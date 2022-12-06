Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD Radeon RX 7900 XTX rakibi RTX 4080 ile karşılaştırıldı: Peki kim önde?

    AMD'nin yeni amiral gemisi ekran kartı RX 7900 XTX Geekbench'te görüntülendi. Peki yaklaşan kart rakibi RTX 4080 karşısında neler sunuyor? İşte ilk sonuçlar     
    2

    AMD Radeon RX 7900 XTX rakibi RTX 4080 ile karşılaştırıldı! Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz ay RDNA 3 mimarisini temel alan yeni nesil RX 7900 XTX ve RX 7900 XT ekran kartlarını tanıtan AMD, 13 Aralık tarihinde yeni GPU'ları kullanıcılarla buluşturacak. Kartların çıkışına az bir süre kala, serinin tepe modeli RX 7900 XTX Geekbench platformunda görüntülendi. 

    Radeon RX 7900 XTX, RTX 4080 karşısında neler sunuyor?

    Günümüzde Geekbench platformu, henüz yeni nesil GPU'lar ile güncellemedi. Bu nedenle RTX 4090, RTX 4080 ve hatta RX 6950XT gibi ekran kartlarının burada yer almadığını görüyoruz. Ancak OpenCL ve Vulkan API'lerinde elde edilen puanlar, kartların performansına dair ilk bilgileri bizlere sunuyor diyebiliriz. 

    Sonuçlara bakıldığında AMD Ryzen 7 7700X işlemci ve 32 GB DDR5-3000 bellekli bir sistemde test edilen Radeon RX 7900 XTX, Vulkan API'sini temel alan testlerde 179579 puana ulaşıyor. Bu değerler ise, RTX 4080 karşısında yüzde 15 daha yüksek bir performansa işaret ediyor. Ancak OpenCL'e geçildiğinde sonuçlar değişiyor. RX 7900 XTX burada aldığı 228647 puan ile rakibinin yüzde 14 oranında gerisinde kalıyor. Ayrıca gerçekleştirilen karşılaştırmada GPU saat hızları ve sürücü bilgilerine yer verilmediğini belirtelim. Bu sebeple oyun performanslarında değişiklikler ile karşılaşabiliriz. 

    Önümüzdeki günlerde RX 7900 XTX'in performansını içeren daha fazla sızıntı ile karşılaşabiliriz. Zira 3DMark/Superposition gibi kıyaslamalar, kartın resmi oyun performansına dair ilk bilgileri bizleri sunacak. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 1 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 1 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A52
    Samsung Galaxy A52
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN515-55
    Acer Nitro 5 AN515-55
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız