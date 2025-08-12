Apple ve Nvidia’nın gözü Intel’in 14A sürecinde

Intel 14A’ya ilgi sürüyor
Tan, geçtiğimi haftalarda Intel’in “önce üret, sonra sat” yaklaşımından uzaklaştığını ve uygun müşteriler bulunmazsa 14A’yı erteleme ya da iptal etme ihtimalinin olduğunu söylemişti. Şimdi ise Apple ve Nvidia’nın Intel’in 14A süreci için tasarım kitlerine (PDK) erişim sağladığı ve deneme üretimi yapmayı değerlendirdiği belirtiliyor.
Apple’ın, M serisi işlemcilerinde tedarik riskini azaltmak amacıyla ikili fabrika stratejisinin bir parçası olarak sınırlı sayıda 14A üretim testi yapabileceği söyleniyor. Nvidia ise giriş seviyesi grafik işlemci ürünlerinde bu yeni süreci kullanma olasılığını araştırıyor. Bu tür pilot üretimler, Intel’in yatırımlarını sürdürebilmesi için önemli bir müşteri onayı anlamına geliyor.
Kağıt üzerinde 14A oldukça güçlü görünüyor. Intel, 14A'yı, halihazırda geliştirilmekte olunan 18A sürecinin üzerine ikinci nesil RibbonFET transistör yapıları ve PowerDirect mimarisini ekleyerek geliştirdi. Ancak bu teknolojilerin yüksek verim ve uygun maliyetle seri üretime dönüşmesi zor bir süreç.
