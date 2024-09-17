Intel’in kurtuluş planı: Çip üretim bölümü neşter yiyor

Intel, çip işini ayırıyor
Intel Foundry adıyla bilinen yonga üretim birimi, bu değişimle birlikte Intel’den daha net bir şekilde ayrılarak bağımsız hareket edecek ve mali raporlamalarını ayrı bir şekilde sunacak. Bu sayede, yonga üretim operasyonlarının daha net bir şekilde izlenmesi ve yönetilmesi hedefleniyor. Değişiklikle birlikte Intel Foundry’nin kendi yönetim kurulu da olacak ve dışarıdan finansman alabilecek.
Intel aynı zamanda Polonya ve Almanya’daki fabrika projelerini iki yıl süreyle askıya alıyor. Bu karar, pazardaki talep öngörülerine dayanarak alındı. Buna karşın, Intel’in Arizona, Oregon, New Mexico ve Ohio’daki tesisleri üzerindeki çalışmalar devam ediyor.
Altera hisseleri satılıyor
Bu değişiklikler ve sert kararların Intel’i düzlüğe çıkarıp çıkarmayacağını zaman gösterecek. Firma, 13. ve 14. Nesil CPU'ları etkileyen geniş çaplı sorunların yanı sıra, 2024'ün ilk çeyreğinde 1,6 milyar dolar, 2023'te ise sadece çip üretim işinde 7 milyar dolar işletme zararı bildirmişti. Ağustos ayında Intel, 15.000 çalışanı etkileyen işten çıkarmalar yapacağını da duyurmuştu. Şimdi bu sürecin yarsının tamamlandığı belirtiliyor. Intel bu önlemler ile 10 milyar dolarlık tasarruf hedefine ulaşmayı hedefliyor.
CEO Pat Gelsinger ise süreç hakkında şunları söyledi: “Daha önce de söylediğim gibi, bu Intel'in kırk yılı aşkın bir süredir geçirdiği en önemli dönüşüm. Bellekten mikroişlemciye geçişten bu yana hiç bu kadar önemli bir girişimde bulunmamıştık. O zaman başardık - ve bu sefer de başarıp önümüzdeki on yıllar boyunca daha güçlü bir Intel inşa edeceğiz.”Kaynakça https://www.intc.com/news-events/press-releases/detail/1710/a-message-from-intel-ceo-pat-gelsinger-to-employees https://www.theverge.com/2024/9/16/24246599/intel-foundry-independent-spinoff Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...