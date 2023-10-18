Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz saatlerde 14.Nesil Raptor Lake Refresh işlemcilerini duyuran Intel, tüm odağını Meteor Lake mimarisine çevirmiş durumda. Bu bağlamda önümüzdeki Aralık ayında tanıtılması beklenen işlemciler, yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. Bugün Meteor Lake'e ait Core Ultra 9 185H, Geekbench'te test edildi.

Intel Core Ultra 9 serisinden ilk sonuçlar paylaşıldı

Bilmeyenler için Intel Meteor Lake işlemciler, üçlü Hibrit CPU mimarisine ek olarak Forveros 3D Paketleme teknolojisine sahip ilk tüketici CPU'su olacak. Bu bağlamda hesaplama ünitesi, SOC-LP ünitesi ve GPU ünitesi gibi katmanlara ev sahipliği yapacak işlemcilerde, katmanlar arası farklı üretim süreçleri kullanılabilecek. Bunlar arasından en önemlisi ise Meteor Lake'in temel bileşenlerinden biri olan VPU (AI Motoru) olacak.

Meteor Lake işlemcilerin yepyeni bir isim şemasını (Core 3, 5, 7 ve Core Ultra 5, 7, 9) beraberinde getireceği doğrulandı. Ayrıca gelecek yıl dizüstü ve belirli masaüstü bilgisayarlar için satışa çıkacak ve Redwood Cove (P-Çekirdeği) ve Crestmont (E-Çekirdeği) çekirdeklerini temel alacak.

Tam Boyutta Gör Geekbench'ten alınan ekran görüntüsü ise, Intel Core Ultra 9 185H modelinin performasına ışık tutuyor. Bu noktada 64GB RAM ile test edilen işlemci, 16 çekirdek, 22 iş parçacığı ve 5GHz saat hızına sahip. Sonuçlara gelirsek, Raptor Lake CPU, Geekbench 5.4.6'da 1.849 tek çekirdek ve 9.832 çoklu çekirdek puanı elde etti.

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Geekbench sürümünden kaynaklı karşılaştırma yapmak zor olsa da, bu skorların 11.nesil i9 işlemcilere yakın olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Raptor Lake ve Zen 4 gibi mimarilerden belirgin şekilde geride kalıyor. Dolayısıyla erken bir test örneğine bakıyor olabiliriz.

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Intel Core Ultra 9 serisinden ilk sonuçlar paylaşıldı