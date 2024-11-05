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    Anlık Bildirim

    Intel Core Ultra 9 285H çıkmadan test edildi: İşte ilk sonuçlar

    Intel'in yeni piyasaya süreceği "H" serisi dizüstü işlemciler arasından Intel Core Ultra 9 285H, Geekbench'te test edildi. Peki Arrow Lake Ultra H işlemciler neler sunacak? İşte erken sonuçlar...
    Intel Core Ultra 9 285H çıkmadan test edildi: İşte ilk sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Intel’in yeni nesil Arrow Lake işlemcileri, dizüstü bilgisayar serisi içerisinde çeşitlenmeye devam ediyor. Son olarak Intel Core Ultra 9 285H, kıyaslama platformlarında doğrulandı. Peki Arrow Lake-H ve HX ailesiyle birlikte CES 2025'te tanıtılacak işlemci neler sunacak? Gelin detaylara hep birlikte göz atalım. 

    Intel Core Ultra 9 285H çıkmadan test edildi

    Kaçıranlar için Intel H serisi işlemciler, günümüzde orta seviye ve düşük güç tüketimine sahip cihazları hedefliyor. Günümüzde ise Intel 200 işlemcilerin Ultra ve Ultra olmayan sürümlere ayrılacağını belirtelim. Sızıntıya göre Intel Core Ultra 9 285H ise, 6 performans çekirdeği (Lion Cove) ve 10 verimlilik çekirdeği (Skymont) olmak üzere toplamda 16 çekirdekli bir yapı sunacak. 24 MB L3 ve 2MB L2 önbelleğe sahip işlemcinin maksimum saat hızı ise 5,4GHz ve 45W TDP ile sunulacak.

    Intel Core Ultra 9 285H çıkmadan test edildi: İşte ilk sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan listelemeye göre Intel Core Ultra 9 285H'nin Dell Pro Max 16 serisinde yer alacağı doğrulandı. Bu da ismine bakılırsa iş istasyonu odaklı bir sistem olacak. Sonuçlara gelirsek, Intel Core Ultra 9 285H, Geekbench'in tek çekirdek testinde 2.665, çoklu çekirdek testinde ise, 15.330 puan alıyor. Bu da halefi olduğu 185H'a kıyasla tek çekirdekte %18.9, çoklu çekirdekte ise, %28 oranında daha yüksek

     

    Intel Core Ultra 9 285H çıkmadan test edildi: İşte ilk sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Okları AMD Ryzen AI 9 HX 370'e çevirdiğimizde ise, Intel Core Ultra 9 285H tek çekirdek performansında biraz geride kalıyor ancak daha hızlı çok iş parçacıklı performans sunuyor. Yazımızın başında belirttiğimiz gibi Core Ultra 9 285H'nin Arrow Lake-H ve HX ailesiyle birlikte CES 2025'te tanıtılması bekleniyor. Bu noktada AMD'nin ise CES 2025'te Strix Halo işlemcileri tanıtacağını hatırlatalım.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 4 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 6 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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