Intel Core i9-10980HK işlemcisi 5.30GHz hızları ile geliyor

Tam Boyutta Gör

Intel ve Nvidia’nın önümüzdeki hafta oldukça kaslı dizüstü sistemleri duyurması bekleniyor. Her iki firma da en yeni ve en güçlü mobil ürünlerini tanıtacak. Bunlardan birisi Intel Core i9-10980HK işlemcisi.

Intel Core i9-10980HK neler sunuyor?

Intel’in kaslı sistemler için Comet Lake-H performans işlemcilerini tanıtacağı biliniyor. Serinin amiral gemisi ise Core i9-10980HK olacak. 8 çekirdek ve 16 izlek birimli işlemcisinin 5.30GHz hızlarına kadar aşırtılabildiği ifade ediliyor. Buna rağmen ısıl tasarım gücünü 45W seviyesinde tutabilecek.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Tab S6 Lite görselleri sızdırıldı"

Intel Core i9-10980HK bu özelliklerle Core i7-9700K ve Core i9-9900K masa üstü işlemcilerinin arasında bir performans sergileyecek. Nvidia ise yeni GeForce RTX SUPER mobil ekran kartlarını sahneye çıkaracak. Böylece AMD’nin Ryzen 9 4900HS işlemcisi başta olmak üzere Ryzen 4000 serisi ile yaptığı hamleyi boşa çıkarmış olacak.

https://www.techpowerup.com/265151/intel-core-i9-10980hk-detailed-8-core-mobile-monstrosity-that-boosts-up-to-5-30-ghz

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.