Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel Core i9-14900K test edildi: 6.0GHz saat hızı ve daha fazlası

    Intel'in en hızlı LGA 1700 CPU'su Core i9-14900K, CPU-Z platformunda test edildi. Raptor Lake Refresh mimarisinin amiral gemisi modeli, selefine karşı neler sunuyor? İşte detaylar
    Intel Core i9-14900K test edildi: 6.0GHz hız ve daha fazlası Tam Boyutta Gör
    Intel, önümüzdeki haftalarda 14.Nesil Meteor Lake ve Raptor Lake Refresh işlemcilerini piyasaya sürecek. Bu bağlamda her iki mimarinin neler sunacağı büyük oranda netleşmiş durumda. Bugün ise Intel'in en hızlı LGA1700 CPU'su Core i9-14900K, CPU-Z platformunda ilk kez canlı olarak görüntülendi. Peki amiral gemisi işlemci neler sunuyor? Gelin hep birlikte göz atalım.

    Intel Core i9-14900K test edildi

    Bilmeyenler için Raptor Lake Refresh serisinin amiral gemisi işlemcisi Core i9-14900K, 8P ve 16E olmak üzere 16 çekirdekli bir yapılandırma sunacak. Bu konfigürasyonun daha önce i9-13900K için de kullanıldığını hatırlatalım ancak saat hızında 200 MHz'lik bir artışa gidilecek. Yeni işlemcinin en önemli özelliği ise, P Çekirdekleri için Termal Hız Artışı (TVB) olarak da bilinen 6,0 MHz saat hızı olacak diyebiliriz.

    Intel Core i9-14900K test edildi: 6.0GHz hız ve daha fazlası Tam Boyutta Gör
    Bugün sızdırılan CPU-Z ekran görüntüleri ise, bu bilgiyi doğrularken işlemcinin performansına ışık tutuyor. Görüntülere bakıldığında i9-14900K için 125W TDP (Termal Tasarım Gücü) ile 1,385V voltaj tercih edilmiş. Kıyaslamada ise CPU-Z tek çekirdek testinde 978, çoklu çekirdek testinde ise 18.117 puan alıyor. Bu skorların 13900K'dan sırasıyla yüzde 9,7/8,4 ve 12900K'dan yüzde 19,4/59 daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz.
    Model CPU-Z Tek Çekirdek CPU-Z Çoklu Çekirdek
    Core i9-14900K (8 P + 16 E) 6.0 GHz 978 18118
    Core i9-13900KS (8 P + 16 E) 6.0 GHz 945 17197
    Core i9-13900K (8 P + 16 E) 5.8 GHz 891 16701
    Core i9-12900KS (8 P + 8 E) 5.5 GHz 848 11875
    Core i9-12900K (8 P + 8 E) 5.2 GHz 819 11424
    Ryzen 9 7950X (16 C) 5.7 GHz 787 15663

    Yaklaşmakta olan Intel Raptor Lake Refresh ve Meteor Lake işlemcilerin 19 Eylül tarihli Intel İnovasyon 2023 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Dolayısıyla belirtilen tarih yaklaşırken daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tek motorla iki klima çalışır mı anakart vga ışığı yanıyor jabra bluetooth kulaklık eşleştirme sorunu almanya tax free 7 ileri dsg şanzıman yağ değişimi kaç km

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    INFINIX HOT20i
    INFINIX HOT20i
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS VivoBook 15
    ASUS VivoBook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız