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    Intel duyurdu: Eski marka ismine resmen veda ediliyor

    Intel, uzun bir süredir karşımıza çıkan Core ''i'' marka şemasına veda ediyor. Raptor Lake Refresh işlemciler eski marka şemasını kullanan son işlemci ailesi olacak.
    Intel duyurdu: Eski marka ismine resmen veda ediliyor Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Intel'in 2008 yılında piyasaya sürülen ''Core i'' marka şemasında değişikliğe gideceği söyleniyordu. Öyle ki yeni ürün adlarını içeren bir dizi sızıntıyı sizlerle paylaşmıştık. Bugün ise Raptor Lake Refresh işlemcilerin tanıtımı ardından perde aralandı. Intel, eski marka ismine veda edeceğini resmen doğruladı.

    Core i serisine veda ediliyor

    Bilmeyenler için ''Core i'' adlandırma şemasının ortadan kalkacağına yönelik söylentiler, ilk olarak geçtiğimiz Mayıs ayında ortaya çıktı. Sonrasında Intel, ''yol haritasında önemli bir değişiklik'' planladığını dile getirse de, detaylara değinmedi. Ancak yakın tarihli bir raporda, Meteor Lake işlemcilerin ana akım ve premium olmak üzere iki farklı sürümde vitrine çıkacağını öğrendik.

    Öyle ki ana akım işlemcilerin Core 3, Core 5 ve Core 7 olarak ayrılacağı, premium segmentte ise Core Ultra 5, Core Ultra 7 ve Ultra 9 adları kullanılacağı belirtilmişti. Bugün ise sessizliğini bozan Intel, ürün adı değişikliğini resmen doğruladı. İşte Intel'in resmi web sitesi üzerinden yapılan açıklama;

    Intel'in istemci teknolojisi yol haritası Meteor Lake ile başlayan yeni bir döneme giriyor ve yeni Intel Core/Core Ultra markası kullanıcılar için seçim sürecini basitleştirirken bunu vurgulamaya yardımcı oluyor. Bilgisayar kullanıcıları günlük işlem ihtiyaçları için doğru işlemciyi kolayca belirleyebilecekler; Core Ultra işlemciler Intel'in meraklılar için en yeni mimarisini ve özelliklerini temsil ederken, Core işlemciler daha çok ana akım kitlemiz için tasarlandı.

    Ayrıca yonga devi, Raptor Lake Refresh işlemcilerin eski marka şemasını kullanan son işlemci ailesi olacağını doğruladı. Yeni marka şeması ise, ilk olarak Intel Meteor Lake ile başlayacak. Dolayısıyla i9-14900K, i7-14700K ve i5-14600K modelleri bir dönemin kapanışına işaret ediyor diyebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 1 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 4 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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