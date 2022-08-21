Intel işlemcilerde ışın izleme dönemi

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AMD’nin Ryzen 6000 mobil işlemcilerdeki Radeon grafik birimlerine ışın izleme teknolojisini getirmesinin ardından Intel de harekete geçiyor. Intel Meteor Lake işlemcisinde de donanım tabanlı ışın izleme göreceğiz.

Intel Meteor Lake çok iddialı

Intel’in çok katmanlı yapıda üreteceği ve TSMC ile görüşmeler yaptığı Meteor Lake tabanlı işlemcilerde önemli bir ayrıntı ortaya çıktı. 5nm sürecinde geliştirilen işlemcinin performans çekirdekleri Redwood Cove adını alırken verimlilik çekirdekleri ise Crestmont olarak isimlendiriliyor. Ayrıca bir de daha verimli çekirdekler yer alacak. Yani üçlü bir küme sisteminden bahsediliyor.

Intel Meteor Lake karşınızda 2 ay önce eklendi

Çalışır prototipleri hazır olan işlemcinin dahili grafik birimi de firma tarihinde ilk kez donanım tabanlı ışın izleme teknolojisini destekleyecek. Böylece oyunlarda daha gerçekçi yansımalar görmek mümkün olacak. Ayrıca bir de VPU ile yapay zekâ çıkarımlarının güçlendirileceği ifade ediliyor.

Eleştirilen bir konu ise XMX matris birimlerine yer verilmeyecek olması. Bu eksikliğin XeSS gibi teknolojilere daha düşük seviyede destek sunulması anlamın geleceği belirtiliyor. Diğer taraftan önceki nesillerde olmayan FP64 desteğinin de geleceği belirtiliyor. Intel iddiaları yalanlasa da kaynaklar Meteor Lake işlemcileri en erken gelecek yıl sonlarında bekliyor.

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Intel Meteor Lake sürpriz yapacak