Intel Nova Lake-HX, H ve U serisi işlemciler sızdı: İşte detaylar

Tam Boyutta Gör Intel'in masaüstü Nova Lake-S işlemcilerinden sonra mobil taraftaki ilk detaylar da netleşmeye başladı. Core Ultra 400 ailesine dahil olacak Nova Lake mobil işlemciler, yeni nesil Coyote Cove P-Core ve Arctic Wolf E-Core mimarilerini temel alıyor. Sızdırılan tabloda ise HX, H ve U serileri olmak üzere beş farklı yapılandırma ortaya çıktı.

Intel Nova Lake-HX, H ve U işlemciler sızdı

Sızdırılan tabloya göre en üstte konumlanan Nova Lake-HX modeli, 8 adet yüksek performanslı P-Core, 16 adet verimlilik odaklı E-Core ve 4 adet düşük güçlü LP-E çekirdeği barındırıyor. Toplamda 28 çekirdeğe ulaşan bu yapı, 4 adet Xe3 "Celestial" GPU çekirdeği ile destekleniyor. HX serisinin, mevcut Arrow Lake 285HX'e kıyasla benzer çekirdek sayısını koruduğu ancak LP-E çekirdek sayısındaki farkla ayrıştığını söyleyelim.

Nova Lake-H serisi ise 4 P-Core, 8 E-Core ve 4 LP-E çekirdekten oluşan 16 çekirdekli yapıya sahip. Bu seride iki farklı GPU konfigürasyonu bulunuyor. Üst varyantta 12 Xe3 GPU çekirdeği yer alırken, diğer seçenekte 4 Xe3 GPU çekirdeği tercih edilmiş.

Giriş seviyesinde konumlanan Nova Lake-U ailesi ise E-Core barındırmıyor. Üst U varyantında 4 P-Core ve 4 LP-E çekirdek ile toplamda 8 çekirdek sunuluyor ve GPU tarafında 4 Xe3 çekirdek bulunuyor. En alt seviyedeki yapılandırma ise 2 P-Core ve 4 LP-E çekirdek ile toplam 6 çekirdekli yapıdan oluşuyor, GPU tarafında ise 2 Xe3 çekirdek yer alıyor.

CPU P-Core (Coyote Cove) E-Core (Arctic Wolf) LP-E Core (Arctic Wolf) Xe3 GPU Core (Celestial) TDP Nova Lake-HX 8 16 4 4 ~55W Nova Lake-H 4 8 4 12 ~28W Nova Lake-H 4 8 4 4 ~28W Nova Lake-U 4 0 4 4 ~28W Nova Lake-U 2 0 4 2 ~15W

TDP değerleri ise seriye göre değişiklik gösteriyor. HX modellerinde yaklaşık 55W, H serisinde 28W ve U serisinde ise 15W seviyeleri belirlenmiş. Nova Lake mobil işlemcilerin, masaüstü Nova Lake-S serisi ile benzer şekilde 2026'nın ikinci yarısında tanıtılması bekleniyor. Ancak Intel'in tanıtım öncesinde çekirdek yapılandırmalarında değişiklik yapabileceğini söyleyelim.

