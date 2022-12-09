Amiral gemisi Intel Core i9-13900KS, Ryzen 9 7950X ve i9-13900K ile karşılaştırıldı!

- Intel i9-13900KS temel modele karşı neler sunuyor?
- Intel Core i9-13900KS Geekbench skorları
- Yorumlar
Intel i9-13900KS temel modele karşı neler sunuyor?
Bildirilenlere göre Core i9-13900KS, temel model i9-13900K'ya benzer şekilde 8 performans/16 verimlilik çekirdeğinden oluşan 24 çekirdek ve 32 iş parçacığı konfigürasyonunu kullanacak. Bu nedenle, Core i9-13900KS'nin performans artışı tamamen iyileştirilmiş saat hızlarından gelecek. Temel model Intel'in Thermal Velocity Boost (TVB) teknolojisi ile 5,8 GHz'e ulaşırken, Core i9-13900KS, 6 GHz hızlara çıkacak.
Paylaşılan Geekbench sonuçlarına gelirsek, tek çekirdekte Core i9-13900KS, Core i9-13900K'den yüzde 4,1, Core i9-12900K'dan yüzde 11, Core i9-13900K'dan ise yüzde 16 daha yüksek bir performans sunuyor. Ayrıca yeni tepe model, AMD'nin mevcut amiral gemisi Ryzen 9 7950X'i yüzde 5,8 oranında geride bırakmayı başarıyor.
|İşlemci
|Tek Çekirdek Puanı
|Çok Çekirdekli Skor
|Çekirdek i9-13900KS
|2.319
|26.774
|Çekirdek i9-13900K
|2.227
|24.311
|Ryzen 9 7950X
|2.192
|22.963
|Çekirdek i9-12900KS
|2.081
|19.075
|Çekirdek i9-12900K
|1.988
|17.324
Çoklu çekirdekte ise Core i9-13900K'nın yüzde 10 oranında önüne geçen Intel Core i9-13900KS, Core i9-12900KS'ye yüzde 40,4, Core i9-12900K'ya ise yüzde 54,5'lik bir fark atıyor diyebiliriz. AMD Ryzen 7950X'de ise aradaki fark yüzde 16,6'ya kadar açılıyor.
Yeni sonuçlar her ne kadar başarılı olsa da, AMD'nin 2023 yılı içerisinde piyasaya sürülecek Ryzen 7000X3D işlemciler ile Intel'e yanıt vereceğini söyleyebiliriz. Bu sebeple rekabette büyük değişimler yaşanabilir. Intel Core i9-13900KS'nin resmi olarak CES 2023'te duyurulması ve yeni yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.Kaynakça https://www.tomshardware.com/news/core-i9-13900ks-6-ghz-cpu-beats-core-i9-13900k-by-10-percent-in-new-benchmarks https://videocardz.com/newz/intel-core-i9-13900ks-confirmed-to-feature-6-ghz-frequency-and-150w-base-power Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım