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    Anlık Bildirim

    Intel’in kurtuluş planı: Çip üretim bölümü neşter yiyor

    Intel, tarihinin en kötü ve kritik döneminden geçerken üzerindeki ölü toprağı atmak istiyor. CEO Pat Gelsinger, bu bağlamda çip üretiminden sorumlu Intel Foundry’yi şirketten ayırıyor.
    Intel’in kurtuluş planı: Çip üretim bölümü neşter yiyor Tam Boyutta Gör
    Intel, milyarlarca dolarlık zararlarını telafi etmek ve hisse senedi değerini tekrar yükseltmek amacıyla büyük bir dönüşüm planını hayata geçiriyor. Şirketin CEO’su Pat Gelsinger, yaptığı açıklamada Intel’in yonga üretim işini bağımsız bir yan kuruluş olarak yapılandıracağını duyurdu. Ayrıca bazı kritik önlemler de alınıyor.

    Intel, çip işini ayırıyor

    Intel Foundry adıyla bilinen yonga üretim birimi, bu değişimle birlikte Intel’den daha net bir şekilde ayrılarak bağımsız hareket edecek ve mali raporlamalarını ayrı bir şekilde sunacak. Bu sayede, yonga üretim operasyonlarının daha net bir şekilde izlenmesi ve yönetilmesi hedefleniyor. Değişiklikle birlikte Intel Foundry’nin kendi yönetim kurulu da olacak ve dışarıdan finansman alabilecek.

    Intel aynı zamanda Polonya ve Almanya’daki fabrika projelerini iki yıl süreyle askıya alıyor. Bu karar, pazardaki talep öngörülerine dayanarak alındı. Buna karşın, Intel’in Arizona, Oregon, New Mexico ve Ohio’daki tesisleri üzerindeki çalışmalar devam ediyor.

    Altera hisseleri satılıyor

    Intel’in kurtuluş planı: Çip üretim bölümü neşter yiyor Tam Boyutta Gör
    Daha önceki haberlerimizde değindiğimiz Altera için de gelişmeler var. Intel, 2015 yılında satın aldığı programlanabilir çip şirketi Altera’daki hisselerinin bir kısmını satmayı planlıyor. Bunun yanı sıra, şirket küresel gayrimenkul portföyünün üçte ikisini küçültme kararı aldı. Bu duyurunun bir parçası olarak Intel, ABD ordusuna çip üretmesi için 3 milyar dolara kadar fon sağladığını da açıkladı.

    Bu değişiklikler ve sert kararların Intel’i düzlüğe çıkarıp çıkarmayacağını zaman gösterecek. Firma, 13. ve 14. Nesil CPU'ları etkileyen geniş çaplı sorunların yanı sıra, 2024'ün ilk çeyreğinde 1,6 milyar dolar, 2023'te ise sadece çip üretim işinde 7 milyar dolar işletme zararı bildirmişti. Ağustos ayında Intel, 15.000 çalışanı etkileyen işten çıkarmalar yapacağını da duyurmuştu. Şimdi bu sürecin yarsının tamamlandığı belirtiliyor. Intel bu önlemler ile 10 milyar dolarlık tasarruf hedefine ulaşmayı hedefliyor.

    CEO Pat Gelsinger ise süreç hakkında şunları söyledi: “Daha önce de söylediğim gibi, bu Intel'in kırk yılı aşkın bir süredir geçirdiği en önemli dönüşüm. Bellekten mikroişlemciye geçişten bu yana hiç bu kadar önemli bir girişimde bulunmamıştık. O zaman başardık - ve bu sefer de başarıp önümüzdeki on yıllar boyunca daha güçlü bir Intel inşa edeceğiz.”

    Kaynakça https://www.intc.com/news-events/press-releases/detail/1710/a-message-from-intel-ceo-pat-gelsinger-to-employees https://www.theverge.com/2024/9/16/24246599/intel-foundry-independent-spinoff
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 22 saat önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 22 saat önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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