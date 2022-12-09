Amiral gemisi Intel Core i9-13900KS, Ryzen 9 7950X ve i9-13900K ile karşılaştırıldı!

Tam Boyutta Gör Core i9-12900KS ile oyun performansı konusunda liderliği elinde bulunduran ancak Ryzen 7 5800X3D ile bu ünvanı AMD'ye kaptıran Intel, yakında 13.Nesil Raptor Lake mimarisinin tepe modeli i9-13900KS'yi sürecek. 150W TDP ve 6GHz saat hızları ile gelecek yeni işlemci, Geekbench platformunda temel model i9-13900K ile karşılaştırıldı. İşte ilk sonuçlar

Intel i9-13900KS temel modele karşı neler sunuyor?

Bildirilenlere göre Core i9-13900KS, temel model i9-13900K'ya benzer şekilde 8 performans/16 verimlilik çekirdeğinden oluşan 24 çekirdek ve 32 iş parçacığı konfigürasyonunu kullanacak. Bu nedenle, Core i9-13900KS'nin performans artışı tamamen iyileştirilmiş saat hızlarından gelecek. Temel model Intel'in Thermal Velocity Boost (TVB) teknolojisi ile 5,8 GHz'e ulaşırken, Core i9-13900KS, 6 GHz hızlara çıkacak.

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Paylaşılan Geekbench sonuçlarına gelirsek, tek çekirdekte Core i9-13900KS, Core i9-13900K'den yüzde 4,1, Core i9-12900K'dan yüzde 11, Core i9-13900K'dan ise yüzde 16 daha yüksek bir performans sunuyor. Ayrıca yeni tepe model, AMD'nin mevcut amiral gemisi Ryzen 9 7950X'i yüzde 5,8 oranında geride bırakmayı başarıyor.

Intel Core i9-13900KS Geekbench skorları İşlemci Tek Çekirdek Puanı Çok Çekirdekli Skor Çekirdek i9-13900KS 2.319 26.774 Çekirdek i9-13900K 2.227 24.311 Ryzen 9 7950X 2.192 22.963 Çekirdek i9-12900KS 2.081 19.075 Çekirdek i9-12900K 1.988 17.324

Çoklu çekirdekte ise Core i9-13900K'nın yüzde 10 oranında önüne geçen Intel Core i9-13900KS, Core i9-12900KS'ye yüzde 40,4, Core i9-12900K'ya ise yüzde 54,5'lik bir fark atıyor diyebiliriz. AMD Ryzen 7950X'de ise aradaki fark yüzde 16,6'ya kadar açılıyor.

Yeni sonuçlar her ne kadar başarılı olsa da, AMD'nin 2023 yılı içerisinde piyasaya sürülecek Ryzen 7000X3D işlemciler ile Intel'e yanıt vereceğini söyleyebiliriz. Bu sebeple rekabette büyük değişimler yaşanabilir. Intel Core i9-13900KS'nin resmi olarak CES 2023'te duyurulması ve yeni yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Intel Core i9-13900KS, i9-13900K ile karşılaştırıldı!