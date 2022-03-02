Intel Core W serisi mi geliyor?

Bir dönem performans odaklı bilgisayar sistemleri için Xeon ailesinden derlediği özelliklerle Core X serisini başlatan Intel bir süre sonra bundan vazgeçmişti. Şimdi ise iş istasyonlarına yönelik olarak Core W şeklinde yeni bir projeden bahsediliyor.
Intel Core W iddiaları
Ortaya çıkan görseller Intel’in iş istasyonları için Xeon W 1400 serisi yerine on ikinci nesil Core serisine yönelik bir hazırlık içerisinde olduğunu gösteriyor. Kaynaklar Intel Core W şeklinde daha doğrusu Core i9-12900W gibi bir isimlendirme bekliyor.
Tahminlere göre Intel Core W serisi 2 kanal bellek platformunu kullanacakken W680 çipseti ile gelecek. W680 çipsetinin Z690’dan x8/x8 çoklu GPU desteği olmaması ile ayrıldığı belirtiliyor. Bellek hız aşırtmanın yanında işlemci hız aşırtma da ihtimaller arasında.
Intel’in Ryzen Threadripper serisine karşı yeni hamlesi olduğu düşünülen Core W serisinin sektörde nasıl karşılanacağı merak konusu. Yeni dönemde rekabet açısından Core W serisini daha büyük ön bellek kapasitesi ile donatılması şaşırtıcı olmayacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..