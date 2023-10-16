Intel Core Ultra 5 135H, AMD’yi geride bırakıyor: İşte performans sonuçları

Intel Core Ultra 5 135H performansı
Intel Core Ultra 135H, Geekbench 5 veritabanı aracılığıyla ortaya çıkarılan en yeni Meteor Lake serisi işlemci olma unvanını taşıyor. İşlemci, 4 P-Core, 8 E-Core ve 2 LP E-Core içeren 4+8+2 yapıya veya daha basitçe 14 çekirdekli bir yapılandırmaya sahip olacak. Meteor Lake işlemcileri için daha ayrıntılı bilgiler almak isterseniz aşağıdaki haberimizi ziyaret etmenizi öneririz.
Core Ultra 135H’e dönecek olursak yonga, toplamda 18 MB L3 önbellek ve 18 iş parçacığı sunacak. Bu sızıntının hangi üretici ya da dizüstü bilgisayardan geldiği belirtilmese de, sistem 16 GB LPDDR5 bellek ile yapılandırılmış gibi görünüyor. Bu, şimdiye kadar ortaya çıkan ikinci Core Ultra 5 serisi çip olurken, diğeri Core Ultra 5 125H olmuştu. Saat hızları açısından, Intel Core Ultra 5 135H, 3,60 GHz'lik bir temel saat ve 4,4 GHz'e kadar boost saat hızlarına ulaşabilecek. Ancak Geekbench testinin detaylarına bakıldığında işlemcinin bu üst frekanslara çıkmadığı, dolayısıyla da sonuçların nihai olmadığı görülüyor.
Intel Meteor Lake CPU'ların piyasaya sürülmesine gelince, 1. Nesil Core Ultra işlemcilerinin ilk olarak 14 Aralık’ta piyasaya adım atacağı açıklandı. Ancak genel erişilebilirlik 2024’ün ilk aylarında olacak. Meteor Lake ailesi ilk olarak mobil tarafı yani dizüstü bilgisayarları hedefleyecek. Masaüstü tarafına gelmesi beklenmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.