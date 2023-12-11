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    Anlık Bildirim

    Intel Core Ultra 9 işlemciler netleşti: İşte erken sonuçlar

    Intel Meteor Lake ''Core Ultra'' işlemciler için geri sayım resmen başladı. Son olarak bu modeller arasından Intel Core Ultra 9 185H, CPU-Z platformunda görüntülendi. 
    Intel Core Ultra 9 işlemciler netleşti: İşte erken sonuçlar Tam Boyutta Gör

    Bildiğiniz gibi Intel, Eylül ayında düzenlenen etkinlikte 14.nesil Meteor Lake işlemcilerini duyurdu. Bu noktada Foveros 3D teknolojisi ile 
    dizüstüleri hedefleyen CPU'lar için 14 Aralık tarihine işaret edilmişti. Şimdi ise bekleyiş sürerken, Intel Core Ultra 9-H serisinden yeni detaylar paylaşıldı. 

    Intel Core Ultra 9 işlemciler netleşti

    Kaçıranlar için Intel Meteor Lake işlemciler, üçlü Hibrit CPU mimarisine ek olarak yepyeni bir isim şemasını beraberinde getiriyor. Bu modeller ile artık Intel Core 3, 5, 7 ve Core Ultra 5, 7, 9 şemasına geçiş yapılmış durumda. Ek olarak entegre NPU içeren işlemcilerin Redwood Cove (P-Çekirdeği) ve Crestmont (E-Çekirdeği) çekirdeklerinden güç aldığını hatırlatalım.

    Geçtiğimiz saatlerde ise, Intel Core Ultra 9 185H destekli bir Samsung Galaxy Book modelinden görüntüler internete sızdı. Yeni görüntüler, yaklaşmakta olan Intel Core Ultra 9 işlemciler hakkında bazı yeni bilgiler içeriyor. 

    Intel Core Ultra 9 işlemciler netleşti: İşte erken sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Sızıntıya göz attığımızda, Core Ultra 9 185H'nin 2049 soketine sahip olacağını görüyoruz. Bu konfigürasyonda ise, 6 performans, 8 verimlilik ve 2 düşük güç çekirdeği dahil olmak üzere toplam 16 çekirdek, 22 iş parçacığı ve 45W TDP'ye yer verilmiş. Ayrıca başka bir görüntüde, işlemcinin 767.2 tek çekirdek, 8096.9 çoklu çekirdek puanı aldığını görüyoruz. 

    Ufak bir kıyaslama yaptığımızda, bu skorların masaüstü Core i5-13600K seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Intel Core Ultra 9 185H hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak Intel Core 100 serisi işlemcilerden güç alan Samsung Galaxy Book 4 serisinin çok yakında piyasaya çıkması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Beiti2ol 1 saat önce

    @ccguven sizden âlâ istilacı yok...

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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