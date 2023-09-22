Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel Core i9-14900KF, tanıtımdan önce rekor kırdı

    Intel Raptor Lake Refresh serisinin amiral gemisi modellerinen Intel Core i9-14900KF lansmandan önce rekor kırdı. Yeni işlemci ilginç bir biçimde PassMark sıralamasında görüntülendi. 
    Intel Core i9-14900KF, tanıtımdan önce rekor kırdı! Tam Boyutta Gör
    Önümüzdeki Ekim ayında tanıtılacak Intel Raptor Lake Refresh işlemciler için geri sayım başladı. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, serinin tepe model çözümlerinden Intel Core i9-14900KF, PassMark platformunda yeni bir rekora imza attı. Gelin detaylara hep birlikte göz atalım.

    Intel Core i9-14900KF, tanıtımdan önce rekor kırdı

    Bilmeyenler için Raptor Lake Refresh işlemcilerdeki en önemli yükseltme, daha yüksek çekirdek sayısı, daha yüksek saat hızları ve daha hızlı DDR5 bellek (potansiyel olarak 6400 MT/sn) desteği olacak. Dolayısıyla yeni CPU'lar, Intel 7 işlem düğümünü kullanmaya devam edecek ve mevcut LGA 1700/1800 anakartlarla uyumlu olacak.

    Serinin amiral gemisi modeli Intel Core i9-14900KF ise, 6GHz saat hızı ve 24 çekirdekli bir konfigürasyonda geliyor. Bu noktada PassMark platformunda 4.939'luk rekor bir skora imza atan işlemci, mevcut amiral gemisi Intel Core i9-13900KS ve 13900K'yı geride bırakarak Eylül ayı listesinin ilk sırasına yerleşti. Üstelik bu sıralamada yer alan i9-13900KS'nin 6,0 GHz saat hızına sahip olduğunu ve 14900KF'nin DDR5-5600 bellek ile test edildiğini belirtelim. 

    Intel Core i9-14900KF, tanıtımdan önce rekor kırdı! Tam Boyutta Gör
    Detaylara inersek, çok çekirdekli performans söz konusu olduğunda 14900KF biraz yetersiz kalıyor ve sadece yüzde 0,6'lık bir farkla 13900K ile neredeyse aynı performansı sergiliyor. Ancak tüm bu sonuçlar, erken bir mühendislik örneğine dayanıyor olabilir. Dolayısıyla işlemcinin potansiyelini görmek için nihai sonuçlara kadar beklememiz gerekecek.

    Mevcut raporlara göre Intel Core i9-14900K ve KF dahil 14.nesil Raptor Lake Refresh işlemciler 17 Ekim tarihli Intel etkinliğinde tanıtılacak. Bu lansman etkinliğinin tümü 125W kilitsiz Core-K serisi serisine ait olan toplam altı modeli kapsayacak. 65W K olmayan modellerin ise önümüzdeki Ocak ayında tanıtılması bekleniyor. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    detecktion 22 saat önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

    Profil resmi
    detecktion 22 saat önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

    Profil resmi
    delikanli53 1 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    okulu dondurunca askerlik tecili bozulur mu dsg şanzıman sorunu hangi yıllarda sorunlu haier klima yorum fenerbahçe neden türkiye"nin en büyük spor kulübü a101 slazenger parfüm yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM22
    GENERAL MOBILE GM22
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Huawei Matebook D16
    Huawei Matebook D16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız