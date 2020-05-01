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    Intel Core i7-1185G7 4.7 GHz’lik tepe frekansla gelebilir

    Mavi ekip mobil pazara iddialı bir işlemci nesli sürme hazırlığında. Sızan yonganın frekansı bir hayli dikkat çekici.
    2 hf.
    2,1b
    1
    22
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Intel Core i7-1185G7 4.7 GHz’lik tepe frekansla gelebilir
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    Intel’in mimari alanında iyileştirmeye gideceği Tiger Lake yongaları GPU tarafında da uzun süredir beklenen Xe GPU’suyla gelecek. Haliyle yeni bir dizüstü almayı planlayanların planlarını ertelemesine neden olan 11. nesil modellere yönelik ilgi büyük.

    Tepe frekansta artış

    Intel hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz CES fuarında Tiger Lake’i iki haneli performans artışı sunacağı iddiasıyla duyurmuştu. O günlerde detay vermekten kaçınan mavi ekibin 11. nesil mobil işlemcilerinde bu seviyeye çıkmasında önemli bir faktör frekans artışı olabilir. Paylaşılan Core i7-1185G7 iddiaya göre 4.7 GHz’lik tepe frekansla gelebilir.  Bu, yonganın selefi Core i7-1065G7’de 3.9 GHz seviyesindeydi.

    Ayrıca Bkz. "DisplayPort Alt Mode sayesinde USB 4.0 Type-C arayüzü üzerinden görüntü aktarımı mümkün"

    Diğer taraftan Willow Cove çekirdeklerinin payını da unutmamak gerek. Yıllardır kullanılan Sunny Cove mimarisinin yerini alacak yeni tasarım donanım dünyası tarafından merakla bekleniyor. Son olarak yeni işlemcilerin ilk dizüstülerde yerini alacağı tarih için bu yılın ortaları tahmin ediliyor.



    https://www.techpowerup.com/266363/intel-core-i7-1185g7-tiger-lake-ships-with-4-70-ghz-turbo-boost-speeds Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    sepkov 2 hf. en beğenilen
    Zamanında Amd'nin İntel'e cevap verebilmek için piyasaya FX-8XXX serisini hız aşırtıp FX-9XXX olarak 5Ghz gibi hızlarda sürdüğü günler aklımda geldi.
    3 Yanıt Yanıtla +28
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    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 1 hf. sepkov
    Aynen. Downclock olmadan çalıştıran anakart sayısı da bi elin parmaklarını geçmez.
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    MonacoDoom 1 hf. sepkov
    Ekran kartında hala aynısını yapıyorlar rx 290 = 580
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    relling (Furkan Karagöz) 1 hf.
    Son yorumlarda niye amdye sallamış herkes anlamıyorum. Görüldüğü gibi intel amdnin taktiğini kopya çekmiş. Amd tebrik edilmeli bence intel gibi 8-10 yıllık teknolojisi hazır olan şirkete örnek olduğu için.
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    selmand (SELMAN DİNÇ) 1 hf. relling
    Ağzı yanan çok var hocam benim gibi.
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    gothamcity (Sinan ) 1 hf.
    Haliyle yeni bir dizüstü almayı planlayanların planlarını ertelemesine neden olan 11. nesil modellere yönelik ilgi büyük.




    Ah be...
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    anilkq 2 hf.
    Tiger lake bayağı iyi olacak. Yeni teknolojileri, yeni Xe gpu'su, hızı da yüksek. Yeni laptop almak isteyenler beklesin bence.
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    CoreXXX (fatih tat) 2 hf.
    İntel telaşa düşünce değişik bişeyler çıkarıyor. Aslında core mimariside amd athlonun etkisiyle çıktı. İntel yıllarca pentium ve pentium D serisini kakaladı. Athlon piyasayı domine edince core mimatisi çıktı. Şimdide yepyeni bir tasarım çıkarmı acaba
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    Wilson Fisk (Çağlar Kılıç) 2 hf. CoreXXX
    kimden çalacak bu sefer?core mimarisi ortaya çıkmadı ki amd'den teknoloji arakladı aralarındaki anlaşma ile oradan yaptı şimdi anlaşma da yok nereden bulacak?inanıyorsun yani sen intel üretken bir firmadır creative böyle yeni şeyler yapar oc'yi basıp %5 %5 diye gitmez 2600'den sonra?adamların tek uçuk icadı pentium 4 ondan da pişman olup pentium 3'e geri döndüler core2duo serisinde bence hayal kuruyorsunuz intel yeni bir şeyle gelemez o kapasite yok adamlarda çünkü 10nm'den verimli değil diye vazgeçtiler ryzen gibi çok transistörlü işlemciler çıkarmak yerine.kullanıcıyı düşünmez kazandığı paraya bakar.böyle de kazanıyor bak biraz ucuz satsa herkes alacakmış neden yeni bir şeyle gelsin ki?
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    Wilson Fisk (Çağlar Kılıç) 2 hf.
    14++++++++++ soba formatında olanlardan değil bu seri 10nm ve yeni mimari.işin komiği intel bunları yaptıktan sonra bir sonraki masaüstü serisinde yine 14++++++++ e dönecek olması.neden yazıyor işte max 4.7 oluyor diye o da zaten all core değil.nm düştükçe mhz de düşer ryzen 3000 serisi neden 4.4 4.5 diyor kalıyor işte bunun da olacağı bu.adam masaüstünde vermem 4 küsür ghz bizim imaj ne olacak diyor.7nm'de 5 ghz olgunluğuna erişene kadar nm mm düşürmez bu adamlar işte ondan 10nm işi rafa kalktı masaüstünde verimsiz dedi adamlar sanki maliyet takıyorlar çok wafer yakıp.mhz konusunda verimsiz demek istediler.amd 4000 serisinde takla atıyor ne yapsak 5 ghz'ye yanaşsak insanlar psikolojik olarak bile istiyor diye ama olmuyor ki yine IPC diye geliyorlar.intel 11. seride hem yeni mimari IPC hem de ghz olarak gelecek e millet 1000w psuları su soğutmaları boşuna mı alıyor bunu da takmayacak kullanıcı sayısı az değil.
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    fhrstw 2 hf.
    Mobildeki 4-5 ghzlerin bence dolandırıcılıktan farkı yok sen o ghzi 10 20 saniye görüyorsun madem öyle niye 5 ghz yazıyorsun tamam şey diyecek olanlar olabilir günlük işlerde anlık yüksek ghz daha hızlı işlem yaptırıyor tamam ama o kaç saniye kazandırıyor?
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    Onurmsq (--- ----) 2 hf. fhrstw
    yüksek performans modunda. sürekli ghzi en yüksek seviyede tutabiliyorsun. boştayken bile.
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    alirezzak 2 hf.
    Muhtemelen hem laptop hem de ısıtıcı olarak kullanılacaklar.
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    6s 2 hf. alirezzak
    10nm bu çipler, AMD'nin şu anki üretildiği teknikden daha bile iyi.
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    Mugetsuga 2 hf.
    Intel detaylarla ilgilenmeyen insanları kandırmak için mi bu isimlendirmeleri yapıyor acaba
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    6s 2 hf. Mugetsuga
    Ne tip detaylar?
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    CrossoverKing 2 hf.
    son zamanlarda rafine edilmiş dedikleri bu 10+nm de hızların çok arttığı yazılıyor nette. üretim veriminde de hızlı artış varmış. tiger mimarinin baya iyi olduğu vs vs yazılıyor. amd artık yeni nesil çekirdek çıkarıp 8-9 ay sonra dizüstü modellerini tanıtırsa çok kaybeder. intelin 14++++++++++++ ya sıkıştığı, mobil işlemcilerinin cayır cayır yandığı şu günler mobilde para kazanma günleriydi. bu fırsatı kaçırmamaları lazım. zen 2 çıkalı neredeyse 1 yıl oldu hala mobil 4000ler geldi gelecek bir an önce mobilde intele vurmaları lazım yoksa çok geç olacak.
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    sepkov 2 hf. en beğenilen
    Zamanında Amd'nin İntel'e cevap verebilmek için piyasaya FX-8XXX serisini hız aşırtıp FX-9XXX olarak 5Ghz gibi hızlarda sürdüğü günler aklımda geldi.
    3 Yanıt Yanıtla +28
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    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 1 hf. sepkov
    Aynen. Downclock olmadan çalıştıran anakart sayısı da bi elin parmaklarını geçmez.
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    MonacoDoom 1 hf. sepkov
    Ekran kartında hala aynısını yapıyorlar rx 290 = 580
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    2064 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    intel tiger lake, intel ve
    4 etiket daha willow cove Donanım Taşınabilir Bilgisayarlar Mobil Teknolojiler
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