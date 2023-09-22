Tam Boyutta Gör Önümüzdeki Ekim ayında tanıtılacak Intel Raptor Lake Refresh işlemciler için geri sayım başladı. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, serinin tepe model çözümlerinden Intel Core i9-14900KF, PassMark platformunda yeni bir rekora imza attı. Gelin detaylara hep birlikte göz atalım.

Intel Core i9-14900KF, tanıtımdan önce rekor kırdı

Bilmeyenler için Raptor Lake Refresh işlemcilerdeki en önemli yükseltme, daha yüksek çekirdek sayısı, daha yüksek saat hızları ve daha hızlı DDR5 bellek (potansiyel olarak 6400 MT/sn) desteği olacak. Dolayısıyla yeni CPU'lar, Intel 7 işlem düğümünü kullanmaya devam edecek ve mevcut LGA 1700/1800 anakartlarla uyumlu olacak.

Serinin amiral gemisi modeli Intel Core i9-14900KF ise, 6GHz saat hızı ve 24 çekirdekli bir konfigürasyonda geliyor. Bu noktada PassMark platformunda 4.939'luk rekor bir skora imza atan işlemci, mevcut amiral gemisi Intel Core i9-13900KS ve 13900K'yı geride bırakarak Eylül ayı listesinin ilk sırasına yerleşti. Üstelik bu sıralamada yer alan i9-13900KS'nin 6,0 GHz saat hızına sahip olduğunu ve 14900KF'nin DDR5-5600 bellek ile test edildiğini belirtelim.

Tam Boyutta Gör Detaylara inersek, çok çekirdekli performans söz konusu olduğunda 14900KF biraz yetersiz kalıyor ve sadece yüzde 0,6'lık bir farkla 13900K ile neredeyse aynı performansı sergiliyor. Ancak tüm bu sonuçlar, erken bir mühendislik örneğine dayanıyor olabilir. Dolayısıyla işlemcinin potansiyelini görmek için nihai sonuçlara kadar beklememiz gerekecek.

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Mevcut raporlara göre Intel Core i9-14900K ve KF dahil 14.nesil Raptor Lake Refresh işlemciler 17 Ekim tarihli Intel etkinliğinde tanıtılacak. Bu lansman etkinliğinin tümü 125W kilitsiz Core-K serisi serisine ait olan toplam altı modeli kapsayacak. 65W K olmayan modellerin ise önümüzdeki Ocak ayında tanıtılması bekleniyor.

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Intel Core i9-14900KF, tanıtımdan önce rekor kırdı!