Intel Core i7-1185G7 4.7 GHz’lik tepe frekansla gelebilir

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Intel’in mimari alanında iyileştirmeye gideceği Tiger Lake yongaları GPU tarafında da uzun süredir beklenen Xe GPU’suyla gelecek. Haliyle yeni bir dizüstü almayı planlayanların planlarını ertelemesine neden olan 11. nesil modellere yönelik ilgi büyük.

Tepe frekansta artış

Intel hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz CES fuarında Tiger Lake’i iki haneli performans artışı sunacağı iddiasıyla duyurmuştu. O günlerde detay vermekten kaçınan mavi ekibin 11. nesil mobil işlemcilerinde bu seviyeye çıkmasında önemli bir faktör frekans artışı olabilir. Paylaşılan Core i7-1185G7 iddiaya göre 4.7 GHz’lik tepe frekansla gelebilir. Bu, yonganın selefi Core i7-1065G7’de 3.9 GHz seviyesindeydi.

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Diğer taraftan Willow Cove çekirdeklerinin payını da unutmamak gerek. Yıllardır kullanılan Sunny Cove mimarisinin yerini alacak yeni tasarım donanım dünyası tarafından merakla bekleniyor. Son olarak yeni işlemcilerin ilk dizüstülerde yerini alacağı tarih için bu yılın ortaları tahmin ediliyor.

https://www.techpowerup.com/266363/intel-core-i7-1185g7-tiger-lake-ships-with-4-70-ghz-turbo-boost-speeds

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