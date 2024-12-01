Apple vizyonu: Intel çöktü, TSMC hayat buldu

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Tam Boyutta Gör Bugün yonga dökümü sektöründe TSMC açık ara önde ve 800 milyar dolara yaklaşan piyasa değeri ile döküm sektörünün en değerli firması ve yonga sektörünün de Nvidia’nın arkasından ikinci değerli firması durumunda.

Apple ve TSMC iş birliği

Elbette TSMC bugünlere tırnaklarıyla kazıyarak geldi ancak yıllar önce kritik bir adım ile belki de bugünlerin yolunu açtı. TSMC kurucusu Dr. Morris Chang’ın da biyografisinde yer verdiği konu Apple patronu Tim Cook ile olan görüşmesiydi.

Apple uzun bir süre iPhone, iPad ve iPod cihazlarında Samsung tarafından tasarlanan yongalara yer vermişti. Apple A7 yonga seti ile birlikte kendi tasarımlarına geçiş yapmış ve artık yonga setleri için de bir dökümcü bulmak zorunluluğu ortaya çıkmıştı.

Apple'ın A7 işlemcisi Samsung tarafından üretiliyor 11 yıl önce eklendi

Elbette Apple 2013 yılında Apple A7 yonga setine geçiş yaparken çok öncesinde dökümcüler ile görüşmelere başlamıştı. Intel ve Samsung o dönem rekabet içerisinde iken döküm sektöründe liderliğe yükselen TSMC de şansını denemek istiyordu.

Ne var ki Apple A7 tamamen Samsung tarafından üretilmiş, Apple A8 ise Samsung ve TSMC ortaklığına verilmişti. Sonrasında ise Apple artık tüm üretimi TSMC bantlarına yığdı ve TSMC gelirlerinin yüzde 25-30 payı Apple’dan gelmeye başladı. TSMC diğer sektörlerde de önemli müşterileri cephesine topladı ve bugün kritik bir öneme sahip oldu.

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Morris Chang, henüz Apple döküm ortağı için araştırma yaparken Tim Cook ile bir görüşme yaptığını anlatıyor. 2011-2012 yılları arasında yaşanan olaylarda Morris Chang ilk olarak Apple operasyon şefi Jeff Williams ile Tayvan’da bir görüşme yapıyor. Görüşmede Chang’ın eşinin kuzeni olan Foxconn kurucusu Terry Gou büyük rol oynuyor.

Ne var ki Williams, Intel ile döküm anlaşması yapmak üzere olduklarını söyleyince Chang, soluğu ABD’de alıyor. Bu kez Apple’ın çiçeği burnunda patronu Tim Cook ile görüşme masasına oturuyor. Apple merkezinde gerçekleşen görüşmede Tim Cook bir kesinlik olmadığını ve Intel’in döküm verimliliğini beğenmediklerini dile getiriyor.

Bu görüşmelerin ardından ise 2014 yılında TSMC, Apple’dan ilk ihalesini almayı başarıyor. Bu gelişme TSMC’nin ticari hayatında bir dönüm noktası oluyor. Apple’ın döküm ortağı olarak bir müddet düşünce aşamasında olduğu Intel’in 2013 yılındaki piyasa değeri 128 milyar dolar iken TSMC 91 milyar dolar civarında. Bugün ise TSMC 790 milyar dolar değere sahipken Intel de 103 milyar dolara geriledi.

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TSMC yükselişinde Apple etkisi