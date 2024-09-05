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    Intel’den şaşırtan hamle: Intel 20A iptal, 18A’ya geçiliyor! İşte detaylar

    Intel, beklenmedik bir açıklama yaparak yaklaşmakta olan Arrow Lake işlemcilerinde kendi Intel 20A sürecini kullanmaktan vazgeçtiğini duyurdu. Öte yandan Intel 18A ise ana odak haline geliyor.
    Intel’den şaşırtan hamle: Intel 20A iptal, 18A’ya geçiliyor Tam Boyutta Gör
    Intel için karmaşıklık giderek daha büyük karmaşıklık yaratırken azalması gerek soru işaretlerinin sayısı ise giderek artıyor. Intel, kısa bir süre önce yaptığı beklenmedik bir duyuru ile Intel 20A olarak adlandırılan 2nm işlem sürecinin iptal edildiğini ve doğrudan Intel 18A, yani 1.8nm işlem sürecine geçiş yapılacağını açıkladı. Ancak durum bu kadar basit değil.

    Intel 20A (2nm) planları iptal, Arrow Lake’i dış kaynaklar üretecek

    Intel, yaptığı duyuru ile yaklaşmakta olan Arrow Lake işlemcilerinde kendi 20A işlem sürecini kullanmaktan vazgeçtiğini duyurdu. Şirket, Arrow Lake’in tüm yonga bileşenlerini üretmek için büyük olasılıkla TSMC gibi dış kaynaklara yönelecek. Intel, yalnızca bu dışarıda üretilen yonga parçacıklarını kendi bünyesinde paketlemekten sorumlu olacak.

    Intel, basın duyurusunda Temmuz ayında piyasaya sürdüğü Intel 18A Süreç Tasarım Kiti (PDK) 1.0 ile birlikte ekosisteminde olumlu tepkiler aldığını açıkladı. Şirket, 18A sürecinde beklentilerin üzerinde sonuçlar elde ederek üretim kapasitesini artırdığını ve 2025 yılında piyasaya sürmeye hazır olduğunu belirtiyor. Bu hızlı ilerleme, Intel’in mühendislik kaynaklarını daha erken bir aşamada 20A'dan 18A'ya kaydırmasına olanak tanıdı. Intel’in 20A’ı bırakması ve doğrudan 18A’ya geçmesi aynı zamanda sermaye harcamalarını azaltmasına da izin verecek.

    Öğrenilenler Intel 18A’ya aktarılacak

    Intel’den şaşırtan hamle: Intel 20A iptal, 18A’ya geçiliyor Tam Boyutta Gör
    Intel 20A ile hem RibbonFET gate-all-around transistör mimarisini hem de PowerVia arka taraf güç dağıtımını ilk kez başarılı bir şekilde entegre ettiğini açıklayan Intel, bunları 18A’da da kullanacak. Zaten Intel 20A ile 18A aynı yapı üzerinde inşa edilen bir yol haritasıydı ve firmanın ana hedefi 18A’da yeterli seviyeye ulaşmaktı. Intel’in bu geçiş kararını erkenden alması, şirketin 18A’daki kusur yoğunluğunun (D0 <0,40) beklentilerin çok altında olmasıyla da ilgili.

    Normal şartlarda bu geçiş bazı açılardan olumlu olarak yorumlanabilse de Intel için durum şimdilik normal olmaktan uzak. Şirket, 56 yıllık tarihindeki en büyük iş gücü kesintilerinden biri olan 15.000 çalışanını işten çıkarma sürecini sürdürüyor ve büyük bir yeniden yapılanmaya gidiyor.

    Intel’in 20A sürecinden tamamen vazgeçmesi, yeni bir üretim düğümünün yüksek maliyetlerini önleyerek şirketin maliyet düşürme hedeflerine katkı sağlayacak. Bu hamle ile Intel, yarım milyar dolarlık bir tasarruf sağlamayı planlıyor. Bununla birlikte Intel'in 18A çiplerini test eden Broadcom’un çiplerin performansından memnun kalmadığı bildirilmişti. Intel, hata yoğunluğunun 0,4 dO'nun altında olduğunu söylese de Broadcom tarafından böyle bir rapor gelmesi ilginç. Elbette Intel 18A henüz nihai olgunluğa ulaşmış değil ve hata yoğunluğuna seri üretim döneminde bakmak daha doğru olur.

    Kaynakça https://wccftech.com/intel-moves-to-18a-process-node-ends-20a-plans-arrow-lake-shifting-external-nodes/ https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/opinion/continued-momentum-intel-18a.html#gs.e4fsg9
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 6 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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