Intel, dünyanın en güçlü süper bilgisayarı Aurora’nın kurulumunu tamamladı

Argonne Ulusal Laboratuvarı'ndaki Aurora süper bilgisayarı, 63.744 Intel Data Center GPU Max serisi karta ve 21.248 Intel Xeon CPU Max serisi işlemciye sahip olacak. Aurora ek olarak en büyük Xeon Max CPU tabanlı sistem ve dünyanın en büyük GPU kümesi olacak. Aurora’nın yapay zeka, bilim ve mühendislik için çok yüksek bir işlem gücü sunması bekleniyor.
Aurora Nedir
Kıyaslama yapmak için: Halihazırdaki en güçlü sistem AMD destekli Frontier ve 1,194 exaflop işlem gücü sunuyor. Frontier, listenin ikinci sırasındaki rakibinden neredeyse 2,5 kat daha güçlü. Intel destekli Aurora ise Frontier’den neredeyse 2 kat daha güçlü olacak.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D