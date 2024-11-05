Intel Core Ultra 9 285H çıkmadan test edildi: İşte ilk sonuçlar

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Tam Boyutta Gör Intel’in yeni nesil Arrow Lake işlemcileri, dizüstü bilgisayar serisi içerisinde çeşitlenmeye devam ediyor. Son olarak Intel Core Ultra 9 285H, kıyaslama platformlarında doğrulandı. Peki Arrow Lake-H ve HX ailesiyle birlikte CES 2025'te tanıtılacak işlemci neler sunacak? Gelin detaylara hep birlikte göz atalım.

Intel Core Ultra 9 285H çıkmadan test edildi

Kaçıranlar için Intel H serisi işlemciler, günümüzde orta seviye ve düşük güç tüketimine sahip cihazları hedefliyor. Günümüzde ise Intel 200 işlemcilerin Ultra ve Ultra olmayan sürümlere ayrılacağını belirtelim. Sızıntıya göre Intel Core Ultra 9 285H ise, 6 performans çekirdeği (Lion Cove) ve 10 verimlilik çekirdeği (Skymont) olmak üzere toplamda 16 çekirdekli bir yapı sunacak. 24 MB L3 ve 2MB L2 önbelleğe sahip işlemcinin maksimum saat hızı ise 5,4GHz ve 45W TDP ile sunulacak.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan listelemeye göre Intel Core Ultra 9 285H'nin Dell Pro Max 16 serisinde yer alacağı doğrulandı. Bu da ismine bakılırsa iş istasyonu odaklı bir sistem olacak. Sonuçlara gelirsek, Intel Core Ultra 9 285H, Geekbench'in tek çekirdek testinde 2.665, çoklu çekirdek testinde ise, 15.330 puan alıyor. Bu da halefi olduğu 185H'a kıyasla tek çekirdekte %18.9, çoklu çekirdekte ise, %28 oranında daha yüksek.

Intel'den yeni rekor: Core Ultra 9 285K 7.5 GHz'e hız aşırtıldı! 1 hf. önce eklendi

Tam Boyutta Gör Okları AMD Ryzen AI 9 HX 370'e çevirdiğimizde ise, Intel Core Ultra 9 285H tek çekirdek performansında biraz geride kalıyor ancak daha hızlı çok iş parçacıklı performans sunuyor. Yazımızın başında belirttiğimiz gibi Core Ultra 9 285H'nin Arrow Lake-H ve HX ailesiyle birlikte CES 2025'te tanıtılması bekleniyor. Bu noktada AMD'nin ise CES 2025'te Strix Halo işlemcileri tanıtacağını hatırlatalım.

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