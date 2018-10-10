Intel benchmark testleriyle mi oynuyor?

Ayrıca Bkz.

"Yeni canavar Intel Core i9-9900K tanıtıldı"

https://www.tweaktown.com/news/63470/intel-pays-benchmarks-deceives-make-amd-look-bad/index.html

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Hafta başında dokuzuncu nesil Core işlemcilerini, yeni Core-X serisini ve 28 çekirdekli Xeon işlemcisini tanıtan Intel’in performans olarak da AMD işlemciler ile benchmark testlerini paylaştığını görmüştük.Testler doğru mu?Principled Technologies adındaki bir firma tarafından yapılan benchmark testleri pek çok işlemciyi bir araya getirerek performans farklarını listelemişti. Listede AMD Ryzen ve Threadripper işlemciler hep altlarda kalıyordu. Intel hatta buna göre Core i9-9900K işlemcisini en iyi oyun işlemcisi ilan etmişti.Principled Technologies’in yayınladığı uzun benchmark testleri ile ilgili PDF dosyasını inceleyen bazı kaynaklar, optimizasyonların ya farkında olmadan yanlış yapıldığını veya kasıtlı bir şekilde oynandığını düşünüyor.Örneğin AMD Ryzen işlemcilerde XMP teknolojisi kapatılarak testler yapılmış. Bu da yüzde 5-15 arasında performans kaybına neden oluyor. Tüm testler Full HD çözünürlükte ve GTX 1080 Ti ekran kartı ile yapılmış. Bu alan Ryzen işlemcilerin zayıf kaldığı bir alan olarak biliniyor.Son olarak Ryzen işlemcilerde oyun modunun aktif edildiği görülüyor. Oyun Modu aslında AMD’nin sadece Threadripper işlemcilerde kullanılmasını istediği bir özellik. Bu teknoloji çekirdeklerin yarısını kapatıyor ve iş yükünü bellek kontrolcüsüne en yakın çekirdeklere aktarıyor. Ryzen işlemcilerde ise çekirdeklerin yarısı kapanarak performans düşüşüne sebep oluyor.Principled Technologies optimizasyonları yaparken bunları göz önüne aldı mı yoksa herhangi bir bilgisi olmadan mı testleri gerçekleştirdi bilinmiyor. İlk seçenek olursa net bir şekilde benchmark testleriyle oynandığı ihtimali ortaya çıkıyor.