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Yarı iletken sektörünün dev isimlerinden Intel, ABD'nin Ohio eyaletinde büyük bir üretim tesisi kurmayı planlıyor. Bilindiği üzere ABD, yarı iletken üretimine teşvik sağlayacak CHIPS yasasını yakın zamanda yürürlüğe getirdi. Yeni yasanın söz konusu projeye finansman sağlaması beklenirken, ABD Başkanı Joe Biden ve Intel CEO’su Pat Gelsinger’ın katılımıyla tesislerinin temel atma töreni geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

TSMC ve Samsung'a olan bağımlılığı azaltacak

Bildirilenlere göre 1.000 dönümlük bir site içerisinde inşa edilecek yeni tesis, Silicon Heartland (Silikon’un Kalbi) ismini taşıyacak ve toplamda sekiz fabrikaya sahip olacak. Intel, yeni yasanın geçişi ile birlikte projenin 100 milyar doları aşan bir yatırımla sonuçlanabileceğini belirtiyor. Böylece yeni üretim tesisleri ABD pazarı için yarı iletken kullanılabilirliğini arttırırken, TSMC ve Samsung gibi üreticilere olan bağımlılığı da azaltacak. Zira günümüzde küresel çip üretiminin yüzde 80'i asya bölgesinde gerçekleştiriliyor.

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Intel'in ilk planlarına göre 20 milyar dolarlık yeni fabrikasyon kampüsü, otomotiv teknolojisi, bilgisayarlar ve mobil cihazlar için yarı iletkenler ve diğer bileşenler üretecek. İnşaatın ilk aşamasını 2025 yılına kadar tamamlamayı ve üretime geçmeyi planlayan teknoloji devi, 3.000'den fazla kişiye istihdam sağlayacak.

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Intel'den çip üretimine 100 milyar dolarlık yatırım