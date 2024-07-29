Intel Core Ultra 200K Arrow Lake işlemciler netleşmeye başladı: İşte saat hızları ve daha fazlası

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Tam Boyutta Gör Intel, bu yılın sonlarına doğru yeni nesil Intel Intel Arrow Lake-S işlemcileri ve bu işlemciler için hazırlanan yeni 800 serisi anakartları piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu doğrultuda bekleyiş sürerken, seriye ait Ultra 9 285K, Ultra 7 265K ve Ultra 5 245K modellerinin özellikleri ortaya çıktı. İşte saat hızları ve daha fazlası...

5,7 GHz'e kadar saat hızı sunacak

Kaçıranlar için LGA-1851 soketinin geçen yıl Meteor Lake-S ile tanıtılması bekleniyordu. Ancak bu sürpriz bir şekilde pas geçildi ve Arrow Lake-S serisinin bu yılın üçüncü çeyreğinde lanse edileceği açıklandı. Geçtiğimiz saatlerde ise güvenilir sızıntı kaynağı OneRaichu, seride yer alacak Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K ve Core Ultra 5 245K olmak üere Core Ultra 200K modellerinin özelliklerini paylaştı.

Intel Core Ultra 7 285K

Paylaşılan detaylara göre Intel Core Ultra 9 285K, 8 P-Core ve 16 E-Core olmak üzere 24 çekirdek ve 24 iş parçacığına sahip olacak. P-Core'lar Lion Cove mimarisine, E-Core'lar ise Skymont mimarisine dayanıyor. Ayrıca Ultra 9 285K, tek çekirdekte 5,7 GHz, tüm çekirdeklerde 5,4 GHz ve 4,6 GHz tepe E-Core saat hızları ile desteklenecek. İşlemcinin diğer özellikleri ise şu şekilde;

Çekirdek: 8 P-Core (Lion Cove) ve 16 E-Core (Skymont 4,6 GHz)

Saat hızları: 5,7 GHz (tek çekirdek), 5,4GHz (tüm çekirdekler)

Önbellek: 76 MB önbellek (36 MB L3 + 40 MB L2)

iGPU: Alchemist 4 çekirdekli Xe-LPG

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Intel Core Ultra 7 265K

Intel Core Ultra 7 265K'ya gelirsek, işlemci 8 P-Çekirdek ve 12 E-Çekirdek içerecek ve 20 çekirdek ve 20 iş parçacığı sunacak. Saat hızları ise tek çekirdekte 5,5 GHz, tüm çekirdeklerde 5,2 GHz. Bu da selefi olduğu Core i7-14700K'dan sadece 100 MHz daha yavaş. Ayrıca toplam 69 MB önbelleğe (33 MB L3 + 36 MB L2) sahip olacak.

Çekirdek: 8 P-Core (Lion Cove) ve 12 E-Core

Saat hızları: 5,5 GHz (tek çekirdek), 5,2GHz (tüm çekirdekler)

Önbellek: 69 MB önbellek (33 MB L3 + 36 MB L2)

iGPU: Alchemist 4 çekirdekli Xe-LPG

Intel Core Ultra 5 245K

Son olarak giriş seviyesine konumlandırılması beklenen Core Ultra 5 245K, 14 çekirdek ve 14 iş parçacıklı bir yapılandırmada 6 P çekirdeği ve 8 E çekirdeği sunacak. İşlemci tek çekirdekte 5,2 GHz'e kadar, tüm çekirdeklerde 5,0 GHz'e kadar ve 4,60 GHz E-Core saat hızları ile desteklenecek. Bu da tıpkı abisi gibi Core i5-14600K'dan 100 MHz daha düşük. Ayrıca 50 MB önbellek (24 MB L3 + 26 MB L2) paketleyecek.

Çekirdek: 6 P-Core (Lion Cove) ve 8 E-Core

Saat hızları: 5,2GHz (tek çekirdek), 5,0GHz (tüm çekirdekler)

Önbellek: 50MB önbellek (24MB L3 + 26 MB L2)

iGPU: Alchemist 4 çekirdekli Xe-LPG

Intel direnişe geçti 2 gün önce eklendi

Arrow Lake-S işlemciler hakkında bilinenler şu an için bunlarla sınırlı. Daha önce de belirttiğimiz gibi Intel Arrow Lake serisinin Ekim 2024'te piyasaya çıkması bekleniyor. Bu nedenle bir sonraki Intel etkinliğinde daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.

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