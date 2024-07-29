Intel Core Ultra 200K Arrow Lake işlemciler netleşmeye başladı: İşte saat hızları ve daha fazlası

5,7 GHz'e kadar saat hızı sunacak
Kaçıranlar için LGA-1851 soketinin geçen yıl Meteor Lake-S ile tanıtılması bekleniyordu. Ancak bu sürpriz bir şekilde pas geçildi ve Arrow Lake-S serisinin bu yılın üçüncü çeyreğinde lanse edileceği açıklandı. Geçtiğimiz saatlerde ise güvenilir sızıntı kaynağı OneRaichu, seride yer alacak Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K ve Core Ultra 5 245K olmak üere Core Ultra 200K modellerinin özelliklerini paylaştı.
Intel Core Ultra 7 285K
Paylaşılan detaylara göre Intel Core Ultra 9 285K, 8 P-Core ve 16 E-Core olmak üzere 24 çekirdek ve 24 iş parçacığına sahip olacak. P-Core'lar Lion Cove mimarisine, E-Core'lar ise Skymont mimarisine dayanıyor. Ayrıca Ultra 9 285K, tek çekirdekte 5,7 GHz, tüm çekirdeklerde 5,4 GHz ve 4,6 GHz tepe E-Core saat hızları ile desteklenecek. İşlemcinin diğer özellikleri ise şu şekilde;
- Çekirdek: 8 P-Core (Lion Cove) ve 16 E-Core (Skymont 4,6 GHz)
- Saat hızları: 5,7 GHz (tek çekirdek), 5,4GHz (tüm çekirdekler)
- Önbellek: 76 MB önbellek (36 MB L3 + 40 MB L2)
- iGPU: Alchemist 4 çekirdekli Xe-LPG
Intel Core Ultra 7 265K
Intel Core Ultra 7 265K'ya gelirsek, işlemci 8 P-Çekirdek ve 12 E-Çekirdek içerecek ve 20 çekirdek ve 20 iş parçacığı sunacak. Saat hızları ise tek çekirdekte 5,5 GHz, tüm çekirdeklerde 5,2 GHz. Bu da selefi olduğu Core i7-14700K'dan sadece 100 MHz daha yavaş. Ayrıca toplam 69 MB önbelleğe (33 MB L3 + 36 MB L2) sahip olacak.
- Çekirdek: 8 P-Core (Lion Cove) ve 12 E-Core
- Saat hızları: 5,5 GHz (tek çekirdek), 5,2GHz (tüm çekirdekler)
- Önbellek: 69 MB önbellek (33 MB L3 + 36 MB L2)
- iGPU: Alchemist 4 çekirdekli Xe-LPG
Intel Core Ultra 5 245K
Son olarak giriş seviyesine konumlandırılması beklenen Core Ultra 5 245K, 14 çekirdek ve 14 iş parçacıklı bir yapılandırmada 6 P çekirdeği ve 8 E çekirdeği sunacak. İşlemci tek çekirdekte 5,2 GHz'e kadar, tüm çekirdeklerde 5,0 GHz'e kadar ve 4,60 GHz E-Core saat hızları ile desteklenecek. Bu da tıpkı abisi gibi Core i5-14600K'dan 100 MHz daha düşük. Ayrıca 50 MB önbellek (24 MB L3 + 26 MB L2) paketleyecek.
- Çekirdek: 6 P-Core (Lion Cove) ve 8 E-Core
- Saat hızları: 5,2GHz (tek çekirdek), 5,0GHz (tüm çekirdekler)
- Önbellek: 50MB önbellek (24MB L3 + 26 MB L2)
- iGPU: Alchemist 4 çekirdekli Xe-LPG
Arrow Lake-S işlemciler hakkında bilinenler şu an için bunlarla sınırlı. Daha önce de belirttiğimiz gibi Intel Arrow Lake serisinin Ekim 2024'te piyasaya çıkması bekleniyor. Bu nedenle bir sonraki Intel etkinliğinde daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.