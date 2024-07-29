Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel Core Ultra 200K Arrow Lake işlemciler netleşmeye başladı: İşte saat hızları ve daha fazlası

    Intel Core Ultra 200 Arrow Lake masaüstü işlemcilerin özellikleri netleşmeye başladı. Peki seride alması beklenen Ultra 9 285K, Ultra 7 265K ve Ultra 5 245K neler sunacak? İşte detaylar...
    Intel Core Ultra 200K Arrow Lake işlemciler netleşmeye başladı Tam Boyutta Gör
    Intel, bu yılın sonlarına doğru yeni nesil Intel Intel Arrow Lake-S işlemcileri ve bu işlemciler için hazırlanan yeni 800 serisi anakartları piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu doğrultuda bekleyiş sürerken, seriye ait Ultra 9 285K, Ultra 7 265K ve Ultra 5 245K modellerinin özellikleri ortaya çıktı. İşte saat hızları ve daha fazlası...

    5,7 GHz'e kadar saat hızı sunacak

    Kaçıranlar için LGA-1851 soketinin geçen yıl Meteor Lake-S ile tanıtılması bekleniyordu. Ancak bu sürpriz bir şekilde pas geçildi ve Arrow Lake-S serisinin bu yılın üçüncü çeyreğinde lanse edileceği açıklandı. Geçtiğimiz saatlerde ise güvenilir sızıntı kaynağı OneRaichu, seride yer alacak Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K ve Core Ultra 5 245K olmak üere Core Ultra 200K modellerinin özelliklerini paylaştı.

    Intel Core Ultra 7 285K

    Paylaşılan detaylara göre Intel Core Ultra 9 285K, 8 P-Core ve 16 E-Core olmak üzere 24 çekirdek ve 24 iş parçacığına sahip olacak. P-Core'lar Lion Cove mimarisine, E-Core'lar ise Skymont mimarisine dayanıyor. Ayrıca Ultra 9 285K, tek çekirdekte 5,7 GHz, tüm çekirdeklerde 5,4 GHz ve 4,6 GHz tepe E-Core saat hızları ile desteklenecek. İşlemcinin diğer özellikleri ise şu şekilde;

    • Çekirdek: 8 P-Core (Lion Cove) ve 16 E-Core (Skymont 4,6 GHz)
    • Saat hızları: 5,7 GHz (tek çekirdek), 5,4GHz (tüm çekirdekler) 
    • Önbellek: 76 MB önbellek (36 MB L3 + 40 MB L2)
    • iGPU: Alchemist 4 çekirdekli Xe-LPG

    Intel Core Ultra 200K Arrow Lake işlemciler netleşmeye başladı Tam Boyutta Gör

    Intel Core Ultra 7 265K

    Intel Core Ultra 7 265K'ya gelirsek, işlemci 8 P-Çekirdek ve 12 E-Çekirdek içerecek ve 20 çekirdek ve 20 iş parçacığı sunacak. Saat hızları ise tek çekirdekte 5,5 GHz, tüm çekirdeklerde 5,2 GHz. Bu da selefi olduğu Core i7-14700K'dan sadece 100 MHz daha yavaş. Ayrıca toplam 69 MB önbelleğe (33 MB L3 + 36 MB L2) sahip olacak.

    • Çekirdek: 8 P-Core (Lion Cove) ve 12 E-Core
    • Saat hızları: 5,5 GHz (tek çekirdek), 5,2GHz (tüm çekirdekler) 
    • Önbellek: 69 MB önbellek (33 MB L3 + 36 MB L2)
    • iGPU: Alchemist 4 çekirdekli Xe-LPG

    Intel Core Ultra 5 245K

    Son olarak giriş seviyesine konumlandırılması beklenen Core Ultra 5 245K, 14 çekirdek ve 14 iş parçacıklı bir yapılandırmada 6 P çekirdeği ve 8 E çekirdeği sunacak. İşlemci tek çekirdekte 5,2 GHz'e kadar, tüm çekirdeklerde 5,0 GHz'e kadar ve 4,60 GHz E-Core saat hızları ile desteklenecek. Bu da tıpkı abisi gibi Core i5-14600K'dan 100 MHz daha düşük. Ayrıca 50 MB önbellek (24 MB L3 + 26 MB L2) paketleyecek.

    • Çekirdek: 6 P-Core (Lion Cove) ve 8 E-Core
    • Saat hızları: 5,2GHz (tek çekirdek), 5,0GHz (tüm çekirdekler) 
    • Önbellek: 50MB önbellek (24MB L3 + 26 MB L2)
    • iGPU: Alchemist 4 çekirdekli Xe-LPG

    Arrow Lake-S işlemciler hakkında bilinenler şu an için bunlarla sınırlı. Daha önce de belirttiğimiz gibi Intel Arrow Lake serisinin Ekim 2024'te piyasaya çıkması bekleniyor. Bu nedenle bir sonraki Intel etkinliğinde daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tuvaletimi yapamıyorum karnım şişti sony sava 500 antalya ankara yolu yakağana çözüm audi a3 klima resetleme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8.000-10.000 TL Arası Telefonlar
    Realme C55
    Realme C55
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız