Intel Core Ultra işlemcili dizüstü bilgisayarlar oldukça pahalı olacak

Tam Boyutta Gör Intel dün Meteor Lake kod adlı 1. Nesil Core Ultra ailesini resmen tanıttı. Core Ultra serisi, başta "Intel 4" olmak üzere bir dizi yeni işlem teknolojisi kullanılarak firmanın ilk chiplet tasarımına sahip işlemcileri olacak. Bununla birlikte Intel, işlemci modelleri hakkında detay veya fiyat bilgisi vermedi ancak endüstriye göre ilk Meteor Lake CPU destekli dizüstü bilgisayarları yüksek fiyatlarla piyasaya girecek.

1. Nesil Core Ultra dizüstüler pahalı olacak

Meteor Lake Core Ultra yepyeni Alchemist Xe-LPG GPU tasarımına sahip Redwood Cove P-Cores ve Crestmont E-Cores içeren hibrit bir çekirdek tasarımı kullanıyor ve ayrıca yapay zekaya özgü görevleri yerine getirmekten sorumlu olacak bir NPU (Nöral İşlem Birimi) içeriyor. Dünkü duyuru sırasında Intel CEO'su Pat Gelsinger, yeni nesil CPU'ların yalnızca yapay zeka yönüne değinse de yeni seri hakkındaki ayrıntılı bilgilere hemen alttaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Intel Core Ultra Meteor Lake işlemciler tanıtıldı: İşte detaylar 6 sa. önce eklendi

Öte yandan sunum, Intel'in Meteor Lake dizüstü bilgisayarlar için ana satış noktasının yapay zeka etrafında şekilleneceğini açıkça gösterdi. Etkinlik sırasında gösterilen tek Meteor Lake dizüstü bilgisayar bir Intel referans tasarımı ve bir ACER tasarımıydı. ACER, UDN'nin raporunda da belirtildiği gibi Meteor Lake CPU'ları piyasaya süren ilk OEM'lerden biri olma yolunda ilerliyor. Asıl lansman 14 Aralık'ta gerçekleşecek olsa da ilk ürünlerin piyasaya girmesi 2024’ün başlarına sarkabilir. Piyasa tahminlerine göre, büyük marka üreticilerinin AI dizüstü bilgisayarları 2024 yılında piyasaya sürülecek.

Belirtilenlere göre Core Ultra işlemcili dizüstü bilgisayarlar 1.500 dolar gibi hayli yüksek fiyatlara sahip olacak. 1.000 dolar altında ise muhtemelen Raptor Lake Refresh birimlerini göreceğiz. Intel Meteor Lake CPU'ları bazı son teknolojilere dayanıyor olsa da fiyat konusunda rakibinin çok üstünde yer alması istenilen başarıyı sağlamayabilir. Zira Ryzen AI teknolojisine sahip AMD Ryzen 7000 dizüstü bilgisayarlar halihazırda 1.000 dolar altında bulunabiliyor.

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Intel Core Ultra işlemcili dizüstü bilgisayarlar pahalı olacak