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    Broadcom, Intel'in 18A üretim sürecinden memnun değil

    Intel'in büyük bel bağladığı 18A üretim sürecindeki çalışmaları devam ediyor. Son gelen bilgilere göre, Intel'in son teknoloji çiplerini test eden Broadcom, çiplerin performansından memnun kalmadı.
    Broadcom, Intel'in 18A üretim sürecinden memnun değil Tam Boyutta Gör
    Intel'in büyük bel bağladığı 18A (1,8nm) üretim sürecindeki çalışmaları devam ediyor. Son gelen bilgilere göre, Intel'in son teknoloji çiplerini test eden Broadcom, çiplerin performansından memnun kalmadı.

    Reuters'in haberine göre, Intel'in 18A teknolojisini kullanarak üretilen test plakalarının performansını değerlendiren Broadcom mühendisleri ve yöneticileri sonuçlardan memnun kalmadı ve üretim sürecinin yüksek hacimli üretime geçmek için uygun olmadığı sonucuna vardı.

    Intel hata yoğunluğunun normal düzeyde olduğunu açıklamıştı

    Ancak Intel geçen hafta 18A süreci için hata oranının iki veya üç çeyrek sonra üretime girecek bir düğüm için yeterli düzeyde olduğunu açıklamıştı. Intel'in CEO'su Pat Gelsinger, bu üretim süreci için hata yoğunluğunun 0,4 dO'nun altında olduğunu söylemişti.

    Genel olarak, santimetre kare başına 0,5 hatanın altındaki bir hata yoğunluğunun iyi bir sonuç olduğu düşünülür. Bu nedenle hata yoğunluğunun sürece ve uygulamaya göre değiştiğini hesaba katsak bile, Intel 18A'nın santimetre kare başına 0,4 hata yoğunluğu, zamanlaması göz önüne alındığında oldukça iyi bir sonuç. Yine de, TSMC'nin N7 ve N5 teknolojileri benzer bir geliştirme aşamasında 0,33'lük bir hata yoğunluğuna sahipti ve N5 süreci seri üretime ulaştığında, hata yoğunluğu 0,1'e düştü. Benzer şekilde, TSMC'nin N3'ü daha yüksek bir hata yoğunluğuyla başladı ancak beş ila altı çeyrek sonra N5'in hata oranına ulaştı.

    Ancak, Broadcom Intel'den henüz vazgeçmiş değil. Şirketin sözcüsü Reuters'a yaptığı açıklamada, Intel'in 18A üretim teknolojisinin değerlendirmesini henüz tamamlamadıklarını ve değerlendirmeye devam ettiklerini söyledi.

    Broadcom, telekomünikasyon ekipmanları için yonga üreten, bunun yanında Google için TPU yapay zeka işlemcileri geliştiren ve OpenAI için yapay zeka işlemcileri üzerinde çalıştığı söylenen dünyanın önde gelen yonga tasarımcılarından birisi. Bu nedenle dökümhane işinde büyük hedefleri olan Intel için önemli bir müşteri olma potansiyeli taşıyor.

    Kaynakça https://www.reuters.com/technology/intel-manufacturing-business-suffers-setback-broadcom-tests-disappoint-sources-2024-09-04/?s=31 https://www.tomshardware.com/tech-industry/broadcom-disappointed-with-intel-18a-process-technology-says-its-not-currently-viable-for-high-volume-production
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 5 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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