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    Intel Core Ultra 5 135H, AMD’yi geride bırakıyor: İşte performans sonuçları

    Intel’in yaklaşan Meteor Lake serisinde yer alan Core Ultra 5 135H, görünüşe göre dizüstü bilgisayarlarda AMD'nin Ryzen 5 7640HS'sinden daha hızlı bir performans sergileyecek.
    Intel Core Ultra 5 135H, performansta AMD’yi geride bırakıyor Tam Boyutta Gör
    Intel’in mobil odaklı Meteor Lake işlemci ailesi için süreç işliyor. Yeni aile yaklaşırken aynı zamanda sızıntılarda da artış yaşanıyor. Son gelen bilgiler ise ailenin parçası olan Core Ultra 5 135H’nin performans sonuçlarını ortaya koyuyor. Paylaşılan bilgilere bakılacak olursa Meteor Lake serisi, dizüstü bilgisayarlarda AMD'yi geride bırakmayı başaracak.

    Intel Core Ultra 5 135H performansı

    Intel Core Ultra 135H, Geekbench 5 veritabanı aracılığıyla ortaya çıkarılan en yeni Meteor Lake serisi işlemci olma unvanını taşıyor. İşlemci, 4 P-Core, 8 E-Core ve 2 LP E-Core içeren 4+8+2 yapıya veya daha basitçe 14 çekirdekli bir yapılandırmaya sahip olacak. Meteor Lake işlemcileri için daha ayrıntılı bilgiler almak isterseniz aşağıdaki haberimizi ziyaret etmenizi öneririz.

    Core Ultra 135H’e dönecek olursak yonga, toplamda 18 MB L3 önbellek ve 18 iş parçacığı sunacak. Bu sızıntının hangi üretici ya da dizüstü bilgisayardan geldiği belirtilmese de, sistem 16 GB LPDDR5 bellek ile yapılandırılmış gibi görünüyor. Bu, şimdiye kadar ortaya çıkan ikinci Core Ultra 5 serisi çip olurken, diğeri Core Ultra 5 125H olmuştu. Saat hızları açısından, Intel Core Ultra 5 135H, 3,60 GHz'lik bir temel saat ve 4,4 GHz'e kadar boost saat hızlarına ulaşabilecek. Ancak Geekbench testinin detaylarına bakıldığında işlemcinin bu üst frekanslara çıkmadığı, dolayısıyla da sonuçların nihai olmadığı görülüyor.

    Intel Core Ultra 5 135H, performansta AMD’yi geride bırakıyor Tam Boyutta Gör
    Performans açısından, Intel Core Ultra 5 135H, tek çekirdekli testlerde 1144 puan ve çok çekirdekli testlerde 9587 puan almayı başardı. Tek çekirdek puanı AMD Ryzen 5 7640HS ve Intel Core i5-13500H CPU'lardan çok daha düşük ancak çok çekirdek puanı ise Core i5-13500H'ye yaklaşırken çoğunlukla 8500-9500 puan civarında puan alan Ryzen 5 7640HS'nin önünde yer almayı başarıyor. Bir kez daha, bunlar sadece ilk örneklerden elde edilen ön rakamlardır ve gerçek ürünler raflara çıktığında daha iyi performans sergilemelerini bekliyoruz.

    Intel Meteor Lake CPU'ların piyasaya sürülmesine gelince, 1. Nesil Core Ultra işlemcilerinin ilk olarak 14 Aralık’ta piyasaya adım atacağı açıklandı. Ancak genel erişilebilirlik 2024’ün ilk aylarında olacak. Meteor Lake ailesi ilk olarak mobil tarafı yani dizüstü bilgisayarları hedefleyecek. Masaüstü tarafına gelmesi beklenmiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 6 saat önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 3 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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