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    Intel Core i9-10980HK işlemcisi 5.30GHz hızları ile geliyor

    Intel’in yeni performans dizüstü modelleri için tasarladığı Core i9-10980HK işlemcisi 5.30Hz hızlarına kadar çıkabilirken sadece 45W ısıl tasarım gücüne sahip.
    2 sa.
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    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Intel Core i9-10980HK işlemcisi 5.30GHz hızları ile geliyor
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    Intel ve Nvidia’nın önümüzdeki hafta oldukça kaslı dizüstü sistemleri duyurması bekleniyor. Her iki firma da en yeni ve en güçlü mobil ürünlerini tanıtacak. Bunlardan birisi Intel Core i9-10980HK işlemcisi.

    Intel Core i9-10980HK neler sunuyor?

    Intel’in kaslı sistemler için Comet Lake-H performans işlemcilerini tanıtacağı biliniyor. Serinin amiral gemisi ise Core i9-10980HK olacak. 8 çekirdek ve 16 izlek birimli işlemcisinin 5.30GHz hızlarına kadar aşırtılabildiği ifade ediliyor. Buna rağmen ısıl tasarım gücünü 45W seviyesinde tutabilecek.

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    Intel Core i9-10980HK bu özelliklerle Core i7-9700K ve Core i9-9900K masa üstü işlemcilerinin arasında bir performans sergileyecek. Nvidia ise yeni GeForce RTX SUPER mobil ekran kartlarını sahneye çıkaracak. Böylece AMD’nin Ryzen 9 4900HS işlemcisi başta olmak üzere Ryzen 4000 serisi ile yaptığı hamleyi boşa çıkarmış olacak.



    https://www.techpowerup.com/265151/intel-core-i9-10980hk-detailed-8-core-mobile-monstrosity-that-boosts-up-to-5-30-ghz Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Cinnamon (Téo Turkelson) 2 sa. en beğenilen
    "Böylece AMD’nin Ryzen 9 4900HS işlemcisi başta olmak üzere Ryzen 4000 serisi ile yaptığı hamleyi boşa çıkarmış olacak."

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    ShadowOfSpirit (Meriç Ünal) 2 sa.
    Amd hatır hatır geliyor...nm olarak geride kalmış cayır cayır yanan laptoplarin artik sogutamadigi islemcilerini kimse almayacak Intel. Düşüştesin
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    CVenturas (Berkcan Gül) 1 sa.
    Yine TDP de dolandırıcılık yapacaklar yüksek ihtimalle. Düşük frekansta TDPyi ölç sonra doldur voltajı doldur turboyu 5.3GHz e çıkart. Çıkarttıkları notebookda da 1kg soğutucu olur. Bakın ne kadar serin ne kadar sessiz diye 120w mobil işlemciyi kakalarlar. Intelin şuanki imkanları ile imkanı yok böyle bir işlemciyi 45w TDP ile sunmasının. Buna cevap olarak AMD direk masaüstü işlemcisini mobile getirip bunun karşısına koyabilir.



    Üretim sürecini geliştirmeden -ki bu nesilde de daha öyle bir şey yok- verilen TDPnin gerçek olacağını savunan arkadaşlar illaki çıkacaktır. Size sorum; Baz frekansı ne olacakmış? 1.1GHz mi?
    Yanıtla +2
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    TheJudgé 1 sa.
    İntel;

    -Baktın olmuyor, Bakmayacaksın.
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    npc_vortigaunt 1 sa. yeni yorumcu
    Birazdan entegre grafikler güçlensin. Şöyle 1 tflops civarı entegre grafikler gelse harika olurdu.
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    Murat.Ak (Murat Ak) 2 sa.
    İntel neden sadece kendisi üretmekte ısrarlı anlamıyorum. Hem kendi üretim tekniğini kullanıyor, hem de pahalı satıyor. İşlemciyi tasarla 7nm be TSMC’ye ürettir. Apple 5nm de üretime başlıyor bu kadar geriden gelmesini anlamıyorum intel’in
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    Cinnamon (Téo Turkelson) 2 sa. en beğenilen
    "Böylece AMD’nin Ryzen 9 4900HS işlemcisi başta olmak üzere Ryzen 4000 serisi ile yaptığı hamleyi boşa çıkarmış olacak."

    Bu kadar eminsin?
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    ShadowOfSpirit (Meriç Ünal) 2 sa.
    Amd hatır hatır geliyor...nm olarak geride kalmış cayır cayır yanan laptoplarin artik sogutamadigi islemcilerini kimse almayacak Intel. Düşüştesin
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