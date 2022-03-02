Intel Core W serisi mi geliyor?

Bir dönem performans odaklı bilgisayar sistemleri için Xeon ailesinden derlediği özelliklerle Core X serisini başlatan Intel bir süre sonra bundan vazgeçmişti. Şimdi ise iş istasyonlarına yönelik olarak Core W şeklinde yeni bir projeden bahsediliyor.

Intel Core W iddiaları

Ortaya çıkan görseller Intel’in iş istasyonları için Xeon W 1400 serisi yerine on ikinci nesil Core serisine yönelik bir hazırlık içerisinde olduğunu gösteriyor. Kaynaklar Intel Core W şeklinde daha doğrusu Core i9-12900W gibi bir isimlendirme bekliyor.

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Tahminlere göre Intel Core W serisi 2 kanal bellek platformunu kullanacakken W680 çipseti ile gelecek. W680 çipsetinin Z690’dan x8/x8 çoklu GPU desteği olmaması ile ayrıldığı belirtiliyor. Bellek hız aşırtmanın yanında işlemci hız aşırtma da ihtimaller arasında.

Intel’in Ryzen Threadripper serisine karşı yeni hamlesi olduğu düşünülen Core W serisinin sektörde nasıl karşılanacağı merak konusu. Yeni dönemde rekabet açısından Core W serisini daha büyük ön bellek kapasitesi ile donatılması şaşırtıcı olmayacaktır.

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Intel Core W iddiaları ortaya çıktı