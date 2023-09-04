Intel Core i9-14900K test edildi: 6.0GHz saat hızı ve daha fazlası

Tam Boyutta Gör Intel, önümüzdeki haftalarda 14.Nesil Meteor Lake ve Raptor Lake Refresh işlemcilerini piyasaya sürecek. Bu bağlamda her iki mimarinin neler sunacağı büyük oranda netleşmiş durumda. Bugün ise Intel'in en hızlı LGA1700 CPU'su Core i9-14900K, CPU-Z platformunda ilk kez canlı olarak görüntülendi. Peki amiral gemisi işlemci neler sunuyor? Gelin hep birlikte göz atalım.

Intel Core i9-14900K test edildi

Bilmeyenler için Raptor Lake Refresh serisinin amiral gemisi işlemcisi Core i9-14900K, 8P ve 16E olmak üzere 16 çekirdekli bir yapılandırma sunacak. Bu konfigürasyonun daha önce i9-13900K için de kullanıldığını hatırlatalım ancak saat hızında 200 MHz'lik bir artışa gidilecek. Yeni işlemcinin en önemli özelliği ise, P Çekirdekleri için Termal Hız Artışı (TVB) olarak da bilinen 6,0 MHz saat hızı olacak diyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Bugün sızdırılan CPU-Z ekran görüntüleri ise, bu bilgiyi doğrularken işlemcinin performansına ışık tutuyor. Görüntülere bakıldığında i9-14900K için 125W TDP (Termal Tasarım Gücü) ile 1,385V voltaj tercih edilmiş. Kıyaslamada ise CPU-Z tek çekirdek testinde 978, çoklu çekirdek testinde ise 18.117 puan alıyor. Bu skorların 13900K'dan sırasıyla yüzde 9,7/8,4 ve 12900K'dan yüzde 19,4/59 daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Model CPU-Z Tek Çekirdek CPU-Z Çoklu Çekirdek Core i9-14900K (8 P + 16 E) 6.0 GHz 978 18118 Core i9-13900KS (8 P + 16 E) 6.0 GHz 945 17197 Core i9-13900K (8 P + 16 E) 5.8 GHz 891 16701 Core i9-12900KS (8 P + 8 E) 5.5 GHz 848 11875 Core i9-12900K (8 P + 8 E) 5.2 GHz 819 11424 Ryzen 9 7950X (16 C) 5.7 GHz 787 15663

Intel Meteor Lake ''Core Ultra'' işlemciler ufukta göründü 1 gün önce eklendi

Yaklaşmakta olan Intel Raptor Lake Refresh ve Meteor Lake işlemcilerin 19 Eylül tarihli Intel İnovasyon 2023 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Dolayısıyla belirtilen tarih yaklaşırken daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.

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