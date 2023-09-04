Intel Core i9-14900K test edildi: 6.0GHz saat hızı ve daha fazlası

Intel Core i9-14900K test edildi
Bilmeyenler için Raptor Lake Refresh serisinin amiral gemisi işlemcisi Core i9-14900K, 8P ve 16E olmak üzere 16 çekirdekli bir yapılandırma sunacak. Bu konfigürasyonun daha önce i9-13900K için de kullanıldığını hatırlatalım ancak saat hızında 200 MHz'lik bir artışa gidilecek. Yeni işlemcinin en önemli özelliği ise, P Çekirdekleri için Termal Hız Artışı (TVB) olarak da bilinen 6,0 MHz saat hızı olacak diyebiliriz.
|Model
|CPU-Z Tek Çekirdek
|CPU-Z Çoklu Çekirdek
|Core i9-14900K (8 P + 16 E) 6.0 GHz
|978
|18118
|Core i9-13900KS (8 P + 16 E) 6.0 GHz
|945
|17197
|Core i9-13900K (8 P + 16 E) 5.8 GHz
|891
|16701
|Core i9-12900KS (8 P + 8 E) 5.5 GHz
|848
|11875
|Core i9-12900K (8 P + 8 E) 5.2 GHz
|819
|11424
|Ryzen 9 7950X (16 C) 5.7 GHz
|787
|15663
Yaklaşmakta olan Intel Raptor Lake Refresh ve Meteor Lake işlemcilerin 19 Eylül tarihli Intel İnovasyon 2023 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Dolayısıyla belirtilen tarih yaklaşırken daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.