Intel benchmark testleriyle mi oynuyor?

Haber Editörü
Hafta başında dokuzuncu nesil Core işlemcilerini, yeni Core-X serisini ve 28 çekirdekli Xeon işlemcisini tanıtan Intel’in performans olarak da AMD işlemciler ile benchmark testlerini paylaştığını görmüştük.
Testler doğru mu?
Principled Technologies adındaki bir firma tarafından yapılan benchmark testleri pek çok işlemciyi bir araya getirerek performans farklarını listelemişti. Listede AMD Ryzen ve Threadripper işlemciler hep altlarda kalıyordu. Intel hatta buna göre Core i9-9900K işlemcisini en iyi oyun işlemcisi ilan etmişti.
Ayrıca Bkz. "Yeni canavar Intel Core i9-9900K tanıtıldı"
Principled Technologies’in yayınladığı uzun benchmark testleri ile ilgili PDF dosyasını inceleyen bazı kaynaklar, optimizasyonların ya farkında olmadan yanlış yapıldığını veya kasıtlı bir şekilde oynandığını düşünüyor.
Örneğin AMD Ryzen işlemcilerde XMP teknolojisi kapatılarak testler yapılmış. Bu da yüzde 5-15 arasında performans kaybına neden oluyor. Tüm testler Full HD çözünürlükte ve GTX 1080 Ti ekran kartı ile yapılmış. Bu alan Ryzen işlemcilerin zayıf kaldığı bir alan olarak biliniyor.
Son olarak Ryzen işlemcilerde oyun modunun aktif edildiği görülüyor. Oyun Modu aslında AMD’nin sadece Threadripper işlemcilerde kullanılmasını istediği bir özellik. Bu teknoloji çekirdeklerin yarısını kapatıyor ve iş yükünü bellek kontrolcüsüne en yakın çekirdeklere aktarıyor. Ryzen işlemcilerde ise çekirdeklerin yarısı kapanarak performans düşüşüne sebep oluyor.
Principled Technologies optimizasyonları yaparken bunları göz önüne aldı mı yoksa herhangi bir bilgisi olmadan mı testleri gerçekleştirdi bilinmiyor. İlk seçenek olursa net bir şekilde benchmark testleriyle oynandığı ihtimali ortaya çıkıyor.
https://www.tweaktown.com/news/63470/intel-pays-benchmarks-deceives-make-amd-look-bad/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Testler doğru mu?
Principled Technologies adındaki bir firma tarafından yapılan benchmark testleri pek çok işlemciyi bir araya getirerek performans farklarını listelemişti. Listede AMD Ryzen ve Threadripper işlemciler hep altlarda kalıyordu. Intel hatta buna göre Core i9-9900K işlemcisini en iyi oyun işlemcisi ilan etmişti.
Ayrıca Bkz. "Yeni canavar Intel Core i9-9900K tanıtıldı"
Principled Technologies’in yayınladığı uzun benchmark testleri ile ilgili PDF dosyasını inceleyen bazı kaynaklar, optimizasyonların ya farkında olmadan yanlış yapıldığını veya kasıtlı bir şekilde oynandığını düşünüyor.
Örneğin AMD Ryzen işlemcilerde XMP teknolojisi kapatılarak testler yapılmış. Bu da yüzde 5-15 arasında performans kaybına neden oluyor. Tüm testler Full HD çözünürlükte ve GTX 1080 Ti ekran kartı ile yapılmış. Bu alan Ryzen işlemcilerin zayıf kaldığı bir alan olarak biliniyor.
Son olarak Ryzen işlemcilerde oyun modunun aktif edildiği görülüyor. Oyun Modu aslında AMD’nin sadece Threadripper işlemcilerde kullanılmasını istediği bir özellik. Bu teknoloji çekirdeklerin yarısını kapatıyor ve iş yükünü bellek kontrolcüsüne en yakın çekirdeklere aktarıyor. Ryzen işlemcilerde ise çekirdeklerin yarısı kapanarak performans düşüşüne sebep oluyor.
Principled Technologies optimizasyonları yaparken bunları göz önüne aldı mı yoksa herhangi bir bilgisi olmadan mı testleri gerçekleştirdi bilinmiyor. İlk seçenek olursa net bir şekilde benchmark testleriyle oynandığı ihtimali ortaya çıkıyor.
https://www.tweaktown.com/news/63470/intel-pays-benchmarks-deceives-make-amd-look-bad/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Nvidia da yeni ekran kartı çıkarınca driver ile oynuyor
Türkiye bu kadar cahil olunca böyle konuların olması normal karşılanıyor
Dünya üzerinde kullanılan %90 bilgisayar Intel CPU , %70 Nvidia ekran kartı kullanıyor ama 9milyar insan bir şey bilmiyor anlamıyor ki o kadar teknoloji araştırmaya rağmen bizim ki köyünde oturmuş bunları kafasında kurup anlayabilmiş bravo cehalet çok tehlikeli
intel: m.youtube.com/...
daha fazlasi nette mevcut, hepsi yabanci
dvhardware.net/...
Dediler ki 8700k ortalama %9 daha performanslı oyunlarda 2700X'e göre. 9900k'da 8700k'ya göre %10 daha çok performaslı. Basit bir bakkal hesabıyla %19 olan farkı %20'ye yuvarlayalım ve diyelim ki 9900k, 2700X'ten %20 daha performanslı oyun konusunda.
Fiyatlara gelirsek (Amazon US baz alıyorum) 2700X 300 dolar, 9900k ise 530 dolar. Hileli benchmark sonucunda dediler ki %50 daha performanslıyız. Bu sonuçlara göre bile 450 dolar olması gerekiyordu ürünün ama gerçekte biz farklı %20 olarak hesapladık bunu baz alırsak Intel'in bu ürününün piyasada olması gereken karşılığı 360 dolardır. Aradaki 170 dolar Intel için hava parasıdır, isteyen verir istemeyen vermez.
Yada neden bakın benim test sonuçlarım böyle intel hile yapıyor demiyor ?
Başka işler var bunun altında net , herkes sessiz ne güzel
3 gün oldu amd ölümüne susucak heralde her zaman ki gibi
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