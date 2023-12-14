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    Intel Core i3-14100 ve Core i5-14400 test edildi: İşte erken sonuçlar

    Intel'in yeni bütçe odaklı CPU'ları Core i3-14100 ve Core i5-14400, çıkışından önce benchmark platformlarında test görüntülendi. Peki her iki işlemciden alınan erken sonuçlar...
    Intel Core i3-14100 ve Core i5-14400 test edildi: İşte sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Masaüstü bilgisayarlara güç gerecek 65W ve altı Intel 14.nesil işlemciler için dört haftadan daha az bir süre kaldı. Kaçıranlar için Intel, 14.Nesil Raptor Lake Refresh işlemcilerini duyurmuş ve ailedeki K serisi modellere açıklık getirmişti. Ancak hız aşırtma desteğine sahip olmayan, orta ve giriş seviyesi çözümler için bekleyiş halen sürüyor. Şimdi ise bu modeller arasından Intel Core i3-14100 ve Core i5-14400, benchmark platformlarında test edildi.

    Intel Core i5-14400 ve Core i3-14100 neler sunuyor?

    Intel Core i3-14100'den başlayacak olursak, işlemci 60W TDP, 4,7GHz'e (tüm çekirdeklerde 4.5GHz) kadar saat hızı ve tamamı performans olmak üzere dört çekirdek ve 8 iş parçacığı ile destekleniyor. Core i5-14400 ise, 6 performans ve 4 verimlilik olmak üzere 10 çekirdek ve 16 iş parçacığı sunuyor. Ayrıca i3 modeli ile benzer saat hızında karşımıza çıkacak. Bu doğrultuda P çekirdekleri için belirtilen saat hızı aralığı 4,1GHz, E çekirdeklerinde ise 3,5GHz.

    Intel Core i3-14100 ve Core i5-14400 test edildi: İşte sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Sonuçlara gelirsek Core i5-14400F, CPU-Z platformunda sırasıyla 730.4 ve 3.624, Cinebench'te ise 1.742 ve 9091 puana imza atıyor. Bunlardan ilkinin tek çekirdek, ikincisinin ise çoklu çekirdek performansı olduğunu belirtelim. Ufak bir kıyaslama yaptığımızda ise, selefi 13100'ün 721 ve 3.601 CPU-Z, 1.725 ve 8.884 Cinebench skorlarına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla fark yok denecek kadar az.

    Core i5-14400 ve Core i5-14600 için sızdırılan performans rakamları ise şu şekilde:

    14.Nesil Core i5-14400 / 14400f

    • CPU-Z tek çekirdek: 759
    • CPU-Z çok çekirdek: 6.630
    • Cinebench tek çekirdek: 1.773
    • Cinebench çok çekirdek: 16.074

    13.Nesil Core i5 13400/ 13400f

    • CPU-Z tek çekirdek: 729
    • CPU-Z çok çekirdek: 6.540
    • Cinebench tek çekirdek: 1.756
    • Cinebench çok çekirdek: 15.550

    14. Nesil Core i5-14600

    • CPU-Z tek çekirdek: 837
    • CPU-Z çok çekirdek: 9.395
    • Cinebench tek çekirdek: 1.992
    • Cinebench çok çekirdek: 22.768

    13. Nesil Core i5-13600

    • CPU-Z tek çekirdek: 812
    • CPU-Z çok çekirdek: 8.835
    • Cinebench tek çekirdek: 1.900
    • Cinebench çok çekirdek: 22.000
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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