Intel, yeni Arc ekran kartlarının tüm özelliklerini açıkladı

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Intel’in yeni Arc A serisi masaüstü ekran kartlarının çıkış tarihi halen daha bilinmiyor fakat firma yaklaşmakta olan kartlarının tüm özelliklerini gözleri önüne seriyor. Oyun ve profesyoneller için tasarlanan kartlar dört modelden oluşuyor: Arc A380, Arc A580, Arc A750 ve Arc A770.

Intel Arc A serisi teknik özellikleri detaylandı

Giriş seviyesi modeli olarak karşımıza çıkan Arc A380 ekran kartı, 6 GB GDDR6 bellekle birlikte geliyor ve kendisini 2000MHz saat frekans hızı seviyesinde çalıştırıyor. ACM-G11 GPU’sunda 8 Xe çekirdeği barındıran kart kağıt üstünde GTX 1660 Super’e çok benziyor.

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Orta seviyede ise Arc A580 modelini görüyoruz. 24 adet Xe çekirdeği, 8 GB GDDR6 belleği ve 1700MHz bellek saat hızları sunan kart, ACM G10 GPU’sunun kırpılmış versiyonunu kullanıyor. Yine bu modelin de kağıt üstünde RTX 3070’e yakın olduğu belirtiliyor.

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Intel ayrıca Arc A750 ve Arc A770 olmak üzere orta-üst ve üst seviye kartlarını da sunuyor. Arc A750’de 8 GB GDDR6 bellek, 28 adet Xe çekirdeği ve 2050MHz saat hızları yer alıyor. Bu kartın da Radeon RX 6600XT’ye kağıt üzerinde yakın olduğu aktarılıyor. Serinin tepe modelinde bulunan Arc A770’te ise ACM 10 GPU’sunun tam hali kullanılıyor. Dolayısıyla 32 Xe çekirdeği, 8/16 GB GDDR6 bellekler bu kartta yer alıyor. Yine kağıt üzerinde Radeon RX 6900XT ile yakın olduğu belirtiliyor.

Her ne kadar kağıt üzerindeki özellikler rakipleriyle aralarındaki benzerliği gösterse de esasında gerçek dünya koşullarında bunlar pek bir anlam ifade etmiyor. Zaten halihazırda Intel tarafından Arc A750 testlerinde kıyaslama olarak RTX 3060 kartı kullanılıyor. Intel tarafından yapılan bu testlerde A750 az farkla önde görünse de daha tarafsız test senaryoları ve fiyat bilgileri sağlıklı bir karşılaştırma için önemli.

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Intel, yeni Arc ekran kartlarının tüm özelliklerini açıkladı