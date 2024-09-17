Intel’in kurtuluş planı: Çip üretim bölümü neşter yiyor

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Tam Boyutta Gör Intel, milyarlarca dolarlık zararlarını telafi etmek ve hisse senedi değerini tekrar yükseltmek amacıyla büyük bir dönüşüm planını hayata geçiriyor. Şirketin CEO’su Pat Gelsinger, yaptığı açıklamada Intel’in yonga üretim işini bağımsız bir yan kuruluş olarak yapılandıracağını duyurdu. Ayrıca bazı kritik önlemler de alınıyor.

Intel, çip işini ayırıyor

Intel Foundry adıyla bilinen yonga üretim birimi, bu değişimle birlikte Intel’den daha net bir şekilde ayrılarak bağımsız hareket edecek ve mali raporlamalarını ayrı bir şekilde sunacak. Bu sayede, yonga üretim operasyonlarının daha net bir şekilde izlenmesi ve yönetilmesi hedefleniyor. Değişiklikle birlikte Intel Foundry’nin kendi yönetim kurulu da olacak ve dışarıdan finansman alabilecek.

Intel aynı zamanda Polonya ve Almanya’daki fabrika projelerini iki yıl süreyle askıya alıyor. Bu karar, pazardaki talep öngörülerine dayanarak alındı. Buna karşın, Intel’in Arizona, Oregon, New Mexico ve Ohio’daki tesisleri üzerindeki çalışmalar devam ediyor.

Altera hisseleri satılıyor

Tam Boyutta Gör Daha önceki haberlerimizde değindiğimiz Altera için de gelişmeler var. Intel, 2015 yılında satın aldığı programlanabilir çip şirketi Altera’daki hisselerinin bir kısmını satmayı planlıyor. Bunun yanı sıra, şirket küresel gayrimenkul portföyünün üçte ikisini küçültme kararı aldı. Bu duyurunun bir parçası olarak Intel, ABD ordusuna çip üretmesi için 3 milyar dolara kadar fon sağladığını da açıkladı.

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Bu değişiklikler ve sert kararların Intel’i düzlüğe çıkarıp çıkarmayacağını zaman gösterecek. Firma, 13. ve 14. Nesil CPU'ları etkileyen geniş çaplı sorunların yanı sıra, 2024'ün ilk çeyreğinde 1,6 milyar dolar, 2023'te ise sadece çip üretim işinde 7 milyar dolar işletme zararı bildirmişti. Ağustos ayında Intel, 15.000 çalışanı etkileyen işten çıkarmalar yapacağını da duyurmuştu. Şimdi bu sürecin yarsının tamamlandığı belirtiliyor. Intel bu önlemler ile 10 milyar dolarlık tasarruf hedefine ulaşmayı hedefliyor.

CEO Pat Gelsinger ise süreç hakkında şunları söyledi: “Daha önce de söylediğim gibi, bu Intel'in kırk yılı aşkın bir süredir geçirdiği en önemli dönüşüm. Bellekten mikroişlemciye geçişten bu yana hiç bu kadar önemli bir girişimde bulunmamıştık. O zaman başardık - ve bu sefer de başarıp önümüzdeki on yıllar boyunca daha güçlü bir Intel inşa edeceğiz.”

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