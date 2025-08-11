Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel Nova Lake-HX, H ve U serisi işlemciler sızdı: İşte detaylar

    Intel'in 2026’da piyasaya süreceği Nova Lake mobil işlemciler sızdırıldı. HX, H ve U serilerinden oluşan yeni aile, 28 çekirdeğe ve 12 Xe3 GPU çekirdeğine kadar yapılandırmalar sunuyor.

    Intel Nova Lake-HX, H ve U serisi işlemciler sızdı: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Intel'in masaüstü Nova Lake-S işlemcilerinden sonra mobil taraftaki ilk detaylar da netleşmeye başladı. Core Ultra 400 ailesine dahil olacak Nova Lake mobil işlemciler, yeni nesil Coyote Cove P-Core ve Arctic Wolf E-Core mimarilerini temel alıyor. Sızdırılan tabloda ise HX, H ve U serileri olmak üzere beş farklı yapılandırma ortaya çıktı.

    Intel Nova Lake-HX, H ve U işlemciler sızdı

    Sızdırılan tabloya göre en üstte konumlanan Nova Lake-HX modeli, 8 adet yüksek performanslı P-Core, 16 adet verimlilik odaklı E-Core ve 4 adet düşük güçlü LP-E çekirdeği barındırıyor. Toplamda 28 çekirdeğe ulaşan bu yapı, 4 adet Xe3 "Celestial" GPU çekirdeği ile destekleniyor. HX serisinin, mevcut Arrow Lake 285HX'e kıyasla benzer çekirdek sayısını koruduğu ancak LP-E çekirdek sayısındaki farkla ayrıştığını söyleyelim.

    Nova Lake-H serisi ise 4 P-Core, 8 E-Core ve 4 LP-E çekirdekten oluşan 16 çekirdekli yapıya sahip. Bu seride iki farklı GPU konfigürasyonu bulunuyor. Üst varyantta 12 Xe3 GPU çekirdeği yer alırken, diğer seçenekte 4 Xe3 GPU çekirdeği tercih edilmiş.

    Giriş seviyesinde konumlanan Nova Lake-U ailesi ise E-Core barındırmıyor. Üst U varyantında 4 P-Core ve 4 LP-E çekirdek ile toplamda 8 çekirdek sunuluyor ve GPU tarafında 4 Xe3 çekirdek bulunuyor. En alt seviyedeki yapılandırma ise 2 P-Core ve 4 LP-E çekirdek ile toplam 6 çekirdekli yapıdan oluşuyor, GPU tarafında ise 2 Xe3 çekirdek yer alıyor.

    CPU P-Core (Coyote Cove) E-Core (Arctic Wolf) LP-E Core (Arctic Wolf) Xe3 GPU Core (Celestial) TDP
    Nova Lake-HX 8 16 4 4 ~55W
    Nova Lake-H 4 8 4 12 ~28W
    Nova Lake-H 4 8 4 4 ~28W
    Nova Lake-U 4 0 4 4 ~28W
    Nova Lake-U 2 0 4 2 ~15W

    TDP değerleri ise seriye göre değişiklik gösteriyor. HX modellerinde yaklaşık 55W, H serisinde 28W ve U serisinde ise 15W seviyeleri belirlenmiş. Nova Lake mobil işlemcilerin, masaüstü Nova Lake-S serisi ile benzer şekilde 2026'nın ikinci yarısında tanıtılması bekleniyor. Ancak Intel'in tanıtım öncesinde çekirdek yapılandırmalarında değişiklik yapabileceğini söyleyelim.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Battlefield 6 yüzbinleri kuyruğa soktu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 15 saat önce

    Hala bir BF4 degil su anda. Zamanla duzeltir-gelistirirler diye umuyorum.

    B
    Berringer 1 gün önce

    Ben şahsen çok beğenmedim hantal bir oyun yapısı var oldum olası bf serisinin Cod da o akıcılık ve hız kesinlikle yok beni bayıyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    216 nerenin kodu opel astra j tesla ekran yorumları lc waikiki online sınav soruları benzinli araç egzoz kokusu tedi ne kadar maaş veriyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A26 5G
    Samsung Galaxy A26 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum