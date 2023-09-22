Intel Core i9-14900KF, tanıtımdan önce rekor kırdı
Bilmeyenler için Raptor Lake Refresh işlemcilerdeki en önemli yükseltme, daha yüksek çekirdek sayısı, daha yüksek saat hızları ve daha hızlı DDR5 bellek (potansiyel olarak 6400 MT/sn) desteği olacak. Dolayısıyla yeni CPU'lar, Intel 7 işlem düğümünü kullanmaya devam edecek ve mevcut LGA 1700/1800 anakartlarla uyumlu olacak.
Serinin amiral gemisi modeli Intel Core i9-14900KF ise, 6GHz saat hızı ve 24 çekirdekli bir konfigürasyonda geliyor. Bu noktada PassMark platformunda 4.939'luk rekor bir skora imza atan işlemci, mevcut amiral gemisi Intel Core i9-13900KS ve 13900K'yı geride bırakarak Eylül ayı listesinin ilk sırasına yerleşti. Üstelik bu sıralamada yer alan i9-13900KS'nin 6,0 GHz saat hızına sahip olduğunu ve 14900KF'nin DDR5-5600 bellek ile test edildiğini belirtelim.
Mevcut raporlara göre Intel Core i9-14900K ve KF dahil 14.nesil Raptor Lake Refresh işlemciler 17 Ekim tarihli Intel etkinliğinde tanıtılacak. Bu lansman etkinliğinin tümü 125W kilitsiz Core-K serisi serisine ait olan toplam altı modeli kapsayacak. 65W K olmayan modellerin ise önümüzdeki Ocak ayında tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.