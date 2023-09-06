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    Intel 1. Nesil Core Ultra işlemcilerinin özellikleri ortaya çıktı: İşte detaylar

    Intel, önümüzdeki Arrow Lake Refresh işlemci serisinden sonra odağını 1. Nesil Core Ultra işlemcilerine kaydıracak. Bu bağlamda firmanın 1. Nesil Core Ultra işlemcilerinin özellikleri ortaya çıktı.
    Intel 1. Nesil Core Ultra işlemcilerinin özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Yaklaşmaktan olan Arrow Lake Refresh işlemci serisinden sonra Intel, dağını 1. Nesil Core Ultra işlemcilerine çevirecek. Bir süre önce ortaya çıkan 1. Nesil Core Ultra işlemcilerin özellikleri ise bizlere ufukta nelerin bekleyebileceğine dair fikirler veriyor.

    Ortaya çıkan bilgilerde Core Ultra 9 185H, Core Ultra 7 165H, Core Ultra 7 155H ve Core Ultra 7 125H işlemcileri yer alıyor. Bu yongaların ilk üçü Core Ultra ana akım ailesi içinde üst seviyeyi hedefliyor olacak.

    Intel Core Ultra özellikleri

    Teknik özelliklerden yola çıkarak, Intel Core Ultra 9 185H CPU'nun 6+8+2 çekirdek yapılandırmasına sahip amiral gemisi olabileceği görülüyor.  Bu, Redwood Cove mimarisine dayanan 6 Performans (P-Core) çekirdeği, Crestmont mimarisinde 8 Verimlilik (E-Core) çekirdeği ve SOC bünyesinde aynı mimariyi kullanan ek iki E-Core içeriyor. Görünüşe göre çip 3.8 GHz temel frekansta çalışacak ve TVB teknolojisi ile 4.5 GHz (nominal) ve 5.1 GHz'e kadar yükselecek. Bu işlemcinin Geekbench skorları da ortaya çıktı. Puanlara bakılırsa Core Ultra 9 185H, performans açısından Core i9-13900H ile daha hızlı olan Ryzen 7 7745HX arasında kalacak.

    Intel 1. Nesil Core Ultra işlemcilerinin özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    İkinci işlemci modeli olan Intel Core Ultra 7 165H, 5.0 GHz tepe ve 3,8 taban frekansına sahip. Bu işlemci frekansı düşürülmüş Core Ultra 9 185H olarak kabul ediliyor. Zira diğer özellikler ortak. Benzer bir durumu Core Ultra 7 155H’te de görüyoruz. Bu işlemcinin de maksimum 4,8 Ghz saat hızlarına çıkabileceği belirtiliyor.

    Intel Core Ultra 5 125H ise biraz daha güçsüz bir model. 3.60 GHz temel saat ve 4.5 GHz aralığında çalışan işlemci 4+8+2 yapılandırmasına sahip. Core Ultra 5 125H, HP Omen Transcend oyuncu bilgisayarın ortaya çıktı Geekbench’te tek çekirdek ve çoklu çekirdekte sırasıyla 2208 puan 11563 puan aldı. Bu puan onu Core i7-13700H ile daha hızlı olan Ryzen 7 7840HS arasına konumlandırıyor.

    Elbette bunlar sızıntıdan ibaret ve işlemcilerin çıkış tarihleri yaklaştığında daha fazla bilgi ortaya çıkacaktır. Bu yongalar ayrıca 28-35W minimum ve 45W nominal TDP hedefleri etrafında yapılandırılacak. Aşağıda 1. Nesil Core Ultra "Meteor Lake" ailesinden bekleyebileceğiniz bazı ana özellikler bulunuyor:

    • Üçlü-Hibrit CPU mimarisi (P/E/LP-E Çekirdekleri)
    • Yepyeni Redwood Cove (P-Core)
    • Yepyeni Crestmont (E-Core)
    • H/P serisi için 14 çekirdeğe kadar (6+8) ve U serisi CPU'lar için 12 çekirdeğe kadar (4+8) yapılandırma
    • CPU için Intel 4 işlem süreci, tGPU için TSMC
    • Intel 'Xe-MTL' GPU birimi 128 EU'ya kadar çıkabiliyor
    • LPDDR5X-7467 ve DDR5-5200'e kadar destek
    • 96 GB'a kadar DDR5 ve 64 GB LPDDR5X desteği
    • Yapay zeka için Intel VPU
    • Harici GPU için x8 Gen 5 hattı (Yalnızca H serisi)
    • Üçlü x4 M.2 Gen 4 SSD desteği
    • Dört Thunderbolt 4 bağlantı noktası
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 1 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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