Yeni canavar Intel Core i9-9900K tanıtıldı

AMD’nin hamleleri ile iyice hareketlenen işlemci pazarındaki rekabete Intel’in de söyleyecekleri var. Firma bugün yaptığı etkinlik ile merakla beklenen yeni performans canavarı Intel Core i9-9900K işlemcisini duyurdu.

Intel Core i9-9900K özellikleri ve fiyatı

Aslında dokuzuncu nesil Core ailesi ile Intel’in 10nm üretim sürecine geçmesi bekleniyordu ancak halen çözülemeyen verimlilik problemleri nedeniyle en erken gelecek yılın sonlarında görebileceğiz.

Dokuzuncu nesil Core işlemci ailesi yine 14nm sürecinde üretiliyor ancak Apple’a modem tedariği nedeniyle üretimde yetersizlik söz konusu. Hatta bazı üreticilerin siparişleri AMD’ye kaydırdığı belirtiliyor. Intel artan eleştiriler karşısında 14nm üretim bantlarına 1 milyar dolar daha yatırım yapacağını ve performans odaklı Core işlemcilere odaklanacağını duyurmuştu. Bu bakımdan dokuzuncu nesil Core işlemcilerde mobil tarafın biraz gecikebileceği tahmin ediliyor.

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Dokuzuncu nesil işlemci ailesi özellikle yüksek çalışma frekansları ve daha fazla çekirdek sayısı ile öne çıkıyor. Yeni nesilde Intel’in en önemli kozu 8 çekirdekli Core i9-9900K işlemcisi olacak.

Üst seviye Core X serisini bir kenara bırakırsak ana akım Core işlemci ailesi içerisinde ilk 8 çekirdekli işlemci Intel Core i9-9900K diyebiliriz. AMD’nin 8 çekirdekli Ryzen 1800 ve 2700 serilerine karşı Intel cepheyi biraz daha güçlendirmiş oldu. Normalde bu modellerin karşısında 6 çekirdekli Intel Core i7-8700K yer alıyordu.

Intel’in en iyi oyuncu işlemcisi olarak lanse ettiği Core i9-9900K önceki mimariyi temel aldığı için IPC tarafında da büyük bir kazanım yok diyebiliriz. Bahsettiğimiz gibi yeni seride yüksek frekanslar ve çekirdek sayıları ön planda.

Tam Boyutta Gör

8 çekirdekli ve 16 izlek birimli olan Core i9-9900K işlemcisi 16MB Seviye 3 ön bellek ile geliyor. 3.6GHz taban frekansı olan işlemci, tek çekirdekte 5GHz seviyesine kadar çıkabiliyor. Tüm çekirdekler ise 4.7GHz sınırına yaklaşıyor.

Isıl tasarım gücü 95W olan işlemci çift kanal bellek kontrolcüsü ile DDR4 2666MHz destekliyor. Elbette hız aşırtma ile daha yüksek frekanstaki belleklerle de uyumlu olarak çalışacaktır. İşlemcinin 40 PCIe hattı bulunuyor.

Diğer taraftan hız aşırtma tutkunlarına yönelik olarak STIM yani lehimli termal yüzey materyaline geçiş de önemli bir adım olarak görünüyor. Bugüne kadar zar ve ısı dağıtıcı arasında termal macun kullanmayı tercih eden firma yeni teknoloji ile daha iyi iletkenlik sağlayacak. Intel Core i9-9900K işlemcisi en iyi performansı Z390 anakartlar ile sunacak olsa da 300 serisi çipsetlerle de uyumlu. Yeni işlemci 499$ fiyat etiketi ile satılacak.