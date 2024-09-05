Intel’den şaşırtan hamle: Intel 20A iptal, 18A’ya geçiliyor! İşte detaylar

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Tam Boyutta Gör Intel için karmaşıklık giderek daha büyük karmaşıklık yaratırken azalması gerek soru işaretlerinin sayısı ise giderek artıyor. Intel, kısa bir süre önce yaptığı beklenmedik bir duyuru ile Intel 20A olarak adlandırılan 2nm işlem sürecinin iptal edildiğini ve doğrudan Intel 18A, yani 1.8nm işlem sürecine geçiş yapılacağını açıkladı. Ancak durum bu kadar basit değil.

Intel 20A (2nm) planları iptal, Arrow Lake’i dış kaynaklar üretecek

Intel, yaptığı duyuru ile yaklaşmakta olan Arrow Lake işlemcilerinde kendi 20A işlem sürecini kullanmaktan vazgeçtiğini duyurdu. Şirket, Arrow Lake’in tüm yonga bileşenlerini üretmek için büyük olasılıkla TSMC gibi dış kaynaklara yönelecek. Intel, yalnızca bu dışarıda üretilen yonga parçacıklarını kendi bünyesinde paketlemekten sorumlu olacak.

Intel, basın duyurusunda Temmuz ayında piyasaya sürdüğü Intel 18A Süreç Tasarım Kiti (PDK) 1.0 ile birlikte ekosisteminde olumlu tepkiler aldığını açıkladı. Şirket, 18A sürecinde beklentilerin üzerinde sonuçlar elde ederek üretim kapasitesini artırdığını ve 2025 yılında piyasaya sürmeye hazır olduğunu belirtiyor. Bu hızlı ilerleme, Intel’in mühendislik kaynaklarını daha erken bir aşamada 20A'dan 18A'ya kaydırmasına olanak tanıdı. Intel’in 20A’ı bırakması ve doğrudan 18A’ya geçmesi aynı zamanda sermaye harcamalarını azaltmasına da izin verecek.

Öğrenilenler Intel 18A’ya aktarılacak

Tam Boyutta Gör Intel 20A ile hem RibbonFET gate-all-around transistör mimarisini hem de PowerVia arka taraf güç dağıtımını ilk kez başarılı bir şekilde entegre ettiğini açıklayan Intel, bunları 18A’da da kullanacak. Zaten Intel 20A ile 18A aynı yapı üzerinde inşa edilen bir yol haritasıydı ve firmanın ana hedefi 18A’da yeterli seviyeye ulaşmaktı. Intel’in bu geçiş kararını erkenden alması, şirketin 18A’daki kusur yoğunluğunun (D0 <0,40) beklentilerin çok altında olmasıyla da ilgili.

Normal şartlarda bu geçiş bazı açılardan olumlu olarak yorumlanabilse de Intel için durum şimdilik normal olmaktan uzak. Şirket, 56 yıllık tarihindeki en büyük iş gücü kesintilerinden biri olan 15.000 çalışanını işten çıkarma sürecini sürdürüyor ve büyük bir yeniden yapılanmaya gidiyor.

Broadcom, Intel'in 18A üretim sürecinden memnun değil 17 sa. önce eklendi

Intel’in 20A sürecinden tamamen vazgeçmesi, yeni bir üretim düğümünün yüksek maliyetlerini önleyerek şirketin maliyet düşürme hedeflerine katkı sağlayacak. Bu hamle ile Intel, yarım milyar dolarlık bir tasarruf sağlamayı planlıyor. Bununla birlikte Intel'in 18A çiplerini test eden Broadcom’un çiplerin performansından memnun kalmadığı bildirilmişti. Intel, hata yoğunluğunun 0,4 dO'nun altında olduğunu söylese de Broadcom tarafından böyle bir rapor gelmesi ilginç. Elbette Intel 18A henüz nihai olgunluğa ulaşmış değil ve hata yoğunluğuna seri üretim döneminde bakmak daha doğru olur.

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Intel’den şaşırtan hamle: Intel 20A iptal, 18A’ya geçiliyor