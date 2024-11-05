Intel Core Ultra 9 285H çıkmadan test edildi: İşte ilk sonuçlar

Kaçıranlar için Intel H serisi işlemciler, günümüzde orta seviye ve düşük güç tüketimine sahip cihazları hedefliyor. Günümüzde ise Intel 200 işlemcilerin Ultra ve Ultra olmayan sürümlere ayrılacağını belirtelim. Sızıntıya göre Intel Core Ultra 9 285H ise, 6 performans çekirdeği (Lion Cove) ve 10 verimlilik çekirdeği (Skymont) olmak üzere toplamda 16 çekirdekli bir yapı sunacak. 24 MB L3 ve 2MB L2 önbelleğe sahip işlemcinin maksimum saat hızı ise 5,4GHz ve 45W TDP ile sunulacak.
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über