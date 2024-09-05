Intel’den şaşırtan hamle: Intel 20A iptal, 18A’ya geçiliyor! İşte detaylar

- Intel 20A (2nm) planları iptal, Arrow Lake’i dış kaynaklar üretecek
- Öğrenilenler Intel 18A’ya aktarılacak
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Intel 20A (2nm) planları iptal, Arrow Lake’i dış kaynaklar üretecek
Intel, yaptığı duyuru ile yaklaşmakta olan Arrow Lake işlemcilerinde kendi 20A işlem sürecini kullanmaktan vazgeçtiğini duyurdu. Şirket, Arrow Lake’in tüm yonga bileşenlerini üretmek için büyük olasılıkla TSMC gibi dış kaynaklara yönelecek. Intel, yalnızca bu dışarıda üretilen yonga parçacıklarını kendi bünyesinde paketlemekten sorumlu olacak.
Intel, basın duyurusunda Temmuz ayında piyasaya sürdüğü Intel 18A Süreç Tasarım Kiti (PDK) 1.0 ile birlikte ekosisteminde olumlu tepkiler aldığını açıkladı. Şirket, 18A sürecinde beklentilerin üzerinde sonuçlar elde ederek üretim kapasitesini artırdığını ve 2025 yılında piyasaya sürmeye hazır olduğunu belirtiyor. Bu hızlı ilerleme, Intel’in mühendislik kaynaklarını daha erken bir aşamada 20A'dan 18A'ya kaydırmasına olanak tanıdı. Intel’in 20A’ı bırakması ve doğrudan 18A’ya geçmesi aynı zamanda sermaye harcamalarını azaltmasına da izin verecek.
Öğrenilenler Intel 18A’ya aktarılacak
Normal şartlarda bu geçiş bazı açılardan olumlu olarak yorumlanabilse de Intel için durum şimdilik normal olmaktan uzak. Şirket, 56 yıllık tarihindeki en büyük iş gücü kesintilerinden biri olan 15.000 çalışanını işten çıkarma sürecini sürdürüyor ve büyük bir yeniden yapılanmaya gidiyor.
Intel’in 20A sürecinden tamamen vazgeçmesi, yeni bir üretim düğümünün yüksek maliyetlerini önleyerek şirketin maliyet düşürme hedeflerine katkı sağlayacak. Bu hamle ile Intel, yarım milyar dolarlık bir tasarruf sağlamayı planlıyor. Bununla birlikte Intel'in 18A çiplerini test eden Broadcom’un çiplerin performansından memnun kalmadığı bildirilmişti. Intel, hata yoğunluğunun 0,4 dO'nun altında olduğunu söylese de Broadcom tarafından böyle bir rapor gelmesi ilginç. Elbette Intel 18A henüz nihai olgunluğa ulaşmış değil ve hata yoğunluğuna seri üretim döneminde bakmak daha doğru olur.Kaynakça https://wccftech.com/intel-moves-to-18a-process-node-ends-20a-plans-arrow-lake-shifting-external-nodes/ https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/opinion/continued-momentum-intel-18a.html#gs.e4fsg9 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.