Broadcom, Intel'in 18A üretim sürecinden memnun değil

Reuters'in haberine göre, Intel'in 18A teknolojisini kullanarak üretilen test plakalarının performansını değerlendiren Broadcom mühendisleri ve yöneticileri sonuçlardan memnun kalmadı ve üretim sürecinin yüksek hacimli üretime geçmek için uygun olmadığı sonucuna vardı.
Intel hata yoğunluğunun normal düzeyde olduğunu açıklamıştı
Ancak Intel geçen hafta 18A süreci için hata oranının iki veya üç çeyrek sonra üretime girecek bir düğüm için yeterli düzeyde olduğunu açıklamıştı. Intel'in CEO'su Pat Gelsinger, bu üretim süreci için hata yoğunluğunun 0,4 dO'nun altında olduğunu söylemişti.
Genel olarak, santimetre kare başına 0,5 hatanın altındaki bir hata yoğunluğunun iyi bir sonuç olduğu düşünülür. Bu nedenle hata yoğunluğunun sürece ve uygulamaya göre değiştiğini hesaba katsak bile, Intel 18A'nın santimetre kare başına 0,4 hata yoğunluğu, zamanlaması göz önüne alındığında oldukça iyi bir sonuç. Yine de, TSMC'nin N7 ve N5 teknolojileri benzer bir geliştirme aşamasında 0,33'lük bir hata yoğunluğuna sahipti ve N5 süreci seri üretime ulaştığında, hata yoğunluğu 0,1'e düştü. Benzer şekilde, TSMC'nin N3'ü daha yüksek bir hata yoğunluğuyla başladı ancak beş ila altı çeyrek sonra N5'in hata oranına ulaştı.
Ancak, Broadcom Intel'den henüz vazgeçmiş değil. Şirketin sözcüsü Reuters'a yaptığı açıklamada, Intel'in 18A üretim teknolojisinin değerlendirmesini henüz tamamlamadıklarını ve değerlendirmeye devam ettiklerini söyledi.
Broadcom, telekomünikasyon ekipmanları için yonga üreten, bunun yanında Google için TPU yapay zeka işlemcileri geliştiren ve OpenAI için yapay zeka işlemcileri üzerinde çalıştığı söylenen dünyanın önde gelen yonga tasarımcılarından birisi. Bu nedenle dökümhane işinde büyük hedefleri olan Intel için önemli bir müşteri olma potansiyeli taşıyor.Kaynakça https://www.reuters.com/technology/intel-manufacturing-business-suffers-setback-broadcom-tests-disappoint-sources-2024-09-04/?s=31 https://www.tomshardware.com/tech-industry/broadcom-disappointed-with-intel-18a-process-technology-says-its-not-currently-viable-for-high-volume-production Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.