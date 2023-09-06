Intel 1. Nesil Core Ultra işlemcilerinin özellikleri ortaya çıktı: İşte detaylar

Ortaya çıkan bilgilerde Core Ultra 9 185H, Core Ultra 7 165H, Core Ultra 7 155H ve Core Ultra 7 125H işlemcileri yer alıyor. Bu yongaların ilk üçü Core Ultra ana akım ailesi içinde üst seviyeyi hedefliyor olacak.
Intel Core Ultra özellikleri
Teknik özelliklerden yola çıkarak, Intel Core Ultra 9 185H CPU'nun 6+8+2 çekirdek yapılandırmasına sahip amiral gemisi olabileceği görülüyor. Bu, Redwood Cove mimarisine dayanan 6 Performans (P-Core) çekirdeği, Crestmont mimarisinde 8 Verimlilik (E-Core) çekirdeği ve SOC bünyesinde aynı mimariyi kullanan ek iki E-Core içeriyor. Görünüşe göre çip 3.8 GHz temel frekansta çalışacak ve TVB teknolojisi ile 4.5 GHz (nominal) ve 5.1 GHz'e kadar yükselecek. Bu işlemcinin Geekbench skorları da ortaya çıktı. Puanlara bakılırsa Core Ultra 9 185H, performans açısından Core i9-13900H ile daha hızlı olan Ryzen 7 7745HX arasında kalacak.
Intel Core Ultra 5 125H ise biraz daha güçsüz bir model. 3.60 GHz temel saat ve 4.5 GHz aralığında çalışan işlemci 4+8+2 yapılandırmasına sahip. Core Ultra 5 125H, HP Omen Transcend oyuncu bilgisayarın ortaya çıktı Geekbench’te tek çekirdek ve çoklu çekirdekte sırasıyla 2208 puan 11563 puan aldı. Bu puan onu Core i7-13700H ile daha hızlı olan Ryzen 7 7840HS arasına konumlandırıyor.
Elbette bunlar sızıntıdan ibaret ve işlemcilerin çıkış tarihleri yaklaştığında daha fazla bilgi ortaya çıkacaktır. Bu yongalar ayrıca 28-35W minimum ve 45W nominal TDP hedefleri etrafında yapılandırılacak. Aşağıda 1. Nesil Core Ultra "Meteor Lake" ailesinden bekleyebileceğiniz bazı ana özellikler bulunuyor:
- Üçlü-Hibrit CPU mimarisi (P/E/LP-E Çekirdekleri)
- Yepyeni Redwood Cove (P-Core)
- Yepyeni Crestmont (E-Core)
- H/P serisi için 14 çekirdeğe kadar (6+8) ve U serisi CPU'lar için 12 çekirdeğe kadar (4+8) yapılandırma
- CPU için Intel 4 işlem süreci, tGPU için TSMC
- Intel 'Xe-MTL' GPU birimi 128 EU'ya kadar çıkabiliyor
- LPDDR5X-7467 ve DDR5-5200'e kadar destek
- 96 GB'a kadar DDR5 ve 64 GB LPDDR5X desteği
- Yapay zeka için Intel VPU
- Harici GPU için x8 Gen 5 hattı (Yalnızca H serisi)
- Üçlü x4 M.2 Gen 4 SSD desteği
- Dört Thunderbolt 4 bağlantı noktası
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.