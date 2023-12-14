Intel Core i3-14100 ve Core i5-14400 test edildi: İşte erken sonuçlar

Tam Boyutta Gör Masaüstü bilgisayarlara güç gerecek 65W ve altı Intel 14.nesil işlemciler için dört haftadan daha az bir süre kaldı. Kaçıranlar için Intel, 14.Nesil Raptor Lake Refresh işlemcilerini duyurmuş ve ailedeki K serisi modellere açıklık getirmişti. Ancak hız aşırtma desteğine sahip olmayan, orta ve giriş seviyesi çözümler için bekleyiş halen sürüyor. Şimdi ise bu modeller arasından Intel Core i3-14100 ve Core i5-14400, benchmark platformlarında test edildi.

Intel Core i5-14400 ve Core i3-14100 neler sunuyor?

Intel Core i3-14100'den başlayacak olursak, işlemci 60W TDP, 4,7GHz'e (tüm çekirdeklerde 4.5GHz) kadar saat hızı ve tamamı performans olmak üzere dört çekirdek ve 8 iş parçacığı ile destekleniyor. Core i5-14400 ise, 6 performans ve 4 verimlilik olmak üzere 10 çekirdek ve 16 iş parçacığı sunuyor. Ayrıca i3 modeli ile benzer saat hızında karşımıza çıkacak. Bu doğrultuda P çekirdekleri için belirtilen saat hızı aralığı 4,1GHz, E çekirdeklerinde ise 3,5GHz.

Tam Boyutta Gör Sonuçlara gelirsek Core i5-14400F, CPU-Z platformunda sırasıyla 730.4 ve 3.624, Cinebench'te ise 1.742 ve 9091 puana imza atıyor. Bunlardan ilkinin tek çekirdek, ikincisinin ise çoklu çekirdek performansı olduğunu belirtelim. Ufak bir kıyaslama yaptığımızda ise, selefi 13100'ün 721 ve 3.601 CPU-Z, 1.725 ve 8.884 Cinebench skorlarına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla fark yok denecek kadar az.

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Core i5-14400 ve Core i5-14600 için sızdırılan performans rakamları ise şu şekilde:

14.Nesil Core i5-14400 / 14400f

CPU-Z tek çekirdek: 759

CPU-Z çok çekirdek: 6.630

Cinebench tek çekirdek: 1.773

Cinebench çok çekirdek: 16.074

13.Nesil Core i5 13400/ 13400f

CPU-Z tek çekirdek: 729

CPU-Z çok çekirdek: 6.540

Cinebench tek çekirdek: 1.756

Cinebench çok çekirdek: 15.550

14. Nesil Core i5-14600

CPU-Z tek çekirdek: 837

CPU-Z çok çekirdek: 9.395

Cinebench tek çekirdek: 1.992

Cinebench çok çekirdek: 22.768

13. Nesil Core i5-13600

CPU-Z tek çekirdek: 812

CPU-Z çok çekirdek: 8.835

Cinebench tek çekirdek: 1.900

Cinebench çok çekirdek: 22.000

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