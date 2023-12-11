Bildiğiniz gibi Intel, Eylül ayında düzenlenen etkinlikte 14.nesil Meteor Lake işlemcilerini duyurdu. Bu noktada Foveros 3D teknolojisi ile

dizüstüleri hedefleyen CPU'lar için 14 Aralık tarihine işaret edilmişti. Şimdi ise bekleyiş sürerken, Intel Core Ultra 9-H serisinden yeni detaylar paylaşıldı.

Intel Core Ultra 9 işlemciler netleşti

Kaçıranlar için Intel Meteor Lake işlemciler, üçlü Hibrit CPU mimarisine ek olarak yepyeni bir isim şemasını beraberinde getiriyor. Bu modeller ile artık Intel Core 3, 5, 7 ve Core Ultra 5, 7, 9 şemasına geçiş yapılmış durumda. Ek olarak entegre NPU içeren işlemcilerin Redwood Cove (P-Çekirdeği) ve Crestmont (E-Çekirdeği) çekirdeklerinden güç aldığını hatırlatalım.

Geçtiğimiz saatlerde ise, Intel Core Ultra 9 185H destekli bir Samsung Galaxy Book modelinden görüntüler internete sızdı. Yeni görüntüler, yaklaşmakta olan Intel Core Ultra 9 işlemciler hakkında bazı yeni bilgiler içeriyor.

Tam Boyutta Gör Sızıntıya göz attığımızda, Core Ultra 9 185H'nin 2049 soketine sahip olacağını görüyoruz. Bu konfigürasyonda ise, 6 performans, 8 verimlilik ve 2 düşük güç çekirdeği dahil olmak üzere toplam 16 çekirdek, 22 iş parçacığı ve 45W TDP'ye yer verilmiş. Ayrıca başka bir görüntüde, işlemcinin 767.2 tek çekirdek, 8096.9 çoklu çekirdek puanı aldığını görüyoruz.

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Ufak bir kıyaslama yaptığımızda, bu skorların masaüstü Core i5-13600K seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Intel Core Ultra 9 185H hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak Intel Core 100 serisi işlemcilerden güç alan Samsung Galaxy Book 4 serisinin çok yakında piyasaya çıkması bekleniyor.

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Intel Core Ultra 9 işlemciler netleşti: İşte erken sonuçlar