Tüm testler Full HD çözünürlükte ve GTX 1080 Ti ekran kartı ile yapılmış. Bu alan Ryzen işlemcilerin zayıf kaldığı bir alan olarak biliniyor.

Son olarak Ryzen işlemcilerde oyun modunun aktif edildiği görülüyor. Oyun Modu aslında AMD’nin sadece Threadripper işlemcilerde kullanılmasını istediği bir özellik. Bu teknoloji çekirdeklerin yarısını kapatıyor ve iş yükünü bellek kontrolcüsüne en yakın çekirdeklere aktarıyor. Ryzen işlemcilerde ise çekirdeklerin yarısı kapanarak performans düşüşüne sebep oluyor.

Principled Technologies optimizasyonları yaparken bunları göz önüne aldı mı yoksa herhangi bir bilgisi olmadan mı testleri gerçekleştirdi bilinmiyor. İlk seçenek olursa net bir şekilde benchmark testleriyle oynandığı ihtimali ortaya çıkıyor.


https://www.tweaktown.com/news/63470/intel-pays-benchmarks-deceives-make-amd-look-bad/index.html Yorum Yaz
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Hyperchondriac 7 ay en beğenilen
Hileyi yapan AMD olsaydı haber başlığı "AMD benchmark testleriyle oynuyor!!!" olurdu.
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İtalyada ilticacı 7 ay
Işte bunlar hep intelin içinde bulunduğu aşağılık kompleksi
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UltrAslan_06 7 ay
İntel '' benchmark testleriyle dansöz gibi oynuyor! '' olacaktı.
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1 Avatar
OverClocK1ng 7 ay
Intel kadar Çakal ve üç kağıtçı bir şirket görmedim...
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DH Misafiri 7 ay
Lanet??!
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DH Misafiri 7 ay
AMD doğru kararlar alıp daha çok gelişir umarım ve bizi intelin ellerine teslim etmez. Yolun açık olsun AMD :D
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DH Misafiri 7 ay
Onde de 1-2 tane var desek 5-6 tane kamera var ????
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Brother ToLGa 7 ay
Intel yeni işlemci çıkarınca benchmark testleri ile oynuyor
Nvidia da yeni ekran kartı çıkarınca driver ile oynuyor
Türkiye bu kadar cahil olunca böyle konuların olması normal karşılanıyor
Dünya üzerinde kullanılan %90 bilgisayar Intel CPU , %70 Nvidia ekran kartı kullanıyor ama 9milyar insan bir şey bilmiyor anlamıyor ki o kadar teknoloji araştırmaya rağmen bizim ki köyünde oturmuş bunları kafasında kurup anlayabilmiş bravo cehalet çok tehlikeli
1 Yanıt Yanıtla
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Mukarnas 7 ay Brother ToLGa
nvidia: m.youtube.com/...
intel: m.youtube.com/...
daha fazlasi nette mevcut, hepsi yabanci
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Escapetolife 7 ay
Principled Technologies retested the Core i9-9900K: 12% faster but 66% pricier than Ryzen 2700X
dvhardware.net/...
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Hasikomen 7 ay
Intel'in benchmark testleriyle oynaması lazım çünkü fiyatlandırmayı haklı gösteremez.
Dediler ki 8700k ortalama %9 daha performanslı oyunlarda 2700X'e göre. 9900k'da 8700k'ya göre %10 daha çok performaslı. Basit bir bakkal hesabıyla %19 olan farkı %20'ye yuvarlayalım ve diyelim ki 9900k, 2700X'ten %20 daha performanslı oyun konusunda.
Fiyatlara gelirsek (Amazon US baz alıyorum) 2700X 300 dolar, 9900k ise 530 dolar. Hileli benchmark sonucunda dediler ki %50 daha performanslıyız. Bu sonuçlara göre bile 450 dolar olması gerekiyordu ürünün ama gerçekte biz farklı %20 olarak hesapladık bunu baz alırsak Intel'in bu ürününün piyasada olması gereken karşılığı 360 dolardır. Aradaki 170 dolar Intel için hava parasıdır, isteyen verir istemeyen vermez.
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tokatli6061 7 ay
pentium d işlemciler çıktığında athlon 64 x2 ler ile yapılan testlere dönüp bakın çoğu testte başabaş sonuçlar vardı x2 ler aynı performansı daha düşük hızlarda daha düşük güç tüketimiyle veriyor denirdi. şimdi o sistemlerden pentium d olanlar internette gezinti bile yapamıyor işlemci kullanımı %100 oluyo x2 ler ise hala pek çok işi kaldırıyo. yani bu hile hurda işi oldu bitti var ama hileyi yapan intel olduğu için acabamı yapıyo olabilirmi yok canıımmmmm şeklinde gidiyo
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doktor_21 7 ay
arkadaşlar intel in herhaltı yiyeceğinden şüphenizmi var
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nothingtodeclare 7 ay
Amd çıkıp neden tepki göstermiyor ?
Yada neden bakın benim test sonuçlarım böyle intel hile yapıyor demiyor ?
Başka işler var bunun altında net , herkes sessiz ne güzel
3 gün oldu amd ölümüne susucak heralde her zaman ki gibi
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