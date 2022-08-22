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    Rafa kalkan Intel Cannon Lake yongası görüntülendi

    Intel’in önemli bir beklenti oluşturduğu Cannon Lake mimarisine yazık ki beklentilerin altında kalınca markanın imaj kaybına sebep olmuş ve AMD için alan açmıştı. 
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    Intel
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    Intel Cannon Lake mimarisi aslında firmanın tökezlediği ve AMD’nin bu fırsatı iyi değerlendirerek yükselişe geçtiği bir dönem olmuştu. 10nm sürecine geçişi temsil eden Cannon Lake ne yazık ki görevini yerine getiremedi.

    Intel Cannon Lake mimarisine ne oldu?

    Sekizinci nesil Intel işlemcilere temel olan Cannon Lake firmanın 10nm geçiş sürecini temsil ediyordu. Ne var ki zaten yavaş yavaş problem olmaya başlayan üretim sıkıntılarının üzerine 10nm sürecine geçiş de eklenince kaçınılmaz son gelmişti.

    Intel Cannon Lake mimarisi bir kaç işlemcide piyasaya çıkarken firma hızlı bir şekilde dokuzuncu nesil işlemcilere geçmek zorunda kaldı. Coffee Lake Refresh olarak adlandırılan bu mimari sonrasında Ice Lake ve Tiger Lake ile Intel bir nebze belini doğrultmuştu.

    Intel Cannon Lake-Y serisine ait bir işlemcinin kameraya yansıyan mühendislik örneği çok zarlı yapıyı gözler önüne serdi. Intel’in Meteor Lake ile kapsamlı bir geçiş yapacağı çoklu zar yapısını aslında bu nesilde test etmeye başladığı görülüyor. Cannon Lake bir başarısızlık olsa da firmanın sonraki projelerine bir temel olmuştu.

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