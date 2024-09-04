Broadcom, Intel'in 18A üretim sürecinden memnun değil

Tam Boyutta Gör Intel'in büyük bel bağladığı 18A (1,8nm) üretim sürecindeki çalışmaları devam ediyor. Son gelen bilgilere göre, Intel'in son teknoloji çiplerini test eden Broadcom, çiplerin performansından memnun kalmadı.

Reuters'in haberine göre, Intel'in 18A teknolojisini kullanarak üretilen test plakalarının performansını değerlendiren Broadcom mühendisleri ve yöneticileri sonuçlardan memnun kalmadı ve üretim sürecinin yüksek hacimli üretime geçmek için uygun olmadığı sonucuna vardı.

Intel hata yoğunluğunun normal düzeyde olduğunu açıklamıştı

Ancak Intel geçen hafta 18A süreci için hata oranının iki veya üç çeyrek sonra üretime girecek bir düğüm için yeterli düzeyde olduğunu açıklamıştı. Intel'in CEO'su Pat Gelsinger, bu üretim süreci için hata yoğunluğunun 0,4 dO'nun altında olduğunu söylemişti.

Genel olarak, santimetre kare başına 0,5 hatanın altındaki bir hata yoğunluğunun iyi bir sonuç olduğu düşünülür. Bu nedenle hata yoğunluğunun sürece ve uygulamaya göre değiştiğini hesaba katsak bile, Intel 18A'nın santimetre kare başına 0,4 hata yoğunluğu, zamanlaması göz önüne alındığında oldukça iyi bir sonuç. Yine de, TSMC'nin N7 ve N5 teknolojileri benzer bir geliştirme aşamasında 0,33'lük bir hata yoğunluğuna sahipti ve N5 süreci seri üretime ulaştığında, hata yoğunluğu 0,1'e düştü. Benzer şekilde, TSMC'nin N3'ü daha yüksek bir hata yoğunluğuyla başladı ancak beş ila altı çeyrek sonra N5'in hata oranına ulaştı.

Intel, çip üretim bölümünü satabilir! 4 gün önce eklendi

Ancak, Broadcom Intel'den henüz vazgeçmiş değil. Şirketin sözcüsü Reuters'a yaptığı açıklamada, Intel'in 18A üretim teknolojisinin değerlendirmesini henüz tamamlamadıklarını ve değerlendirmeye devam ettiklerini söyledi.

Broadcom, telekomünikasyon ekipmanları için yonga üreten, bunun yanında Google için TPU yapay zeka işlemcileri geliştiren ve OpenAI için yapay zeka işlemcileri üzerinde çalıştığı söylenen dünyanın önde gelen yonga tasarımcılarından birisi. Bu nedenle dökümhane işinde büyük hedefleri olan Intel için önemli bir müşteri olma potansiyeli taşıyor.

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Broadcom, Intel'in 18A üretim sürecinden memnun değil