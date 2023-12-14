Intel Core i3-14100 ve Core i5-14400 test edildi: İşte erken sonuçlar

- Intel Core i5-14400 ve Core i3-14100 neler sunuyor?
- 14.Nesil Core i5-14400 / 14400f
- 13.Nesil Core i5 13400/ 13400f
- 14. Nesil Core i5-14600
- 13. Nesil Core i5-13600
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Intel Core i5-14400 ve Core i3-14100 neler sunuyor?
Intel Core i3-14100'den başlayacak olursak, işlemci 60W TDP, 4,7GHz'e (tüm çekirdeklerde 4.5GHz) kadar saat hızı ve tamamı performans olmak üzere dört çekirdek ve 8 iş parçacığı ile destekleniyor. Core i5-14400 ise, 6 performans ve 4 verimlilik olmak üzere 10 çekirdek ve 16 iş parçacığı sunuyor. Ayrıca i3 modeli ile benzer saat hızında karşımıza çıkacak. Bu doğrultuda P çekirdekleri için belirtilen saat hızı aralığı 4,1GHz, E çekirdeklerinde ise 3,5GHz.
Core i5-14400 ve Core i5-14600 için sızdırılan performans rakamları ise şu şekilde:
14.Nesil Core i5-14400 / 14400f
- CPU-Z tek çekirdek: 759
- CPU-Z çok çekirdek: 6.630
- Cinebench tek çekirdek: 1.773
- Cinebench çok çekirdek: 16.074
13.Nesil Core i5 13400/ 13400f
- CPU-Z tek çekirdek: 729
- CPU-Z çok çekirdek: 6.540
- Cinebench tek çekirdek: 1.756
- Cinebench çok çekirdek: 15.550
14. Nesil Core i5-14600
- CPU-Z tek çekirdek: 837
- CPU-Z çok çekirdek: 9.395
- Cinebench tek çekirdek: 1.992
- Cinebench çok çekirdek: 22.768
13. Nesil Core i5-13600
- CPU-Z tek çekirdek: 812
- CPU-Z çok çekirdek: 8.835
- Cinebench tek çekirdek: 1.900
- Cinebench çok çekirdek: 22.000
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.