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Yeni canavar Intel Core i9-9900K tanıtıldı

Intel’in ana akım işlemcileri içerisindeki ilk 8 çekirdekli model olacak Core i9-9900K tanıtıldı. 5GHz seviyesine kadar çıkabilen Core i9-9900K en iyi oyuncu işlemcisi olduğu iddiasında.
7 ay
12,8b
1
33
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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AMD’nin hamleleri ile iyice hareketlenen işlemci pazarındaki rekabete Intel’in de söyleyecekleri var. Firma bugün yaptığı etkinlik ile merakla beklenen yeni performans canavarı Intel Core i9-9900K işlemcisini duyurdu.

Intel Core i9-9900K özellikleri ve fiyatı

Aslında dokuzuncu nesil Core ailesi ile Intel’in 10nm üretim sürecine geçmesi bekleniyordu ancak halen çözülemeyen verimlilik problemleri nedeniyle en erken gelecek yılın sonlarında görebileceğiz.

Dokuzuncu nesil Core işlemci ailesi yine 14nm sürecinde üretiliyor ancak Apple’a modem tedariği nedeniyle üretimde yetersizlik söz konusu. Hatta bazı üreticilerin siparişleri AMD’ye kaydırdığı belirtiliyor. Intel artan eleştiriler karşısında 14nm üretim bantlarına 1 milyar dolar daha yatırım yapacağını ve performans odaklı Core işlemcilere odaklanacağını duyurmuştu. Bu bakımdan dokuzuncu nesil Core işlemcilerde mobil tarafın biraz gecikebileceği tahmin ediliyor.

Ayrıca Bkz. "İlk 8 çekirdekli Core i7 işlemcisi duyuruldu"

Dokuzuncu nesil işlemci ailesi özellikle yüksek çalışma frekansları ve daha fazla çekirdek sayısı ile öne çıkıyor. Yeni nesilde Intel’in en önemli kozu 8 çekirdekli Core i9-9900K işlemcisi olacak.

Üst seviye Core X serisini bir kenara bırakırsak ana akım Core işlemci ailesi içerisinde ilk 8 çekirdekli işlemci Intel Core i9-9900K diyebiliriz. AMD’nin 8 çekirdekli Ryzen 1800 ve 2700 serilerine karşı Intel cepheyi biraz daha güçlendirmiş oldu. Normalde bu modellerin karşısında 6 çekirdekli Intel Core i7-8700K yer alıyordu.

Intel’in en iyi oyuncu işlemcisi olarak lanse ettiği Core i9-9900K önceki mimariyi temel aldığı için IPC tarafında da büyük bir kazanım yok diyebiliriz. Bahsettiğimiz gibi yeni seride yüksek frekanslar ve çekirdek sayıları ön planda.

 

Yeni canavar Intel Core i9-9900K tanıtıldı
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8 çekirdekli ve 16 izlek birimli olan Core i9-9900K işlemcisi 16MB Seviye 3 ön bellek ile geliyor. 3.6GHz taban frekansı olan işlemci, tek çekirdekte 5GHz seviyesine kadar çıkabiliyor. Tüm çekirdekler ise 4.7GHz sınırına yaklaşıyor.

Isıl tasarım gücü 95W olan işlemci çift kanal bellek kontrolcüsü ile DDR4 2666MHz destekliyor. Elbette hız aşırtma ile daha yüksek frekanstaki belleklerle de uyumlu olarak çalışacaktır. İşlemcinin 40 PCIe hattı bulunuyor.  

Diğer taraftan hız aşırtma tutkunlarına yönelik olarak STIM yani lehimli termal yüzey materyaline geçiş de önemli bir adım olarak görünüyor. Bugüne kadar zar ve ısı dağıtıcı arasında termal macun kullanmayı tercih eden firma yeni teknoloji ile daha iyi iletkenlik sağlayacak. Intel Core i9-9900K işlemcisi en iyi performansı Z390 anakartlar ile sunacak olsa da 300 serisi çipsetlerle de uyumlu. Yeni işlemci 499$ fiyat etiketi ile satılacak.

 

https://wccftech.com/intel-9th-gen-core-i9-9900k-z390-and-core-i9-9980xe-x299-cpus-full-family-announced/ Yorum Yaz
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turyunus 7 ay en beğenilen
Ne Ryzen 1800 ne de Ryzen 2700 e rakip arada fiyat olarak UÇURUM var.
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bahner 7 ay
Zen 2 çıkınca kararımı vereceğim.
İntel bana pek güvenli gelmiyor artık.
Son açıklardan sonra soğudum resmen..
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1ses1 7 ay
Türkiye şartlarında Fiyat olarakda canavar olacapı kesin.
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1 Avatar
ParaMounT99229 7 ay
Bu işlemci sanırsam ÇÖP çünkü nedense yapılan inceleme testlerinde Ryzenin çekirdekleri kapatılıyor ayrıca HT özelliğini de kapatarak sadece bildiğimiz düz 4 çekirdek olarak test edilmiş görünüyor resimlerde ve buna rağmen % 50 daha hızlı deme cesaretini buluyor INTEL için testlerde eğer bu gerçek ise sitede yapılacak test sonrası INTEL satmayı başarırsa bu ürünü öpüp başına koysun. 28 çekirdekli işlemcileri bile INTEL firmasın çöp güç tüketimi 250 WATT TDP.
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WaylandIZMIR 7 ay
10bin liraya alırız artık. 15bine de ekran kartı aldık mı ohh mis!
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kenan_0 7 ay
AMD 32 çekirdek çıkarmadı mı? Çekirdek sayısı önemli değil tamam ama yazılımları oyunları vs 32 çekirdeğe göre guncellenlerse amd cok daha iyi olmaz mı?
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Umutcan 7 ay kenan_0
Tabi ki olur, benim AMD konusundaki çekincem de zaten birçok oyunun halen 2-4 çekirdekte ısrar ediyor oluşu.
Çoklu thread benchmarklarında aynı fiyattaki bir Inteli geçtiğine göre oyunlar bu thread'lerin hepsini engine seviyesinde
dengeli kullanabilirse AMD ciddi fark atar. Sıkıntı işlemcide değil, işlem yükünü tüm çekirdeklere dağıtamayan yazılımda aslında.
En basitinden 6700k-8700k arasındaki FPS farkının az olmasının temel sebebi de bu, yoksa 8700k'nın 6/12 ile dağıtması lazım 6700k'yı.
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Escapetolife 7 ay
Evet bende 16 görünce şaşırdım ama 40'ta mantıklı gelmemişti duyunca.
ark.intel.com/...
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Jacques Reverdi 7 ay
Ya Ekrem 40 PCIe hattını duyunca heyecanlanmıştım ama baktım yine önceki serilerde olduğu gibi 16 PCIe hattına sahip bu işlemci, yine kandırdın bizi.
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snakefatih 7 ay
8700k kullanıyorum hiçbir ayar değişikliği yapmadan güncel oyunlar çok rahat açılıyor bence çok fazla para kaptırıp 9. Nesil almayın zaten 6 ay sonra daha hızlısı tanıtılır bu sefer macunun markasını değiştirip 10. Nesil olarak satarlar. 1500tl ye almıştım 8700k yı şimdi 3300tl olmuş
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Father Torque 7 ay
Intel dendi mi artık aklıma gravyer peyniri geliyor nedense:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Üstelik oldukça pahalı bir peynir.
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Mukarnas 7 ay Father Torque

cuk oturmus
Intel Emmentaler mimarisi E3, E5, E7 ve E9 islemcileri... yarin bir gün intel fikrimi calarsa bu burda dursun telif alirim belki :)
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Umutcan 7 ay
Şu aralar işlemcimi yenilemem gerekiyor, daha çok MMO ağırlıklı takıldığım için oyuncu sayısı açısından kalabalık alanlarda işlemci aşırı zorlanıyor.
i7 9700k'ya göre oyunlarda bir avantajı olur mu onu merak ediyorum. 150 dolar fark ülkemizde 1000 liraya tekabül eder.
Bu fiyat farkına değeceğini sanmıyorum ama bekleyip testleri görmek de lazım. 8 yerine 16 thread'i paylaştırıp düzgün kullanabilen bir oyun var mı? Ben pek sanmıyorum.
Benim bildiğim çoğu oyun halen yüksek sayıda çekirdek/thread kullanımı sağlayamıyor. Bu sebeple performansı genellikle CPU frekansı belirliyor o yüzden o.c. potansiyeli de önemli.
Meltdown ve spectre açıkları mimari tabanında kapatıldı mı bilgi yok. Bu kısım can sıkıcı. Bugüne kadar hep Intel kullandım fakat Intel fanboyu değilim, amacım oyunlarda en yüksek
performansı almak. AMD'nin bir sonraki Ryzen serisini beklemek gerekir mi dersiniz?
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berkhandemirci 7 ay Umutcan
Ne kadar fazla izlek çok oyunculu multiplayer haritalarda o kadar iyi sonuç. Örnek : BF1. Oyun çok çekirdek odaklı yazılmasa bile windows çekirdeklere iyi yada kötü dağıtıyor iş yükünü zaten. Tek çekirdek gücünden ve saat hızından ziyade (bunlar önemsiz demiyorum asla) mümkün olan en yüksek sayıda izlek edinmeye çalışın. Mesele çoklu haritalarda zor sahnelerde ani fps düşüşlerinin önüne geçmek olunca iş çok büyük oranda izlek sayısına kalıyor.
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white_predator 7 ay Umutcan
Aceleniz yoksa ryzen 3 (zen 2) serisini mutlaka bekleyin. Amd bu seride oyun performansı olarak inteli geçemesede ya durumu eşitleyecek ya da (1080p de bile) değmeyecek kadar az gerisinde kalacak. İntel tavşanın suyunun, suyunun, suyunun...... çorbasını yaparken amd tavşanı daha yeni yakaladı. Mimari tam oturduğunda ryzenler tadından yenmeyecek kıvama gelecek (inşallah).
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sniper23 7 ay Umutcan
Şuan 32+ çekirdek kullanabilen bir tek Star Citizen diye oyun var, o da versiyon 3.3 daha PTU aşamasında.
Job logic sistemleri vs. bir sürü şey var. Oyun motorlarından bunların çıkarılıp, yeniden dizayn edilmesi lazım. Tabi bu epey devasa bir mühendislik gerektiyor ve epey pahalıya patlıyor, ayrıca uzun sürüyor.
Star Citizen bunun için 2 yıl uğraştı.
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eskibirkurt 7 ay
Fiyatlar uçtu. Dün bir kere hesap eden bu sefer hangi işlemciye para vereceğini on kere hesap edecek. Intel gene burnumdan kıl aldırmıyorum benim sadık müşterim bol derse AMD de akıllı bir fiyat politikası uygularsa işler çok değişebilir.
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Mr. Jingles 7 ay
Alacak olanlar psikolojik olarak kendilerini i7'ye alıştırsınlar. Nasıl olsa Intel açık bıraktığı için yamayınca i7 olacak.
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