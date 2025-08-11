Intel Nova Lake-HX, H ve U serisi işlemciler sızdı: İşte detaylar

Intel Nova Lake-HX, H ve U işlemciler sızdı
Sızdırılan tabloya göre en üstte konumlanan Nova Lake-HX modeli, 8 adet yüksek performanslı P-Core, 16 adet verimlilik odaklı E-Core ve 4 adet düşük güçlü LP-E çekirdeği barındırıyor. Toplamda 28 çekirdeğe ulaşan bu yapı, 4 adet Xe3 "Celestial" GPU çekirdeği ile destekleniyor. HX serisinin, mevcut Arrow Lake 285HX'e kıyasla benzer çekirdek sayısını koruduğu ancak LP-E çekirdek sayısındaki farkla ayrıştığını söyleyelim.
Nova Lake-H serisi ise 4 P-Core, 8 E-Core ve 4 LP-E çekirdekten oluşan 16 çekirdekli yapıya sahip. Bu seride iki farklı GPU konfigürasyonu bulunuyor. Üst varyantta 12 Xe3 GPU çekirdeği yer alırken, diğer seçenekte 4 Xe3 GPU çekirdeği tercih edilmiş.
Giriş seviyesinde konumlanan Nova Lake-U ailesi ise E-Core barındırmıyor. Üst U varyantında 4 P-Core ve 4 LP-E çekirdek ile toplamda 8 çekirdek sunuluyor ve GPU tarafında 4 Xe3 çekirdek bulunuyor. En alt seviyedeki yapılandırma ise 2 P-Core ve 4 LP-E çekirdek ile toplam 6 çekirdekli yapıdan oluşuyor, GPU tarafında ise 2 Xe3 çekirdek yer alıyor.
|CPU
|P-Core (Coyote Cove)
|E-Core (Arctic Wolf)
|LP-E Core (Arctic Wolf)
|Xe3 GPU Core (Celestial)
|TDP
|Nova Lake-HX
|8
|16
|4
|4
|~55W
|Nova Lake-H
|4
|8
|4
|12
|~28W
|Nova Lake-H
|4
|8
|4
|4
|~28W
|Nova Lake-U
|4
|0
|4
|4
|~28W
|Nova Lake-U
|2
|0
|4
|2
|~15W
TDP değerleri ise seriye göre değişiklik gösteriyor. HX modellerinde yaklaşık 55W, H serisinde 28W ve U serisinde ise 15W seviyeleri belirlenmiş. Nova Lake mobil işlemcilerin, masaüstü Nova Lake-S serisi ile benzer şekilde 2026'nın ikinci yarısında tanıtılması bekleniyor. Ancak Intel'in tanıtım öncesinde çekirdek yapılandırmalarında değişiklik yapabileceğini söyleyelim.
