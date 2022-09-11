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    Intel'den çip üretimine 100 milyar dolarlık yatırım

    Intel, ABD'nin Ohio eyaletinde kurulacak yeni çip üretim tesisinin inşasına başladı. Toplam sekiz fabrikadan oluşacak yeni tesis için 100 milyar dolardan fazla yatırım yapılacak. 
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    Intel'den çip üretimine 100 milyar dolarlık yatırım
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    Yarı iletken sektörünün dev isimlerinden Intel, ABD'nin Ohio eyaletinde büyük bir üretim tesisi kurmayı planlıyor. Bilindiği üzere ABD, yarı iletken üretimine teşvik sağlayacak CHIPS yasasını yakın zamanda yürürlüğe getirdi. Yeni yasanın söz konusu projeye finansman sağlaması beklenirken, ABD Başkanı Joe Biden ve Intel CEO’su Pat Gelsinger’ın katılımıyla tesislerinin temel atma töreni geçtiğimiz günlerde tamamlandı. 

    TSMC ve Samsung'a olan bağımlılığı azaltacak

    Bildirilenlere göre 1.000 dönümlük bir site içerisinde inşa edilecek yeni tesis, Silicon Heartland (Silikon’un Kalbi) ismini taşıyacak ve toplamda sekiz fabrikaya sahip olacak. Intel, yeni yasanın geçişi ile birlikte projenin 100 milyar doları aşan bir yatırımla sonuçlanabileceğini belirtiyor. Böylece yeni üretim tesisleri ABD pazarı için yarı iletken kullanılabilirliğini arttırırken, TSMC ve Samsung gibi üreticilere olan bağımlılığı da azaltacak. Zira günümüzde küresel çip üretiminin yüzde 80'i asya bölgesinde gerçekleştiriliyor.

    Intel'in ilk planlarına göre 20 milyar dolarlık yeni fabrikasyon kampüsü, otomotiv teknolojisi, bilgisayarlar ve mobil cihazlar için yarı iletkenler ve diğer bileşenler üretecek. İnşaatın ilk aşamasını 2025 yılına kadar tamamlamayı ve üretime geçmeyi planlayan teknoloji devi, 3.000'den fazla kişiye istihdam sağlayacak. 

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 3 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 4 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 4 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 6 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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