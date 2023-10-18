Intel Core Ultra 9 serisinden ilk sonuçlar paylaşıldı
Bilmeyenler için Intel Meteor Lake işlemciler, üçlü Hibrit CPU mimarisine ek olarak Forveros 3D Paketleme teknolojisine sahip ilk tüketici CPU'su olacak. Bu bağlamda hesaplama ünitesi, SOC-LP ünitesi ve GPU ünitesi gibi katmanlara ev sahipliği yapacak işlemcilerde, katmanlar arası farklı üretim süreçleri kullanılabilecek. Bunlar arasından en önemlisi ise Meteor Lake'in temel bileşenlerinden biri olan VPU (AI Motoru) olacak.
Meteor Lake işlemcilerin yepyeni bir isim şemasını (Core 3, 5, 7 ve Core Ultra 5, 7, 9) beraberinde getireceği doğrulandı. Ayrıca gelecek yıl dizüstü ve belirli masaüstü bilgisayarlar için satışa çıkacak ve Redwood Cove (P-Çekirdeği) ve Crestmont (E-Çekirdeği) çekirdeklerini temel alacak.
Geekbench sürümünden kaynaklı karşılaştırma yapmak zor olsa da, bu skorların 11.nesil i9 işlemcilere yakın olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Raptor Lake ve Zen 4 gibi mimarilerden belirgin şekilde geride kalıyor. Dolayısıyla erken bir test örneğine bakıyor olabiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.