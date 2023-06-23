Intel, dünyanın en güçlü süper bilgisayarı Aurora’nın kurulumunu tamamladı

Tam Boyutta Gör Intel ve Hewlett Packard Enterprise (HPE) ortaklığında kurulumu tamamlanan Aurora süper bilgisayarı faaliyete geçtiğinde AMD destekli Frontier süper bilgisayarından sonra ABD'nin ikinci büyük ölçekli bilgisayarı olacak. Aurora aynı zamanda Frontier’i geçerek dünyanın en güçlü exascale sınıfı bilgisayarı unvanını ele geçirecek.

Argonne Ulusal Laboratuvarı'ndaki Aurora süper bilgisayarı, 63.744 Intel Data Center GPU Max serisi karta ve 21.248 Intel Xeon CPU Max serisi işlemciye sahip olacak. Aurora ek olarak en büyük Xeon Max CPU tabanlı sistem ve dünyanın en büyük GPU kümesi olacak. Aurora’nın yapay zeka, bilim ve mühendislik için çok yüksek bir işlem gücü sunması bekleniyor.

Aurora Nedir

Tam Boyutta Gör Intel, HPE ve DOE ortaklığıyla geliştirilen Aurora süper bilgisayarı, yüksek performanslı bilgi işlemin (HPC) üç ayağı olan simülasyonlar, veri analitiği ve yapay zekanın (AI) potansiyelini son derece büyük ölçekte ortaya çıkarmak için tasarlanan bir sistem. Bu kurulumda 31 TB toplam bant genişliğinde 220 terabayt (TB) kapasite sağlayan 1.024'ten fazla depolama düğümü bulunuyor. Bu yılın ilerleyen dönemlerinde Aurora devreye girdiğinde 2 exaflop'tan fazla teorik işlem gücü sunacak.

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Kıyaslama yapmak için: Halihazırdaki en güçlü sistem AMD destekli Frontier ve 1,194 exaflop işlem gücü sunuyor. Frontier, listenin ikinci sırasındaki rakibinden neredeyse 2,5 kat daha güçlü. Intel destekli Aurora ise Frontier’den neredeyse 2 kat daha güçlü olacak.

Aurora gibi süper bilgisayarlar neden önemli?

Tam Boyutta Gör İklim değişikliğiyle mücadeleden ölümcül hastalıklara çare bulmaya kadar, araştırmacılar büyük ölçekte gelişmiş bilgi işlem teknolojileri gerektiren muazzam zorluklarla karşılaşıyor. Aurora ve benzeri süper bilgisayarlar bilimsel araştırmaların sınırlarını zorlamak için gerekli araçları sağlayarak HPC ve AI topluluklarının ihtiyaçlarını karşılamak için varlar. Süper bilgisayar geleneksel bilgisayar veya sunuculardan farklı bir şekilde optimize ediliyor. Hedefe yönelik optimizasyon sayesinde yapılacak araştırmalardan en doğru sonuçlar en kısa sürede elde ediliyor.

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Intel, dünyanın en güçlü süper bilgisayarı kurulumunu tamamladı