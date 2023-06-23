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    Intel, dünyanın en güçlü süper bilgisayarı Aurora’nın kurulumunu tamamladı

    Intel ve Hewlett Packard Enterprise (HPE), faaliyete geçtiğinde dünyanın açık ara en güçlü süper bilgisayarı olacak olan Aurora Supercomputer’in kurulumunu tamamladı.
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    Intel, dünyanın en güçlü süper bilgisayarı kurulumunu tamamladı Tam Boyutta Gör
    Intel ve Hewlett Packard Enterprise (HPE) ortaklığında kurulumu tamamlanan Aurora süper bilgisayarı faaliyete geçtiğinde AMD destekli Frontier süper bilgisayarından sonra ABD'nin ikinci büyük ölçekli bilgisayarı olacak. Aurora aynı zamanda Frontier’i geçerek dünyanın en güçlü exascale sınıfı bilgisayarı unvanını ele geçirecek.

    Argonne Ulusal Laboratuvarı'ndaki Aurora süper bilgisayarı, 63.744 Intel Data Center GPU Max serisi karta ve 21.248 Intel Xeon CPU Max serisi işlemciye sahip olacak. Aurora ek olarak en büyük Xeon Max CPU tabanlı sistem ve dünyanın en büyük GPU kümesi olacak. Aurora’nın yapay zeka, bilim ve mühendislik için çok yüksek bir işlem gücü sunması bekleniyor.

    Aurora Nedir

    Intel, dünyanın en güçlü süper bilgisayarı kurulumunu tamamladı Tam Boyutta Gör
    Intel, HPE ve DOE ortaklığıyla geliştirilen Aurora süper bilgisayarı, yüksek performanslı bilgi işlemin (HPC) üç ayağı olan simülasyonlar, veri analitiği ve yapay zekanın (AI) potansiyelini son derece büyük ölçekte ortaya çıkarmak için tasarlanan bir sistem. Bu kurulumda 31 TB toplam bant genişliğinde 220 terabayt (TB) kapasite sağlayan 1.024'ten fazla depolama düğümü bulunuyor. Bu yılın ilerleyen dönemlerinde Aurora devreye girdiğinde 2 exaflop'tan fazla teorik işlem gücü sunacak.

    Kıyaslama yapmak için: Halihazırdaki en güçlü sistem AMD destekli Frontier ve 1,194 exaflop işlem gücü sunuyor. Frontier, listenin ikinci sırasındaki rakibinden neredeyse 2,5 kat daha güçlü. Intel destekli Aurora ise Frontier’den neredeyse 2 kat daha güçlü olacak.

    Aurora gibi süper bilgisayarlar neden önemli?

    Intel, dünyanın en güçlü süper bilgisayarı kurulumunu tamamladı Tam Boyutta Gör
    İklim değişikliğiyle mücadeleden ölümcül hastalıklara çare bulmaya kadar, araştırmacılar büyük ölçekte gelişmiş bilgi işlem teknolojileri gerektiren muazzam zorluklarla karşılaşıyor. Aurora ve benzeri süper bilgisayarlar bilimsel araştırmaların sınırlarını zorlamak için gerekli araçları sağlayarak HPC ve AI topluluklarının ihtiyaçlarını karşılamak için varlar. Süper bilgisayar geleneksel bilgisayar veya sunuculardan farklı bir şekilde optimize ediliyor. Hedefe yönelik optimizasyon sayesinde yapılacak araştırmalardan en doğru sonuçlar en kısa sürede elde ediliyor.
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    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

    E
    ertu55 40 dakika önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 4 saat önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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