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    Intel Core i9-13900K performans testinde: 12900K'dan yüzde 60 daha hızlı

    Yeni nesil Intel Raptor işlemcilerin önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Serinin tepe modeli i9-13900K, selefi i9-12900K ile karşı karşıya geldi. 
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    Intel Core i9-13900K, performans testinde: Neler sunuyor?
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    Günümüzde Arc serisi masaüstü ekran kartları ile Nvidia ve AMD’ye rakip olmayı planlayan Intel, yakında yeni nesil Raptor Lake işlemcilerini piyasaya sürecek. Yeni işlemci ailesinin çıkış tarihi yaklaşırken, serinin 24 çekirdekli (8P-16E) amiral gemisi i9-13900K 7-Zip testlerinde i9-12900K ile karşı karşıya geldi.

    Yüzde 60'a kadar daha hızlı

    7-Zip uygulamasında 32GB DDR5-6400 CL32 bellek kiti kullanılarak gerçekleştirilen testlerde, i9-13900K sıkıştırma konusunda selefi 12900K'dan yaklaşık yüzde 20 daha yüksek performans gösteriyor. Bu her ne kadar ufak görünse de, asıl fark açma testlerinde ortaya çıkıyor diyebiliriz. Yeni amiral gemisi 231 GIPS puanı ile 12900K’nın 144 GIPS’lik puanını yüzde 60 oranında geçmeyi başarıyor.

    Intel Core i9-13900K, performans testinde: Neler sunuyor?
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    Yaşanan performans farkının esas olarak daha yüksek saat hızı ve artan çekirdek sayılarından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Paylaşılan ekran görüntüleri yeni amiral gemisinin tek iş parçacığında 5716 Mhz ve 16 iş parçacığında 4611 Mhz’e kadar çıktığını gösteriyor. Öte yandan 12900K, sırasıyla 5021 Mhz ve 4060 Mhz hızlara ulaşıyor.

    13.nesil Intel Raptor Lake işlemcilerin, 27 Eylül tarihli Intel İnovasyon etkinliğinde tanıtılması ve AMD Ryzen 7000 serisi ile aynı zamanda Ekim ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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