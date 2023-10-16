Intel Core Ultra 5 135H, AMD’yi geride bırakıyor: İşte performans sonuçları

Tam Boyutta Gör Intel’in mobil odaklı Meteor Lake işlemci ailesi için süreç işliyor. Yeni aile yaklaşırken aynı zamanda sızıntılarda da artış yaşanıyor. Son gelen bilgiler ise ailenin parçası olan Core Ultra 5 135H’nin performans sonuçlarını ortaya koyuyor. Paylaşılan bilgilere bakılacak olursa Meteor Lake serisi, dizüstü bilgisayarlarda AMD'yi geride bırakmayı başaracak.

Intel Core Ultra 5 135H performansı

Intel Core Ultra 135H, Geekbench 5 veritabanı aracılığıyla ortaya çıkarılan en yeni Meteor Lake serisi işlemci olma unvanını taşıyor. İşlemci, 4 P-Core, 8 E-Core ve 2 LP E-Core içeren 4+8+2 yapıya veya daha basitçe 14 çekirdekli bir yapılandırmaya sahip olacak. Meteor Lake işlemcileri için daha ayrıntılı bilgiler almak isterseniz aşağıdaki haberimizi ziyaret etmenizi öneririz.

Intel Core Ultra Meteor Lake işlemciler tanıtıldı: İşte detaylar 3 hf. önce eklendi

Core Ultra 135H’e dönecek olursak yonga, toplamda 18 MB L3 önbellek ve 18 iş parçacığı sunacak. Bu sızıntının hangi üretici ya da dizüstü bilgisayardan geldiği belirtilmese de, sistem 16 GB LPDDR5 bellek ile yapılandırılmış gibi görünüyor. Bu, şimdiye kadar ortaya çıkan ikinci Core Ultra 5 serisi çip olurken, diğeri Core Ultra 5 125H olmuştu. Saat hızları açısından, Intel Core Ultra 5 135H, 3,60 GHz'lik bir temel saat ve 4,4 GHz'e kadar boost saat hızlarına ulaşabilecek. Ancak Geekbench testinin detaylarına bakıldığında işlemcinin bu üst frekanslara çıkmadığı, dolayısıyla da sonuçların nihai olmadığı görülüyor.

Tam Boyutta Gör Performans açısından, Intel Core Ultra 5 135H, tek çekirdekli testlerde 1144 puan ve çok çekirdekli testlerde 9587 puan almayı başardı. Tek çekirdek puanı AMD Ryzen 5 7640HS ve Intel Core i5-13500H CPU'lardan çok daha düşük ancak çok çekirdek puanı ise Core i5-13500H'ye yaklaşırken çoğunlukla 8500-9500 puan civarında puan alan Ryzen 5 7640HS'nin önünde yer almayı başarıyor. Bir kez daha, bunlar sadece ilk örneklerden elde edilen ön rakamlardır ve gerçek ürünler raflara çıktığında daha iyi performans sergilemelerini bekliyoruz.

Intel Meteor Lake CPU'ların piyasaya sürülmesine gelince, 1. Nesil Core Ultra işlemcilerinin ilk olarak 14 Aralık’ta piyasaya adım atacağı açıklandı. Ancak genel erişilebilirlik 2024’ün ilk aylarında olacak. Meteor Lake ailesi ilk olarak mobil tarafı yani dizüstü bilgisayarları hedefleyecek. Masaüstü tarafına gelmesi beklenmiyor.

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Intel Core Ultra 5 135H, performansta AMD’yi geride bırakıyor