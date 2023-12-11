Intel Core Ultra 9 işlemciler netleşti: İşte erken sonuçlar

Bildiğiniz gibi Intel, Eylül ayında düzenlenen etkinlikte 14.nesil Meteor Lake işlemcilerini duyurdu. Bu noktada Foveros 3D teknolojisi ile
dizüstüleri hedefleyen CPU'lar için 14 Aralık tarihine işaret edilmişti. Şimdi ise bekleyiş sürerken, Intel Core Ultra 9-H serisinden yeni detaylar paylaşıldı.
Intel Core Ultra 9 işlemciler netleşti
Kaçıranlar için Intel Meteor Lake işlemciler, üçlü Hibrit CPU mimarisine ek olarak yepyeni bir isim şemasını beraberinde getiriyor. Bu modeller ile artık Intel Core 3, 5, 7 ve Core Ultra 5, 7, 9 şemasına geçiş yapılmış durumda. Ek olarak entegre NPU içeren işlemcilerin Redwood Cove (P-Çekirdeği) ve Crestmont (E-Çekirdeği) çekirdeklerinden güç aldığını hatırlatalım.
Geçtiğimiz saatlerde ise, Intel Core Ultra 9 185H destekli bir Samsung Galaxy Book modelinden görüntüler internete sızdı. Yeni görüntüler, yaklaşmakta olan Intel Core Ultra 9 işlemciler hakkında bazı yeni bilgiler içeriyor.
Ufak bir kıyaslama yaptığımızda, bu skorların masaüstü Core i5-13600K seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Intel Core Ultra 9 185H hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak Intel Core 100 serisi işlemcilerden güç alan Samsung Galaxy Book 4 serisinin çok yakında piyasaya çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden âlâ istilacı yok...
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.