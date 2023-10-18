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    Anlık Bildirim

    Intel Core Ultra 9 serisinden ilk sonuçlar paylaşıldı

    Merakla beklenen Intel Meteor Lake işlemciler için geri sayım resmen başladı. Bugün Meteor Lake'in Core Ultra 9 serisinden ilk sonuçlar internete sızdı. İşte detaylar...
    Intel Core Ultra 9 serisinden ilk sonuçlar paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz saatlerde 14.Nesil Raptor Lake Refresh işlemcilerini duyuran Intel, tüm odağını Meteor Lake mimarisine çevirmiş durumda. Bu bağlamda önümüzdeki Aralık ayında tanıtılması beklenen işlemciler, yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. Bugün Meteor Lake'e ait Core Ultra 9 185H, Geekbench'te test edildi.

    Intel Core Ultra 9 serisinden ilk sonuçlar paylaşıldı

    Bilmeyenler için Intel Meteor Lake işlemciler, üçlü Hibrit CPU mimarisine ek olarak Forveros 3D Paketleme teknolojisine sahip ilk tüketici CPU'su olacak. Bu bağlamda hesaplama ünitesi, SOC-LP ünitesi ve GPU ünitesi gibi katmanlara ev sahipliği yapacak işlemcilerde, katmanlar arası farklı üretim süreçleri kullanılabilecek. Bunlar arasından en önemlisi ise Meteor Lake'in temel bileşenlerinden biri olan VPU (AI Motoru) olacak.

    Meteor Lake işlemcilerin yepyeni bir isim şemasını (Core 3, 5, 7 ve Core Ultra 5, 7, 9) beraberinde getireceği doğrulandı. Ayrıca gelecek yıl dizüstü ve belirli masaüstü bilgisayarlar için satışa çıkacak ve Redwood Cove (P-Çekirdeği) ve Crestmont (E-Çekirdeği) çekirdeklerini temel alacak.

    Intel Core Ultra 9 serisinden ilk sonuçlar paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Geekbench'ten alınan ekran görüntüsü ise, Intel Core Ultra 9 185H modelinin performasına ışık tutuyor. Bu noktada 64GB RAM ile test edilen işlemci, 16 çekirdek, 22 iş parçacığı ve 5GHz saat hızına sahip. Sonuçlara gelirsek, Raptor Lake CPU, Geekbench 5.4.6'da 1.849 tek çekirdek ve 9.832 çoklu çekirdek puanı elde etti.

    Geekbench sürümünden kaynaklı karşılaştırma yapmak zor olsa da, bu skorların 11.nesil i9 işlemcilere yakın olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Raptor Lake ve Zen 4 gibi mimarilerden belirgin şekilde geride kalıyor. Dolayısıyla erken bir test örneğine bakıyor olabiliriz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 2 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 5 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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