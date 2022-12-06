AMD Radeon RX 7900 XTX rakibi RTX 4080 ile karşılaştırıldı: Peki kim önde?

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Geçtiğimiz ay RDNA 3 mimarisini temel alan yeni nesil RX 7900 XTX ve RX 7900 XT ekran kartlarını tanıtan AMD, 13 Aralık tarihinde yeni GPU'ları kullanıcılarla buluşturacak. Kartların çıkışına az bir süre kala, serinin tepe modeli RX 7900 XTX Geekbench platformunda görüntülendi.

Radeon RX 7900 XTX, RTX 4080 karşısında neler sunuyor?

Günümüzde Geekbench platformu, henüz yeni nesil GPU'lar ile güncellemedi. Bu nedenle RTX 4090, RTX 4080 ve hatta RX 6950XT gibi ekran kartlarının burada yer almadığını görüyoruz. Ancak OpenCL ve Vulkan API'lerinde elde edilen puanlar, kartların performansına dair ilk bilgileri bizlere sunuyor diyebiliriz.

Sonuçlara bakıldığında AMD Ryzen 7 7700X işlemci ve 32 GB DDR5-3000 bellekli bir sistemde test edilen Radeon RX 7900 XTX, Vulkan API'sini temel alan testlerde 179579 puana ulaşıyor. Bu değerler ise, RTX 4080 karşısında yüzde 15 daha yüksek bir performansa işaret ediyor. Ancak OpenCL'e geçildiğinde sonuçlar değişiyor. RX 7900 XTX burada aldığı 228647 puan ile rakibinin yüzde 14 oranında gerisinde kalıyor. Ayrıca gerçekleştirilen karşılaştırmada GPU saat hızları ve sürücü bilgilerine yer verilmediğini belirtelim. Bu sebeple oyun performanslarında değişiklikler ile karşılaşabiliriz.

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Önümüzdeki günlerde RX 7900 XTX'in performansını içeren daha fazla sızıntı ile karşılaşabiliriz. Zira 3DMark/Superposition gibi kıyaslamalar, kartın resmi oyun performansına dair ilk bilgileri bizleri sunacak.

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AMD Radeon RX 7900 XTX rakibi RTX 4080 ile karşılaştırıldı!